Estados Unidos

Rescatan a bebé de un auto arrastrado por la corriente en Texas: el video expone los peligros de conducir en carreteras durante inundaciones

Las autoridades informaron que la intervención de los socorristas ocurrió en un cruce vial anegado por un rápido aumento del nivel del agua debido a precipitaciones torrenciales en el condado de Bee, al sureste de San Antonio

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Las imágenes captadas por la policía muestran la rápida maniobra de los equipos de emergencia para salvar a los ocupantes del vehículo, rodeados por el agua (City of Beeville Police Department)

Un video difundido por la policía de Beeville, en Texas, mostró el sábado el rescate de un bebé de un auto atrapado en aguas de inundación en el sur del estado, después de que el conductor ingresó a un cruce de arroyo anegado por lluvias intensas.

El hecho, registrado por cámaras corporales de los agentes, fue confirmado por la cadena CBS News y replicado por medios estadounidenses, que subrayaron la rápida intervención de los equipos de emergencia.

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El incidente se produjo en una tarde de intensas lluvias en Beeville, una ciudad ubicada a unos 161 kilómetros (100 millas) al sureste de San Antonio. Según explicó el Departamento de Policía de Beeville, el conductor del vehículo intentó atravesar un cruce de baja altura que había quedado inundado por la crecida súbita del arroyo.

Un coche blanco está sumergido hasta la mitad en aguas de inundación en una carretera, mientras una mano se extiende hacia él. Hay árboles y cielo nublado de fondo
Un intenso temporal en Texas provocó el desbordamiento de arroyos y puso en riesgo a automovilistas, con un caso que evidenció la necesidad de extremar precauciones al circular (City of Beeville Police Department)

En declaraciones recogidas por CBS News, las autoridades indicaron que la precipitación avanzó con rapidez y que, en ese momento, todavía no habían colocado barricadas para impedir el paso de vehículos. El jefe local de bomberos trató de advertir al conductor sobre el peligro, pero el conductor no logró verlo.

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Cuando el automóvil ingresó al paso inundado, el conductor perdió el control y la corriente comenzó a arrastrar el vehículo. En el video difundido por la policía se observa cómo los rescatistas acceden al área anegada, abren la puerta del lado del pasajero y extraen al bebé en su portabebés.

Otro agente cubre al menor con su abrigo para protegerlo de la lluvia, mientras bomberos y otros agentes ayudan al resto de los ocupantes del auto. Ninguno de los pasajeros resultó herido, confirmaron las autoridades.

Manos de un rescatista sujetan firmemente a un bebé mientras lo extraen de un vehículo, rodeados de vegetación verde y lluvia en Texas
El bebé fue extraído ileso gracias a la acción coordinada de los rescatistas, que lograron ponerlo a salvo pese a la fuerza de la corriente (City of Beeville Police Department)

El momento del rescate: imágenes y testimonios

En la grabación, una voz desesperada alerta la presencia del bebé dentro del auto, lo que acelera la intervención de los rescatistas. El Departamento de Policía de Beeville subrayó que situaciones de este tipo demuestran lo riesgoso que resulta cruzar pasos inundados: “Estas situaciones recuerdan que con el agua de inundación no se debe apostar”, señalaron en un comunicado reproducido por CBS News.

El National Weather Service en Corpus Christi emitió una advertencia de inundación para el río Aransas en el condado de Bee, tras el rápido aumento del caudal provocado por la tormenta. Las autoridades meteorológicas advirtieron que los cruces de baja altura pueden volverse peligrosos en minutos y que, en ocasiones, pueden parecer transitables un instante y transformarse en un peligro mortal al siguiente.

“No hace falta mucha agua en movimiento para empujar un vehículo fuera del camino, y cuando uno se da cuenta de lo peligroso que es, ya puede ser demasiado tarde”, indicó la policía local.

Primer plano de dos manos intentando abrir la puerta de un coche blanco sumergido en agua. Dentro del coche, una persona se ve sentada al volante, con el rostro pixelado
Los registros audiovisuales y los relatos de los agentes revelan la tensión y el esfuerzo desplegado para sacar a todos los pasajeros del auto atrapado (City of Beeville Police Department)

Consecuencias y reacciones tras el rescate

La difusión del video en redes sociales generó numerosas reacciones, tanto por la angustia de los momentos captados como por la labor de los rescatistas.

Usuarios destacaron la importancia de atender las señales de advertencia y las recomendaciones oficiales para evitar tragedias en caminos anegados. El Departamento de Policía de Beeville reforzó este mensaje institucional: “No hay ningún destino, atajo o diligencia que justifique poner en riesgo la vida propia o la de la familia”.

El fin de semana, las lluvias intensas provocaron múltiples inundaciones en el sur de Texas, con alertas activas en varias regiones. El caso de Beeville fue uno de los más difundidos, tanto por la intervención de los equipos de emergencia como por la utilización del video como herramienta de prevención.

Las autoridades insisten en que los conductores eviten cruzar zonas inundadas y busquen rutas alternativas siempre que sea posible.

Un coche blanco parcialmente sumergido y arrastrado por una corriente de agua turbia, rodeado de vegetación y árboles verdes, bajo un cielo brillante y nublado
El episodio motivó nuevas advertencias de las autoridades y abrió el debate sobre la responsabilidad al conducir durante eventos meteorológicos extremos (City of Beeville Police Department)

Contexto meteorológico y advertencias para la población

Hasta el momento, según los reportes de CBS News y de las autoridades locales, no se registraron novedades ni complicaciones posteriores al rescate.

El bebé y los demás ocupantes del vehículo se encuentran en buen estado, y el caso sigue siendo utilizado por los organismos de emergencia como ejemplo de los riesgos asociados a las crecidas repentinas.

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