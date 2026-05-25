Estados Unidos

Día de los Caídos: qué se conmemora el último lunes de mayo

El feriado nacional estadounidense se celebra este año el 25 de mayo y está atravesado por actos públicos, ceremonias conmemorativas y distintas actividades destinadas a homenajear a quienes perdieron la vida en defensa del país

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Waterloo, Nueva York, fue declarado oficialmente el lugar de nacimiento del Memorial Day por el presidente Lyndon B. Johnson en 1966 (REUTERS/Matt McClain).
Waterloo, Nueva York, fue declarado oficialmente el lugar de nacimiento del Memorial Day por el presidente Lyndon B. Johnson en 1966 (REUTERS/Matt McClain).

El Memorial Day o Día de los Caídos se celebra en Estados Unidos el último lunes de mayo para honrar a quienes murieron al servicio del país, en tiempos de guerra y de paz.

En este feriado nacional, muchas personas visitan monumentos conmemorativos y cementerios, donde voluntarios colocan banderas estadounidenses en las tumbas. Otras actividades en distintos puntos del país van desde las carreras de automovilismo hasta desfiles y festivales.

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Asimismo, cada año, un minuto de recuerdo nacional se realiza a las 15:00 (hora local). El homenaje denominado Momento Nacional de Recuerdo convoca a la población a detenerse para orar y reflexionar sobre los sacrificios.

Waterloo realizó en 1866 la primera conmemoración anual

En 1966, el presidente Lyndon B. Johnson proclamó a Waterloo como lugar de nacimiento oficial de la conmemoración. Su origen se remonta a 1865, cuando el farmacéutico local Henry C. Welles propuso reservar formalmente un día para honrar a los fallecidos de guerra.

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Lo apoyaron John B. Murray, un cliente suyo que había alcanzado el rango de general de brigada en el ejército de la Unión, y el amigo de Murray, el mayor general retirado John A. Logan.

En 1866, Waterloo celebró la primera observancia formal, anual y en todo el pueblo dedicada a honrar a los caídos de la Guerra Civil de 1861 a 1865, aunque en otros lugares ya se colocaban flores en las tumbas de los fallecidos. Incluso, varias regiones del norte y sur mantuvieron esos “Días de Decoración” después del fin del conflicto.

Lápida blanca en cementerio militar adornada con corona de flores rojas, blancas y azules, pequeñas banderas de EE.UU. y foto de soldado en uniforme
Henry C. Welles, farmacéutico local de Waterloo, propuso dedicar un día para honrar a los caídos en la guerra (Reuters).

El paso de un homenaje local a una fecha nacional se consolidó con la intervención de Logan, quien también fundó el Gran Ejército de la República, una organización de veteranos de la Unión.

En 1868, el militar retirado fijó el 30 de mayo como día para esparcir flores o decorar de otro modo las tumbas de los camaradas que murieron en defensa del país.

Esto no se celebró exclusivamente en Waterloo. Ese mismo 30 de mayo de 1868 se realizó una de las ceremonias más importantes en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia, frente a Washington, al otro lado del río Potomac.

El presidente Ulysses S. Grant encabezó el acto y, después de los discursos y homenajes, miles de huérfanos de guerra, veteranos y otras personas decoraron las tumbas de los muertos de la Guerra Civil.

Una de las ceremonias más representativas en honor a los caídos se realizó el 30 de mayo de 1868 en el Cementerio Nacional de Arlington (REUTERS/Matt McClain).
Una de las ceremonias más representativas en honor a los caídos se realizó el 30 de mayo de 1868 en el Cementerio Nacional de Arlington (REUTERS/Matt McClain).

De Día de la Decoración a Día de los Caídos

Según el Departamento de Guerra de Estados Unidos, la fecha comenzó como Día de la Decoración con flores depositadas sobre las tumbas de los caídos. Después de la Primera Guerra Mundial, la conmemoración se amplió para honrar a quienes murieron en todas las guerras del país.

Tras la Segunda Guerra Mundial, pasó a conocerse como Día de los Caídos. El cambio legal definitivo llegó en 1971, cuando el Congreso lo estableció como feriado federal y fijó su fecha en el último lunes de mayo.

La conmemoración no equivale al Día de los Veteranos, celebrado cada 11 de noviembre. Mientras que el Día de los Caídos honra a quienes hicieron el “sacrificio máximo”, el primero reconoce el servicio de todos los veteranos militares, vivos y muertos, con especial importancia en agradecer a quienes siguen con vida.

El Día de los Caídos y el Día de los Veteranos son dos feriados diferentes que conmemoran a quienes prestaron servicio en defensa del país (REUTERS/Matt McClain).
El Día de los Caídos y el Día de los Veteranos son dos feriados diferentes que conmemoran a quienes prestaron servicio en defensa del país (REUTERS/Matt McClain).

Actividades por el Día de los Caídos

Distintas ciudades como Nueva York, Chicago y Washington realizan desfiles, homenajes y vigilias en memoria de los soldados caídos, reportó USA TODAY.

Uno de los actos más emblemáticos tiene lugar en el Cementerio Nacional de Arlington, donde voluntarios colocan pequeñas banderas estadounidenses sobre las tumbas militares.

A su vez, el presidente o el vicepresidente suele asistir a una ceremonia oficial en la Tumba del Soldado Desconocido, dedicada a honrar la memoria de los caídos en combate cuyos restos nunca lograron ser identificados

Por su parte, las celebraciones en Waterloo incluyen desfiles, feria de artes y oficios, festival de frutillas, música, visitas al museo local de la Guerra Civil y exhibición de autos antiguos.

Además, hay un campamento de dos noches con recreacionistas vestidos con uniformes y trajes de época, demostraciones de disparo de cañón, un concurso para comer pizza y una carrera de cinco kilómetros.

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