Pattie Boyd, la musa de George Harrison, criticó las próximas películas de los Beatles: “Nada que ver con la verdad”

Pattie Boyd, musa de George Harrison, no fue consultada para su retrato en las próximas biopics, según declaró en un podcast (AP)

Pattie Boyd, musa de George Harrison y Eric Clapton, aseguró que nadie vinculado a las próximas películas biográficas sobre los Beatles se puso en contacto con ella, pese a que ya fue designada una actriz para interpretarla.

Boyd realizó estas declaraciones en el episodio inaugural del podcast Miss O’Dell: Abbey Road To Tulsa Time, conducido por la ejecutiva musical Chris O’Dell.

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“Pensaría que sería educado mencionármelo o hacerme saber que tienen a alguien que va a interpretarme”, dijo Boyd.

“¿No creen que me lo harían saber? Pues bien, nadie se ha puesto en contacto conmigo. Podría haberles contado grandes historias. Pero no creo que quieran saber. Creo que quieren crear algo completamente diferente, como una historia distinta”, agregó.

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La modelo y fotógrafa también señaló que los filmes parecen no tener “nada que ver con la verdad, nada que ver con lo que realmente ocurrió, porque no quieren hablar con nadie que estuviera allí”.

Las películas biográficas sobre los Beatles no incluyen el testimonio directo de quienes vivieron la historia real, afirmó Boyd (AP Photo/Alberto Pezzali)

Según Boyd, el proyecto se acerca más a “la creación del cineasta de lo que cree que ocurrió”.

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Pese a su malestar, Boyd indicó que no tenía intención de quedarse con ese sentimiento. “Voy a ser muy buena chica y no ponerme gruñona”, bromeó.

Sin embargo, lanzó una ironía sobre el director: “Alguien me dijo que era famoso. Aparentemente es famoso, este hombre”.

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Boyd estuvo casada con Harrison entre 1966 y 1977. En los filmes, será interpretada por Aimee Lou Wood, recordada por la tercera temporada de The White Lotus.

Aimee Lou Wood, famosa por "The White Lotus", será la encargada de interpretar a Pattie Boyd en las cintas producidas por Sony (REUTERS/Caroline Brehman)

Todo lo que se sabe de las películas de los Beatles

Sam Mendes, director de 1917 y Belleza americana, prepara una serie de cuatro películas biográficas sobre los Beatles, previstas para estrenarse simultáneamente el 7 de abril de 2028.

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Cada film contará la historia de la banda desde el punto de vista de uno de sus integrantes.

La producción, a cargo de Sony, se encuentra actualmente en rodaje en el Reino Unido, con filmaciones previstas durante gran parte de 2026.

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El reparto principal está encabezado por Paul Mescal como Paul McCartney, Harris Dickinson como John Lennon, Joseph Quinn como George Harrison y Barry Keoghan como Ringo Starr.

El director Sam Mendes prepara cuatro películas centradas en cada integrante de los Beatles, con estreno sincronizado para 2028 (REUTERS/Steve Marcus)

Entre las figuras femeninas, Saoirse Ronan interpretará a Linda McCartney; Anna Sawai, ganadora del Emmy por Shogun, dará vida a Yoko Ono; Mia McKenna-Bruce encarnará a Maureen Starkey; y Aimee Lou Wood será Pattie Boyd.

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El elenco se completa con James Norton como el manager Brian Epstein, Harry Lloyd como el productor George Martin, y Harry Lawtey como Stu Sutcliffe, bajista original del grupo.

Mescal confirmó que realizará su propio canto para el rol y que se reunió con McCartney para prepararse.

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En declaraciones recogidas en enero, el actor indicó que los espectadores se “beneficiarán de saber lo menos posible” antes de ver los filmes.

Los nuevos biopics de los Beatles se filman en el Reino Unido, con rodaje programado hasta 2026 y lanzamiento global en abril de 2028 (Foto AP)

El propio McCartney se refirió con humor a la elección de Mescal durante su participación en el último episodio de The Late Show: cuando le preguntaron quién era más atractivo de los dos, señaló hacia sí mismo, aunque luego aclaró entre risas que bromeaba. “No, él es muy atractivo, muy atractivo”, dijo.

Giles Martin, hijo del legendario productor George Martin, trabaja en los filmes como asesor musical.

En declaraciones al medio especializado NME, señaló que los guiones son “realmente buenos y valientes” y elogió el desempeño de los actores durante el rodaje.