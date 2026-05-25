Estados Unidos

Donald Trump le exigió a los países árabes que firmen los acuerdos de Abraham y le abre la puerta a Irán para que se sume

El presidente de Estados Unidos insistió en que las negociaciones con el régimen de Teherán están avanzando. Pero además quiere fomentar la convivencia en Medio Oriente basada en el pacto que ya formalizaron Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita con Israel

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El presidente de Estados Unidos insistió en que las negociaciones con el régimen de Teherán están avanzando. (REUTERS/ARCHIVO)
El presidente de Estados Unidos insistió en que las negociaciones con el régimen de Teherán están avanzando. (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente de Donald Trump aseguró este lunes que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán “avanzan bien” y reclamó que varios países de Medio Oriente se sumen de manera inmediata a los Acuerdos de Abraham, en un extenso mensaje publicado en la red social Truth Social.

“Las negociaciones con la República Islámica de Irán están avanzando muy bien”, escribió Trump, aunque advirtió que solo aceptará “un gran acuerdo para todos o ningún acuerdo”. En ese sentido, sostuvo que un fracaso diplomático implicaría “volver al frente de batalla y a los disparos, pero más grandes y fuertes que nunca”.

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El mandatario estadounidense afirmó que durante conversaciones mantenidas el sábado con líderes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Bahréin, propuso que esos países adhieran simultáneamente a los Acuerdos de Abraham, el pacto impulsado durante su primer mandato para normalizar relaciones diplomáticas entre Israel y naciones árabes.

Trump mencionó específicamente al príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman, al presidente emiratí Mohammed bin Zayed Al Nahyan, al emir de QatarTamim bin Hamad Al Thani, al presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, al mandatario egipcio Abdel Fattah el-Sisi y al rey jordano Abdullah II of Jordan, entre otros dirigentes regionales.

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Los Acuerdos de Abraham, firmados en 2020 bajo mediación estadounidense, sentaron un precedente histórico en la normalización de relaciones entre Israel y naciones árabes. (REUTERS/ARCHIVO)
Los Acuerdos de Abraham, firmados en 2020 bajo mediación estadounidense, sentaron un precedente histórico en la normalización de relaciones entre Israel y naciones árabes. (REUTERS/ARCHIVO)

Según Trump, los países que ya forman parte del acuerdo —entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Marruecos y Sudán— experimentaron un boom financiero, económico y social desde su adhesión. En el mensaje también incluyó a Kazajistán como integrante, pese a que el país centroasiático no es reconocido oficialmente como firmante de los Acuerdos de Abraham.

El presidente estadounidense sostuvo además que Arabia Saudita y Qatar deberían encabezar una nueva etapa del pacto y advirtió que quienes no se sumen podrían quedar excluidos de cualquier entendimiento regional con Irán. “Si no lo hacen, no deberían ser parte de este acuerdo porque eso demostraría malas intenciones”, escribió.

Trump planteó incluso la posibilidad de incorporar a Irán a los Acuerdos de Abraham en caso de que Teherán firme un acuerdo con Washington. “Sería un honor tener también a Irán como parte de esta coalición mundial sin precedentes”, señaló.

Trump plantea la posibilidad de incluir a Irán en los Acuerdos de Abraham si Teherán alcanza un acuerdo con Washington sobre su programa regional. (REUTERS/ARCHIVO)
Trump plantea la posibilidad de incluir a Irán en los Acuerdos de Abraham si Teherán alcanza un acuerdo con Washington sobre su programa regional. (REUTERS/ARCHIVO)

“El Medio Oriente estaría unido, sería poderoso y económicamente fuerte como quizás ninguna otra región del mundo”, afirmó el mandatario, quien describió el eventual entendimiento como “el acuerdo más importante” que esos países “firmarán jamás”.

Los Acuerdos de Abraham fueron anunciados originalmente en 2020 bajo mediación de Estados Unidos y permitieron la normalización de relaciones entre Israel y varios países árabes, en un cambio histórico para la diplomacia regional. Desde entonces, Arabia Saudita había sido considerada una de las piezas clave pendientes para ampliar el pacto.

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