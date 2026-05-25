Medio Oriente sigue en vilo esperando el acuerdo: una delegación iraní en Doha, una de Pakistán en China y tensión en Israel

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Una delegación de alto nivel de Irán integrada por el principal negociador del país y el presidente del Banco Central, realizó este lunes una visita a Doha para abordar un acuerdo con Estados Unidos y la liberación de fondos congelados, según informó una fuente conocedora del asunto a AFP. Entre los enviados figuran el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, quienes sostendrán conversaciones sobre los esfuerzos diplomáticos en curso para poner fin al conflicto en la región. La agencia oficial IRNA confirmó la visita, enmarcándola en el proceso diplomático en marcha.

El foco del encuentro incluye cuestiones relativas al Estrecho de Ormuz y el uranio altamente enriquecido. El gobernador del Banco Central, Abdolnaser Hemmati, participa para discutir la situación de los fondos iraníes congelados, aspecto recogido en el memorando de entendimiento como parte de un eventual acuerdo final, según la misma fuente. Medios iraníes como Tasnim y Fars corroboraron la composición de la delegación. De acuerdo con Fars, Washington habría aceptado liberar parte de los fondos iraníes retenidos en el extranjero en virtud de sanciones internacionales y poner fin al bloqueo naval de buques con destino o salida de puertos iraníes, a cambio de levantar el bloqueo iraní sobre el Estrecho de Ormuz.

PUBLICIDAD

Liberación de fondos y contexto de las negociaciones

En 2023, 6.000 millones de dólares en fondos iraníes congelados en bancos surcoreanos fueron transferidos a Qatar a la espera de la liberación de cinco ciudadanos estadounidenses detenidos por Irán. Sin embargo, estos fondos no llegaron a liberarse tras el agravamiento de las relaciones entre Washington y Teherán después del ataque terrorista de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023. Esta situación mantuvo bloqueados los recursos y congeló las perspectivas de acuerdo, en un contexto de crecientes tensiones regionales.

El fin de semana, el presidente estadounidense confirmó que el avance de las negociaciones entre Washington y Teherán alcanzaron un nuevo punto y “se están discutiendo los aspectos y detalles finales” del entendimiento. (REUTERS/ARCHIVO)

Las conversaciones actuales, iniciadas tras la entrada en vigor de un alto el fuego el 8 de abril, buscan poner fin de manera integral a la guerra y reabrir completamente el Estrecho de Ormuz, vital para el comercio energético internacional. El Estrecho, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo y gas natural mundial, ha visto interrumpidas las exportaciones marítimas clave para los países del Golfo, entre ellos las exportaciones de gas natural licuado de Qatar, lo que ha generado presión económica en la región.

PUBLICIDAD

Mediación internacional y reacción israelí

Pakistán ha desempeñado hasta ahora el papel principal como mediador entre Estados Unidos e Irán, aunque en las últimas semanas Qatar ha incrementado su papel facilitador. A principios de mes, el primer ministro catarí, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, se reunió con el diplomático estadounidense Marco Rubio y el vicepresidente JD Vance en Estados Unidos para promover la vía diplomática.

Este lunes, el jefe del ejército paquistaní, Asim Munir, acompañó al primer ministro Shehbaz Sharif durante su visita a Pekín, poco después de mantener encuentros con líderes iraníes en Teherán. En esa reunión, el presidente chino Xi Jinping reconoció la labor de Pakistán como mediador entre Estados Unidos e Irán y subrayó que China aprecia esa iniciativa.

PUBLICIDAD

Además, Xi manifestó la disposición de su país para continuar la comunicación y la coordinación. China sostiene una relación comercial estrecha con Irán y figura como el principal comprador de petróleo persa.

El presidente del Partido Demócrata en Israel, Yair Golan, criticó fuertemente al primer ministro Benjamin Netanyahu por la ausencia de Israel en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Según Golan, los acuerdos decisivos para la seguridad israelí se están cerrando sin la participación de su país, lo que considera una señal de pérdida de control bajo el actual gobierno.

PUBLICIDAD

El Estrecho de Ormuz, clave para el tráfico de petróleo y gas natural mundial, permanece cerrado por orden iraní, afectando el comercio energético regional.

Golan argumentó que la salud, situación legal y posición política de Netanyahu han debilitado la influencia regional y mundial de Israel. Además, subrayó que tanto la administración estadounidense como otros actores internacionales están dejando de lado al primer ministro israelí y que Israel solo conocerá los detalles del acuerdo una vez firmado, lo que atribuyó a la pérdida de liderazgo y autonomía en la toma de decisiones estratégicas.

Las declaraciones de Golan coinciden con el testimonio de Netanyahu en su juicio por corrupción y tras hacerse público que el primer ministro había recibido tratamiento por cáncer de próstata sin informar previamente a la opinión pública, alegando que Irán podría explotar la noticia para fines propagandísticos en medio de la guerra.

PUBLICIDAD

Claves del acuerdo en negociación y repercusiones regionales

El acuerdo en discusión contempla la liberación de fondos iraníes congelados por sanciones internacionales, el levantamiento del bloqueo naval a buques iraníes y el posible fin del cierre iraní del Estrecho de Ormuz. La dinámica de las negociaciones refleja una reconfiguración de los actores regionales, con Estados Unidos, Irán, Qatar y Pakistán en el centro de las gestiones, mientras Israel observa desde fuera, generando críticas y tensiones en su escenario político interno.