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Las bolsas europeas cerraron con fuertes subidas por las expectativas de acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Un avance en las tratativas diplomáticas entre Washington y Teherán incidió en una marcada caída del precio del crudo, impulsando los principales índices bursátiles europeos y beneficiando a sectores como el industrial y el aeronáutico

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Las bolsas europeas cerraron con fuertes subidas por las expectativas de acuerdo entre Estados Unidos e Irán
Las bolsas europeas cerraron con fuertes subidas por las expectativas de acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Las bolsas europeas cerraron este lunes con subidas de hasta el 2,24%, impulsadas por las expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que desplomó el precio del petróleo brent casi un 6%, hasta situarse por debajo de los USD 98 el barril. La jornada transcurrió sin la referencia de Wall Street ni la plaza de Londres, ambas cerradas por festivos nacionales.

El índice IBEX 35 español lideró las ganancias entre los principales mercados del continente con un avance del 2,24%, rozando los 18.400 puntos. Le siguieron el DAX alemán (+2,01%), el CAC 40 de París (+1,76%) y el FTSE MIB de Milán (+1,43%), este último con un cierre récord que no se registraba en 26 años, espoleado por los sectores industrial y financiero.

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El índice paneuropeo STOXX 600 cerró en su nivel más alto en más de dos meses, con una subida del 1% hasta los 631,63 puntos, a menos de un 1% de su máximo histórico de febrero, según se informó. El selectivo recuperó así todas las pérdidas acumuladas desde el inicio del conflicto en Oriente Medio.

El barril de brent, referencia en Europa, cayó USD 5,99, hasta los USD 97,55, una caída del 5,79% respecto al cierre del viernes en el Intercontinental Exchange (ICE). El petróleo intermedio de Texas (WTI), referente en Estados Unidos, registró una baja similar del 5,8%, hasta los USD 91 el barril. El gas natural negociado en el mercado TTF de Países Bajos descendió un 5,88%, con el precio del megavatio hora en 45,7 euros.

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La caída del crudo benefició directamente a las aerolíneas: Lufthansa trepó un 3,4% y Air France-KLM avanzó un 6,2%, según se informó. Los conglomerados industriales fueron el sector más beneficiado de la sesión continental, con un alza del 2,88%, seguidos por las empresas de construcción e ingeniería, que se revalorizaron un 2,53%. El sector energético del STOXX 600 fue uno de los pocos en terreno negativo, con una pérdida de alrededor del 0,1%.

Un avance en las tratativas diplomáticas entre Washington y Teherán incidió en una marcada caída del precio del crudo
Un avance en las tratativas diplomáticas entre Washington y Teherán incidió en una marcada caída del precio del crudo

El optimismo bursátil tuvo como telón de fondo declaraciones contradictorias entre las partes. El presidente Donald Trump afirmó el sábado que se había “negociado en gran medida” un marco para reabrir el estrecho de Ormuz, mientras que funcionarios iraníes mantenían conversaciones con el primer ministro de Qatar sobre un posible acuerdo. Pese a ello, Irán sostuvo que el pacto con Washington no es inminente debido a los “cambios frecuentes” en las posturas estadounidenses.

El secretario de Estado Marco Rubio precisó este lunes que Trump no aceptará un “mal acuerdo” y explicó que las negociaciones continúan porque el sistema interno de Teherán necesita más tiempo para responder. En paralelo, la Guardia Revolucionaria iraní informó que 32 buques atravesaron el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas con autorización, con lo que ya son 182 las embarcaciones que han cruzado la vía marítima desde el miércoles pasado.

Las plazas asiáticas también cerraron en positivo, alentadas por el mismo optimismo diplomático. El Nikkei de Tokio subió un 2,87% y superó por primera vez la barrera de los 65.000 puntos, impulsado por las tecnológicas y la inteligencia artificial. En China, el índice compuesto de Shanghái avanzó un 0,97% y el referencial de Shenzhen, un 1,66%. Las bolsas de Hong Kong y Corea del Sur permanecieron cerradas por festivo.

En Europa, el sector tecnológico del STOXX 600 ha sido el de mayor recuperación en el trimestre, con una subida superior al 25%. El fabricante de chips ASML ganó un 1,5% y Schneider Electric, fabricante de equipos de inteligencia artificial, trepó un 3,1%.

El euro ganó terreno frente al dólar y al cierre de los mercados europeos se cambiaba a USD 1,1645, un 0,37% más. El rendimiento del bono alemán a diez años bajó hasta el 2,944%, mientras que el del bono español del mismo plazo retrocedió hasta el 3,364%.

Los metales preciosos subieron: la onza de oro escaló hasta los USD 4.571,18 (+1,37%) y la de plata, hasta los USD 77,84 (+3,05%). En el mercado de criptomonedas, el bitcóin se negociaba en los USD 77.526,56, un 1,26% más que en la víspera.

Los mercados esperan dos subidas de tasas de interés del Banco Central Europeo (BCE) de 25 puntos básicos cada una para finales de año, según datos de LSEG, mientras los inversores aguardan esta semana los datos de inflación de las principales economías de la eurozona para calibrar el impacto de la guerra con Irán.

(Con información de EFE y Reuters)

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