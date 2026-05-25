Christopher Nolan siempre pensó en Lupita Nyong’o para Helena de Troya en ‘La Odisea’: “Estaba absolutamente desesperado”

Christopher Nolan confirma que Lupita Nyong’o fue su primera y única opción para Helena de Troya en "La Odisea" (Universal Pictures/REUTERS)

El director Christopher Nolan reveló que Lupita Nyong’o fue siempre su primera y única opción para encarnar a Helena de Troya en La Odisea, su esperada adaptación del poema épico de Homero que llegará a los cines.

En una entrevista con la revista Elle, Nolan explicó las razones que lo llevaron a pensar en la actriz desde el principio.

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“La fortaleza y el aplomo eran muy importantes para el personaje de Helena. Y Lupita lo hace parecer sin esfuerzo. Estoy seguro de que hay una enorme cantidad de disciplina y entrenamiento detrás de proyectar ese tipo de aplomo y de sentir la emoción burbujear bajo el personaje, las capas del personaje justo ahí, debajo“, declaró el cineasta al medio británico.

Y concluyó en la misma declaración: “Es una persona increíble con quien trabajar, y estaba absolutamente desesperado por que ella hiciera el papel”.

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"Estaba absolutamente desesperado por que ella hiciera el papel”, expresó el director en una reciente entrevista (Universal Pictures)

Por su parte, Nyong’o expresó el honor que sintió al recibir la propuesta. “Estaba tan profundamente honrada de que me confiaran el papel. Quiero decir, ella es icónica. ¿Qué más puedo decir?”, afirmó a Elle.

Según relató la propia Nyong’o a la publicación, sus agentes le informaron que Nolan quería verla para un papel en la producción, aunque ella llegó a la reunión “bastante a ciegas”.

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Fue durante ese encuentro cuando el director le entregó el guion, que ella leyó de una sola vez. “Quiero decir, estaba diciendo que sí antes de que él me dijera siquiera cuál era el papel”, contó.

Nyong’o destaca que interpretar a Helena de Troya implica explorar la profundidad del personaje más allá de su belleza física (REUTERS/Angelina Katsanis)

Helena de Troya es hija de Zeus y Leda, y una figura central en la Guerra de Troya. Cuando le preguntaron qué significa interpretar a “la cara que lanzó mil barcos”, Nyong’o fue directa.

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“No se puede interpretar la belleza. Quiero saber quién es un personaje. ¿Qué hay más allá de la belleza? ¿Qué hay más allá del aspecto físico?”, señaló.

Tras el anuncio de su casting, Nyong’o enfrentó críticas racistas por su elección para interpretar a un personaje de la mitología griega. La artista de Hollywood respondió con firmeza.

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“Esta es una historia mitológica. Apoyo mucho la intención de Chris con ella y con la versión de esta historia que está contando. La crítica existirá tanto si me involucro con ella como si no", sostuvo.

La adaptación de "La Odisea", dirigida por Nolan, se estrena en cines el 16 de julio, prometiendo una visión única del poema épico (Universal Pictures)

La visión de Nolan para “La Odisea”

La Odisea reúne un elenco que la propia Lupita Nyong’o describió como “imponente” ante Elle, con figuras como Charlize Theron, Tom Holland, Robert Pattinson y Mia Goth, entre otros. Para ella, esta composición del reparto responde a una decisión deliberada del director.

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“Nuestro elenco es representativo del mundo. Abarca mundos. Por eso el elenco es como es. Estamos ocupando la épica narrativa de nuestro tiempo”, explicó Nyong’o a la revista.

Sobre su experiencia trabajando con Nolan, la ganadora del Oscar destacó su forma de dirigir a los actores.

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“Tiene una personalidad bastante enigmática, pero trabajar con él fue muy accesible. Es muy bueno con los actores. Me sentí apoyada. Me sentí desafiada. Y lo que más me gusta de su enfoque es que realmente quiere saber lo que piensan los actores. Nos da la responsabilidad y la autoridad para abogar por nuestros personajes”, indicó.

El elenco multicultural del film, liderado por Matt Damon, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Tom Holland y Robert Pattinson, refleja la visión global de Nolan (Universal Pictures)

Para Nyong’o, el papel tiene además una dimensión personal. La estrella de cine señaló a Elle que participar en esta producción cierra un círculo simbólico: cuando protagonizó 12 años de esclativud, hace más de una década, muchos describieron ese filme como “una odisea” por su naturaleza episódica.

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“Es algo extraordinario ser parte de La Odisea, porque es muy grandioso", concluyó la actriz.

La Odisea llegará a los cines de América Latina el 16 de julio.