Estados Unidos

El desafío sanitario ante la Copa Mundial 2026: planificación, coordinación y vigilancia en Nueva York y Nueva Jersey

El operativo sanitario para el campeonato mundial de fútbol reflejará la capacidad de las autoridades regionales para anticipar riesgos y coordinar respuesta, con la salud pública y la protección colectiva bajo el escrutinio internacional de un evento sin precedentes

Guardar
The Mercedes Benz stadium decorated for hosting the FIFA World Cup 2026 matches in Atlanta, Georgia, U.S., May 22, 2026. REUTERS/Megan Varner
The Mercedes Benz stadium decorated for hosting the FIFA World Cup 2026 matches in Atlanta, Georgia, U.S., May 22, 2026. REUTERS/Megan Varner

Faltan pocas semanas para el inicio de la Copa Mundial 2026 en Estados Unidos, donde se jugará en distintos estadios en el país.

Nueva York y Nueva Jersey activarán desde el 1 de junio un operativo sanitario especial por el Mundial 2026, ante la llegada prevista de más de un millón de personas al área metropolitana y la posibilidad de enfrentar desde enfermedades infecciosas graves hasta olas de calor, intoxicaciones alimentarias o ataques coordinados, según Gothamist, medio local.

PUBLICIDAD

Nueva York y Nueva Jersey activarán desde el 1 de junio un operativo sanitario especial por el Mundial 2026, ante la llegada prevista de más de un millón de personas Credit: Dale Zanine-Imagn Images
Nueva York y Nueva Jersey activarán desde el 1 de junio un operativo sanitario especial por el Mundial 2026, ante la llegada prevista de más de un millón de personas Credit: Dale Zanine-Imagn Images

El torneo tendrá un impacto de seis semanas en Nueva York y Nueva Jersey, con ocho partidos programados en el estadio MetLife de East Rutherford entre el 13 de junio y el 19 de julio, según Gothamist.

El comisionado de salud de la ciudad de Nueva York, Alister Martin, aseguró al diario local Gothamist: “Es necesario tener un plan y que deberían tener personas preparadas para actuar”.

PUBLICIDAD

Robert Bristol, director médico y de salud de la Oficina de Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York indicó al medio de comunicación que “este impacto se extiende por los cinco distritos y al otro lado del río, en Nueva Jersey. Sin duda se ha ampliado debido a la magnitud del evento”.

La vigilancia epidemiológica se intensificó tras el reporte de 286 casos sospechosos de sarampión y la detección de un cuarto caso importado en Bogotá - crédito Secretaría de Salud
La vigilancia epidemiológica se intensificó tras el reporte de 286 casos sospechosos de sarampión y la detección de un cuarto caso importado en Bogotá - crédito Secretaría de Salud

Qué recomendó el Departamento de Salud para la Copa Mundial de la FIFA 2026

A través de un comunicado oficial, el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York publicó recomendaciones y protocolos preventivos destinados a residentes, turistas y personal médico.

La institución indicó que entre las principales amenazas se encuentran enfermedades respiratorias, infecciones gastrointestinales y problemas derivados de la exposición prolongada al calor.

Según el comunicado oficial, el desplazamiento de personas desde diferentes regiones del mundo puede facilitar la introducción de agentes infecciosos en la ciudad.

Los espacios con grandes aglomeraciones, como estadios o áreas de reunión pública, requieren protección especial para evitar brotes o contagios de gran escala.

NYC Health aconsejó usar mascarilla en interiores con aglomeraciones, higiene de manos frecuente y cumplimiento de esquemas de vacunación actualizados.

La institución recomendó evitar la presencia en eventos públicos en caso de presentar síntomas de enfermedad y buscar atención médica a tiempo. El personal sanitario cuenta con protocolos específicos para la detección rápida y el manejo adecuado de posibles casos.

El Departamento de Salud presentó campañas informativas en varios idiomas y reforzó la capacitación de los equipos médicos para situaciones de emergencia. Mandatory Credit: Dale Zanine-Imagn Images
El Departamento de Salud presentó campañas informativas en varios idiomas y reforzó la capacitación de los equipos médicos para situaciones de emergencia. Mandatory Credit: Dale Zanine-Imagn Images

Nueva Jersey cambia su sistema para asignar pacientes en emergencias masivas

La preparación también reveló fallas en los protocolos vigentes. En Nueva Jersey, verificar cuántos pacientes puede recibir cada hospital durante una gran emergencia implicaba hasta ahora que un centro regional llamara manualmente a cada hospital y luego se comunicara con los equipos de primera respuesta para transmitir esa información, según Gothamist.

Claudia Trani-Melgar, portavoz del Departamento de Salud de Nueva Jersey, dijo a Gothamist que ahora se está implementando un sistema más eficiente, con pautas predeterminadas para decidir a qué centros deben trasladarse los pacientes.

Trani-Melgar añadió al medio que la planificación sanitaria estatal para el Mundial incluye coordinación entre el Departamento de Salud, la Policía Estatal de Nueva Jersey, la Oficina de Gestión de Emergencias y otros socios federales, regionales y locales.

Cuáles son las acciones que realizarán las autoridades sanitarias

Las autoridades intensificaron la coordinación entre agencias locales, estatales y federales para asegurar una respuesta efectiva durante la celebración del evento. Se han puesto en marcha planes de vigilancia epidemiológica y de actuación frente a incidentes a gran escala.

