Así reaccionaron los fans de ‘Euphoria’ a la impactante muerte de uno de sus personajes principales en el penúltimo episodio

El penúltimo episodio de Euphoria dejó en shock a algunos fans. (Captura de video)

Euphoria volvió a generar conversación en redes sociales tras la emisión del penúltimo episodio de su tercera temporada, en el que uno de sus personajes principales murió de manera inesperada.

La producción creada por Sam Levinson regresó este 2026 después de una pausa de cuatro años y estrenó su nueva temporada el pasado 12 de abril en HBO Max.

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Desde antes de la transmisión del episodio, usuarios en plataformas digitales habían especulado sobre la posibilidad de que la historia incluyera la muerte de uno de los personajes centrales.

Entre los rumores más comentados se encontraba una teoría relacionada con Cassie, interpretada por Sydney Sweeney, así como versiones que apuntaban a Maddy, personaje de Alexa Demie.

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Algunas teorías apuntaban a que Cassie sería quien moriría. (Captura de video)

Sin embargo, el episodio mostró la muerte de Nate Jacobs, interpretado por Jacob Elordi. En la trama, el personaje fue enterrado vivo dentro de un ataúd por un integrante del crimen organizado, debido a una deuda de un millón de dólares.

Aunque Nate podía respirar a través de un tubo conectado a la superficie, una serpiente de cascabel descendió por el conducto y lo mordió, provocando su muerte.

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La escena generó una amplia reacción en redes sociales. Algunos espectadores señalaron que el desenlace les sorprendió, mientras otros cuestionaron la forma en que se desarrolló la historia del personaje durante la temporada.

Parte de las críticas se centraron en la violencia mostrada en los episodios recientes y en la ausencia de un mayor desarrollo narrativo para Nate.

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Algunos fans criticaron la violencia que sufrió Nate. (Captura de video)

En una grabación difundida por HBO sobre el detrás de cámaras de la serie, Jacob Elordi comentó que consideró la muerte de Nate como “una forma interesante de terminar” el recorrido del personaje.

El actor señaló además que Nate era alguien que había tomado “muchas decisiones oscuras” a lo largo de la historia.

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Las reacciones del público fueron diversas. Algunos usuarios afirmaron que el destino del personaje no resultó cómo esperaban desde el punto de vista narrativo.

“Fue un final tan decepcionante y la salida más fácil para él, ninguno de sus castigos resultó satisfactorio”, escribió un usuario.

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El final de Nate Jacobs fue decepcionante para algunos fans. (X)

También hubo comentarios de espectadores que interpretaron el episodio como un cierre inesperado para uno de los antagonistas principales de la serie. En contraste, otros usuarios expresaron que el personaje todavía tenía potencial para generar nuevos conflictos dentro de la trama.

“¡Dios mío, lo torturaron toda la temporada! ¿Qué más quieren? Que le ocurra violencia al estilo de los Looney Tunes durante un total de 20 minutos en toda la temporada sin que se mencione su comportamiento anterior ni sus escenas con nadie más no es lo mismo. Ustedes hacen cualquier cosa para justificar un guion flojo", expresó un fan.

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Otro añadió: “Júzguenme, pero creo que Nate Jacobs no merecía ese final. La realidad es que él buscó redención y ser alguien mejor, pero el desarrollo de eso no fue bien trabajado y ejecutado. Pero bueno, él necesita recibir un karma, ¿no?”.

Otros fans aseveraron que Nate merecía un final mejor. (X)

Además de las opiniones sobre la historia, parte de la conversación en redes se centró en la disponibilidad de Jacob Elordi para participar en la producción. Algunos usuarios sugirieron que los compromisos profesionales del actor pudieron haber limitado su presencia en pantalla durante la tercera temporada.

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“Es evidente que Jacob Elordi tenía una disponibilidad muy limitada, lo que realmente restringió lo que podían hacer con el personaje esta temporada. Ni siquiera ha podido aparecer en la misma escena que Sweeney desde su boda”, sostuvo un usuario.

Elordi, al igual que otros integrantes del elenco, ha desarrollado una carrera cinematográfica y televisiva fuera de la serie en los últimos años.

La muerte de Jacob Elordi en Euphoria podría deberse a su apretada agenda de trabajo. (X)

El reparto principal de Euphoria incluye también a Zendaya como Rue Bennett, Hunter Schafer como Jules Vaughn y Maude Apatow como Lexi Howard.

De acuerdo con información publicada por Variety, el episodio de estreno de la tercera temporada registró 8.5 millones de espectadores, lo que representó un incremento de 44% respecto al estreno de la segunda temporada en 2022.

Hasta el momento, HBO y Sam Levinson no han confirmado oficialmente si habrá una cuarta temporada.