Estados Unidos

Indiana detiene a casi 300 inmigrantes con licencias comerciales en un operativo sin precedentes

La administración local informó que se procesó a conductores de camiones identificados sin estatus migratorio regular tras controles viales, según autoridades, quienes señalaron un aumento en la frecuencia de revisiones en rutas estatales

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Ilustración de un hombre de piel morena con una chaqueta marrón mostrando una licencia de Indiana a un oficial de policía uniformado junto a un camión amarillo
Controles migratorios en rutas estatales permitieron identificar a conductores sin documentación regular en transporte de carga (Imagen Ilustrativa Infobae)

Indiana atraviesa un proceso de endurecimiento en las políticas de tránsito y migración tras la detención de casi 300 inmigrantes indocumentados con licencias de conducir comerciales en los últimos tres meses.

De acuerdo con Tony Ferraro, asesor del gobernador Mike Braun, el estado identificó a 283 conductores sin estatus migratorio regular manejando camiones en estaciones de pesaje, cifra que representa más de tres interceptaciones diarias.

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“Eso es más de tres por día que sacamos de camiones”, expresó Ferraro ante un consejo local, según cita el Chicago Tribune.

El gobernador Mike Braun impulsó acciones para reforzar la seguridad vial y supervisar el cumplimiento de las normas migratorias en el sector (REUTERS/Leah Millis/Archivo)
El gobernador Mike Braun impulsó acciones para reforzar la seguridad vial y supervisar el cumplimiento de las normas migratorias en el sector (REUTERS/Leah Millis/Archivo)

El funcionario precisó que muchos de estos choferes portaban licencias comerciales emitidas en California y Nueva York, jurisdicciones que anteriormente no exigían ciudadanía para tramitar la documentación.

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La situación llevó a un refuerzo en los controles de velocidad y patrullaje en las principales autopistas, incluida la Interestatal 30. Ferraro remarcó que la presencia policial es “la más visible” en más de una década.

Estas inspecciones no solo buscan frenar excesos de velocidad, sino también detectar posibles delitos y violaciones migratorias, según el reporte del New York Post.

Un hombre en el asiento del conductor de un vehículo sostiene una licencia de conducir del estado de Nueva York. Una carretera borrosa se ve al fondo
Muchos de los conductores interceptados contaban con permisos obtenidos en estados que antes no exigían residencia legal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios legales y revocación masiva de licencias

En abril de 2026, Indiana implementó una política más estricta sobre la validez de las CDL (licencias de conducir comerciales) tras la entrada en vigor de la ley House Enrolled Act 1200 (HEA1200).

Según el Bureau of Motor Vehicles estatal, cerca de 1.800 licencias comerciales fueron revocadas a conductores no ciudadanos que no acreditaron una visa laboral válida.

El organismo notificó por correo a los afectados sobre la pérdida de privilegios para conducir vehículos de carga en el estado. La nueva normativa limita las visas aceptadas para obtener o renovar la CDL a las categorías H-2A, H-2B o E-2.

Conducir con una CDL obtenida sin la documentación migratoria adecuada constituye desde entonces un delito de nivel 6 en la escala estatal. La sanción alcanza multas civiles de hasta USD 5.000 para conductores y de hasta USD 50.000 para empleadores que contraten a sabiendas a choferes en situación irregular. Así lo confirmó el portavoz del Bureau of Motor Vehicles.

Un hombre barbudo, con gorra, tiene las manos en la cabeza dentro de un camión. Un oficial de policía se asoma por la ventana del lado del conductor
Una nueva legislación dejó sin efecto cientos de licencias comerciales a quienes no acreditaron una visa laboral válida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Justificación oficial y antecedentes en seguridad vial

El endurecimiento normativo fue respaldado públicamente por el vicegobernador de Indiana, Micah Beckwith, quien argumentó que estas medidas buscan proteger la seguridad vial y disuadir la contratación irregular en el sector del transporte de carga.

Según el vicegobernador, los empleadores que reincidan en estas prácticas enfrentarán sanciones ejemplares. “La política pretende garantizar que solo quienes cuenten con autorización laboral transiten en rutas estatales”, declaró Beckwith, citado por Fox News.

La decisión se produce tras incidentes recientes, como el accidente fatal protagonizado por un conductor de origen indio y sin estatus migratorio regular en el condado de Hendricks. La presencia de choferes indocumentados en camiones de carga fue señalada como un factor de riesgo en siniestros viales, según funcionarios del estado.

Bomberos con cascos amarillos trabajan en el sitio de un accidente grave. Un coche destrozado está bajo la parte trasera de un camión grande. Cajas y escombros en el asfalto
El gobierno endureció los requisitos tras accidentes fatales vinculados a choferes que carecían de estatus migratorio autorizado (Oficina del Sheriff del Condado de St. Lucie)

En paralelo, Nueva York anunció en febrero que dejará de otorgar licencias comerciales a no ciudadanos, tras una orden federal que endurece los requisitos.

El New York Post subraya que la legalidad de las acciones emprendidas por Indiana puede ser objeto de disputa, ya que una CDL válida emitida por otro estado podría, según expertos legales, habilitar el manejo de vehículos comerciales hasta que la regulación federal aclare su alcance.

Indiana no emite licencias de conducir de ningún tipo a inmigrantes en situación irregular, y el destino de los conductores detectados —si enfrentan cargos estatales, federales o fueron entregados a inmigración— sigue sin confirmarse por fuentes oficiales.

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