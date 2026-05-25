El desafío sanitario ante la Copa Mundial 2026: planificación, coordinación y vigilancia en Nueva York y Nueva Jersey

The Mercedes Benz stadium decorated for hosting the FIFA World Cup 2026 matches in Atlanta, Georgia, U.S., May 22, 2026. REUTERS/Megan Varner

Faltan pocas semanas para el inicio de la Copa Mundial 2026 en Estados Unidos, donde se jugará en distintos estadios en el país.

Nueva York y Nueva Jersey activarán desde el 1 de junio un operativo sanitario especial por el Mundial 2026, ante la llegada prevista de más de un millón de personas al área metropolitana y la posibilidad de enfrentar desde enfermedades infecciosas graves hasta olas de calor, intoxicaciones alimentarias o ataques coordinados, según Gothamist, medio local.

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Nueva York y Nueva Jersey activarán desde el 1 de junio un operativo sanitario especial por el Mundial 2026, ante la llegada prevista de más de un millón de personas Credit: Dale Zanine-Imagn Images

El torneo tendrá un impacto de seis semanas en Nueva York y Nueva Jersey, con ocho partidos programados en el estadio MetLife de East Rutherford entre el 13 de junio y el 19 de julio, según Gothamist.

El comisionado de salud de la ciudad de Nueva York, Alister Martin, aseguró al diario local Gothamist: “Es necesario tener un plan y que deberían tener personas preparadas para actuar”.

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Robert Bristol, director médico y de salud de la Oficina de Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York indicó al medio de comunicación que “este impacto se extiende por los cinco distritos y al otro lado del río, en Nueva Jersey. Sin duda se ha ampliado debido a la magnitud del evento”.

La vigilancia epidemiológica se intensificó tras el reporte de 286 casos sospechosos de sarampión y la detección de un cuarto caso importado en Bogotá - crédito Secretaría de Salud

Qué recomendó el Departamento de Salud para la Copa Mundial de la FIFA 2026

A través de un comunicado oficial, el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York publicó recomendaciones y protocolos preventivos destinados a residentes, turistas y personal médico.

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La institución indicó que entre las principales amenazas se encuentran enfermedades respiratorias, infecciones gastrointestinales y problemas derivados de la exposición prolongada al calor.

Según el comunicado oficial, el desplazamiento de personas desde diferentes regiones del mundo puede facilitar la introducción de agentes infecciosos en la ciudad.

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Los espacios con grandes aglomeraciones, como estadios o áreas de reunión pública, requieren protección especial para evitar brotes o contagios de gran escala.

NYC Health aconsejó usar mascarilla en interiores con aglomeraciones, higiene de manos frecuente y cumplimiento de esquemas de vacunación actualizados.

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La institución recomendó evitar la presencia en eventos públicos en caso de presentar síntomas de enfermedad y buscar atención médica a tiempo. El personal sanitario cuenta con protocolos específicos para la detección rápida y el manejo adecuado de posibles casos.

El Departamento de Salud presentó campañas informativas en varios idiomas y reforzó la capacitación de los equipos médicos para situaciones de emergencia. Mandatory Credit: Dale Zanine-Imagn Images

Nueva Jersey cambia su sistema para asignar pacientes en emergencias masivas

La preparación también reveló fallas en los protocolos vigentes. En Nueva Jersey, verificar cuántos pacientes puede recibir cada hospital durante una gran emergencia implicaba hasta ahora que un centro regional llamara manualmente a cada hospital y luego se comunicara con los equipos de primera respuesta para transmitir esa información, según Gothamist.

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Claudia Trani-Melgar, portavoz del Departamento de Salud de Nueva Jersey, dijo a Gothamist que ahora se está implementando un sistema más eficiente, con pautas predeterminadas para decidir a qué centros deben trasladarse los pacientes.

Trani-Melgar añadió al medio que la planificación sanitaria estatal para el Mundial incluye coordinación entre el Departamento de Salud, la Policía Estatal de Nueva Jersey, la Oficina de Gestión de Emergencias y otros socios federales, regionales y locales.

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Cuáles son las acciones que realizarán las autoridades sanitarias

Las autoridades intensificaron la coordinación entre agencias locales, estatales y federales para asegurar una respuesta efectiva durante la celebración del evento. Se han puesto en marcha planes de vigilancia epidemiológica y de actuación frente a incidentes a gran escala.

El Departamento de Salud presentó campañas informativas en varios idiomas y reforzó la capacitación de los equipos médicos para situaciones de emergencia. También se instauraron sistemas de monitoreo para la detección rápida de riesgos y la difusión de alertas actualizadas.

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Por otro lado, se habilitaron líneas de orientación para turistas, residentes y organizadores. El aviso insiste en el carácter preventivo de todas las medidas y en la importancia de la cooperación de la comunidad para reducir riesgos.

Para la Copa Mundial de la FIFA 2026, las autoridades recomendaron a asistentes y residentes seguir con atención las actualizaciones y recomendaciones de los organismos de salud, manteniendo la vigilancia como estrategia clave para resguardar la seguridad colectiva.

En tanto, las autoridades buscan anticipar contingencias y reforzar la vigilancia epidemiológica para proteger tanto a la población local como a quienes asistan al torneo internacional.