El Departamento de Salud presentó campañas informativas en varios idiomas y reforzó la capacitación de los equipos médicos para situaciones de emergencia. También se instauraron sistemas de monitoreo para la detección rápida de riesgos y la difusión de alertas actualizadas.

Por otro lado, se habilitaron líneas de orientación para turistas, residentes y organizadores. El aviso insiste en el carácter preventivo de todas las medidas y en la importancia de la cooperación de la comunidad para reducir riesgos.

Para la Copa Mundial de la FIFA 2026, las autoridades recomendaron a asistentes y residentes seguir con atención las actualizaciones y recomendaciones de los organismos de salud, manteniendo la vigilancia como estrategia clave para resguardar la seguridad colectiva.

En tanto, las autoridades buscan anticipar contingencias y reforzar la vigilancia epidemiológica para proteger tanto a la población local como a quienes asistan al torneo internacional.

Temas Relacionados

Copa Mundial 2026Nueva YorkVigilancia EpidemiológicaSeguridad en Eventos MasivosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estampida en festival de motocicletas en Carolina del Sur dejó 19 heridos y obligó a activar protocolo de emergencia

El evento tradicional, celebrado cada fin de semana del Día de los Caídos, requirió la intervención rápida de la policía y equipos de rescate tras registrarse el tumulto cerca de un escenario principal

Estampida en festival de motocicletas en Carolina del Sur dejó 19 heridos y obligó a activar protocolo de emergencia

Trump les exigió a los países árabes y sus vecinos que firmen los acuerdos de Abraham: incluyó a Irán en la propuesta

El presidente de Estados Unidos insistió en que las negociaciones con el régimen de Teherán están avanzando. Pero además quiere fomentar la convivencia en Medio Oriente basada en el pacto que ya formalizaron Emiratos Árabes Unidos y otros países de la región con Israel

Trump les exigió a los países árabes y sus vecinos que firmen los acuerdos de Abraham: incluyó a Irán en la propuesta

Rescatan a bebé de un auto arrastrado por la corriente en Texas: el video expone los riesgos de conducir durante inundaciones

Las autoridades informaron que la intervención de los socorristas ocurrió en un cruce vial anegado por un rápido aumento del nivel del agua debido a precipitaciones torrenciales en el condado de Bee, al sureste de San Antonio

Rescatan a bebé de un auto arrastrado por la corriente en Texas: el video expone los riesgos de conducir durante inundaciones

El inesperado pedido del CEO de Google a los jóvenes

En una entrevista con el creador Rowan Cheung tras el I/O 2026, Sundar Pichai pidió a los jóvenes que se tomen tiempo para absorber el ritmo del cambio, y dijo que si él tuviera 18 años, iría a la universidad

El inesperado pedido del CEO de Google a los jóvenes

Por qué el mecanismo que permitía a los humedales sobrevivir a los huracanes podría estar dejando de funcionar

Un estudio con cuatro décadas de registros satelitales en Estados Unidos detectó que la mayor frecuencia e intensidad de los huracanes erosiona la capacidad natural de estos ecosistemas para recuperarse, lo que obliga a replantear la gestión costera

Por qué el mecanismo que permitía a los humedales sobrevivir a los huracanes podría estar dejando de funcionar

TECNO

Guía para convertir tus fotos en videos tomados con dron con Gemini, la IA de Google

Guía para convertir tus fotos en videos tomados con dron con Gemini, la IA de Google

Lista de televisores sin Netflix a partir del 1 de junio de 2026

Quién sería el campeón del Mundial 2026 y qué equipos sorpresa llegarán a finales, según la IA

Descubre los cinco juegos que solo podrás descargar gratis en Steam por tiempo limitado

Los productos que están prohibidos rociar en la pantalla del Smart TV o quedará inservible

ENTRETENIMIENTO

Pattie Boyd, la musa de George Harrison, criticó las próximas películas de los Beatles: “Nada que ver con la verdad”

Pattie Boyd, la musa de George Harrison, criticó las próximas películas de los Beatles: “Nada que ver con la verdad”

Christopher Nolan siempre pensó en Lupita Nyong’o para Helena de Troya en ‘La Odisea’: “Estaba absolutamente desesperado”

El Papa León XIV citó “El señor de los anillos” para hablar sobre inteligencia artificial

Expertos advierten que los desnudos de Sydney Sweeney en ‘Euphoria’ pueden causar serios estragos en su carrera

Niall Horan recordó su temor luego de la separación de One Direction: “Tenía miedo de que todo terminara ahí”

MUNDO

Las bolsas europeas cerraron con fuertes subidas por las expectativas de acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Las bolsas europeas cerraron con fuertes subidas por las expectativas de acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Ataques rusos y advertencias a Bielorrusia: las implicaciones de una escalada en el flanco norte de Ucrania

Medio Oriente sigue en vilo esperando el acuerdo: una delegación iraní en Doha, una de Pakistán en China y tensión en Israel

Un misil ruso destruyó el Museo de Chernobyl de Kiev un mes después de su reapertura: “Pérdida para Ucrania y para el mundo”

La lista de Trump: qué países formalizaron su ingreso en los acuerdos de Abraham con Israel y cuáles no