Estampida en festival de motocicletas en Carolina del Sur dejó 19 heridos y obligó a activar protocolo de emergencia

Imágenes muestran el ambiente festivo y la multitud antes de que el pánico se apoderara del público durante el festival en Atlantic Beach (@chezzyboy704/WPLG Local 10)

El incidente tuvo lugar poco después de la 1:00 de la madrugada del domingo, hora local, junto al área de escenarios ubicada sobre South Ocean Boulevard, epicentro de la celebración. De acuerdo con Titus Leaks, administrador interino de la ciudad de Atlantic Beach, la situación se desencadenó cuando un individuo comenzó a correr entre la multitud, lo que desató el pánico y una reacción en cadena.

“En ningún momento hubo peleas confirmadas, armas ni amenazas directas a la seguridad pública. La situación parece haber sido provocada cuando un individuo empezó a correr, causando una breve reacción en cadena dentro de la multitud que duró solo segundos”, afirmó Leaks en declaraciones recogidas por ABC News.

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Horry County Fire Rescue (HCFR) calificó el hecho como un “mass casualty incident” (incidente con víctimas múltiples), lo que activó un protocolo especial y permitió coordinar recursos adicionales.

Personal de Horry County Fire Rescue brindó atención inmediata a los afectados y coordinó el traslado de los heridos a centros médicos cercanos (Horry County Fire Rescue)

Según la información oficial, 19 personas fueron evaluadas por lesiones no graves y tres de ellas trasladadas a hospitales locales. Las autoridades tampoco descartaron que otras víctimas hayan acudido por cuenta propia a centros de salud, según reconoció HCFR.

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El despliegue policial y de socorristas ya se encontraba activo debido a los controles aplicados durante el fin de semana, lo que facilitó la intervención inmediata en el área afectada.

Personal de la South Carolina Law Enforcement Division (SLED) y del South Carolina Department of Natural Resources (SCDNR) acudió al escenario para reiterar al público, desde el escenario principal, que no existía amenaza concreta, contribuyendo así a restablecer la calma entre los asistentes.

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La multitud se dispersó repentinamente tras la confusión desatada por el movimiento inesperado de un asistente, desencadenando la estampida (WYFF News 4)

Contexto y antecedentes del festival

El Black Pearl Cultural Heritage and Bike Festival se celebra cada fin de semana del Día de los Caídos desde hace 40 años, atrayendo a visitantes y aficionados a las motocicletas de todo el país.

Según cifras citadas por ABC News y Fox News, la afluencia total de público en la región de Myrtle Beach durante el festival puede superar las 40.000 personas e incluso alcanzar las 400.000 sumando los distintos eventos de la zona.

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Funcionarios municipales destacaron que durante todo el fin de semana se implementaron medidas preventivas, como la restricción temporal del ingreso de vehículos a Atlantic Beach en las noches previas, para limitar aglomeraciones y reforzar la seguridad.

El festival atrajo a miles de personas en pleno fin de semana largo, generando un despliegue de seguridad que permitió una rápida respuesta ante la emergencia (WPLG Local 10)

De acuerdo con The Independent, el despliegue de agentes y personal de emergencia fue clave para evitar consecuencias más graves en la estampida.

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La edición anterior del festival estuvo marcada por varios incidentes de alto perfil, incluyendo un tiroteo en un barco de fiesta en Little River y peleas que derivaron en hospitalizaciones, según la filial local de ABC, WCIV.

Las autoridades confirmaron que, a diferencia de años previos, esta vez no hubo reportes de armas ni enfrentamientos directos.

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Ediciones anteriores del evento han registrado incidentes de violencia y desórdenes, lo que ha motivado un refuerzo en los protocolos de seguridad año tras año (WYFF News 4)

Reacciones oficiales y continuidad del evento

Una vez controlada la situación, el festival reanudó sus actividades con normalidad. “Nuestra principal preocupación es la seguridad y el bienestar de residentes y visitantes”, declaró Titus Leaks, reafirmando el compromiso de las autoridades locales.

El municipio anunció que revisará junto a sus socios de seguridad pública todas las circunstancias del episodio para identificar posibles mejoras en los protocolos de prevención y respuesta para próximas ediciones. “Cualquier situación donde personas resulten afectadas se toma con la mayor seriedad”, señaló Leaks en el comunicado difundido por ABC News.

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Medios estadounidenses como Fox News y WRAL confirmaron que la coordinación entre las distintas agencias permitió estabilizar el evento y evitar consecuencias de mayor gravedad. Las autoridades reiteraron que la reacción colectiva se debió exclusivamente a la confusión generada por el movimiento repentino de un individuo y no a una amenaza real.