Estados Unidos

El precio del combustible impulsa el uso del transporte público en Estados Unidos

Las redes metropolitanas y operadores ferroviarios reportan incrementos en el número de usuarios, una tendencia respaldada por estudios que destacan la sensibilidad de los viajes de larga distancia ante la volatilidad de los precios energéticos

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Una mujer y una niña caminan por una acera urbana. La mujer lleva un bolso transparente y la niña un peluche azul y una mochila rosa, junto a un autobús
El alza del combustible en Estados Unidos reconfigura los hábitos de movilidad y pone a prueba la capacidad de los sistemas de transporte público (AP Photo)

Las recientes alzas en el precio del combustible en Estados Unidos, impulsadas por las interrupciones en el suministro de petróleo derivadas de la guerra en Irán y la reducción del tráfico por el Estrecho de Ormuz, provocaron un aumento perceptible en el uso del transporte público y motivaron a parte de la población a reconsiderar sus desplazamientos cotidianos, según documenta el medio especializado en sostenibilidad Grist.

Los precios de la gasolina superaron los USD 4,50 por galón a nivel nacional y, en California, el valor promedio rebasa los USD 6,15 por galón.

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De acuerdo con Grist, la incidencia más marcada se registra en regiones con redes de transporte robustas y altos precios de los combustibles.

Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y las restricciones al tránsito petrolero por el Estrecho de Ormuz generan presiones adicionales sobre el mercado energético global (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo)
Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y las restricciones al tránsito petrolero por el Estrecho de Ormuz generan presiones adicionales sobre el mercado energético global (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo)

California es ejemplo de esta tendencia: las agencias de tránsito en San Diego, Los Ángeles y el Área de la Bahía de San Francisco informaron un aumento en la demanda de servicios durante las últimas semanas.

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La San Francisco Municipal Transportation Agency alcanzó en marzo su mayor volumen de pasajeros desde el inicio de la pandemia, tras recibir un préstamo estatal de emergencia en febrero.

El incremento en el uso del transporte público no se circunscribe al estado de California. Autoridades de la Washington Metropolitan Area Transit Authority y de Valley Metro —el operador de transporte público en Phoenix, Arizona— también registraron aumentos en sus cifras de pasajeros, mientras que operadores ferroviarios interurbanos como Amtrak y Brightline reportaron mayores niveles de ocupación.

La compañía ferroviaria nacional experimenta un incremento de pasajeros en rutas interurbanas, reflejando el interés por alternativas al automóvil (AP Foto/Jae C. Hong)
La compañía ferroviaria nacional experimenta un incremento de pasajeros en rutas interurbanas, reflejando el interés por alternativas al automóvil (AP Foto/Jae C. Hong)

Impacto en la demanda de transporte público

En la ciudad de San Diego, el portavoz del Metropolitan Transit System Mark Olson atribuyó un crecimiento del 6,5% en la cantidad de usuarios en marzo respecto al año anterior al impacto del coste del combustible, aunque precisó que ese vínculo todavía requiere validación por encuestas formales a los pasajeros. Olson agregó: “Muchos de nuestros usuarios tienen bajos ingresos, y los precios de la gasolina impactan especialmente a este grupo poblacional”.

La agencia enfrenta un déficit presupuestario de USD 500 millones proyectado para los próximos cuatro años y puso en marcha una calculadora digital para que los potenciales usuarios comparen el gasto entre conducir y utilizar transporte público.

En San Francisco, Michael Roccaforte, portavoz de la San Francisco MTA, señaló a Grist que aún es pronto para confirmar una relación directa entre el aumento del precio del combustible y el regreso de los pasajeros, aunque destacó que el sistema fue sometido recientemente a mejoras de velocidad y confiabilidad. Según Roccaforte, el transporte público es una infraestructura esencial para la población de la ciudad.

El encarecimiento de la gasolina incentiva a más usuarios a buscar opciones de movilidad colectiva para sus desplazamientos diarios (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)
El encarecimiento de la gasolina incentiva a más usuarios a buscar opciones de movilidad colectiva para sus desplazamientos diarios (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)

La interacción entre precios del combustible y el uso del transporte público fue respaldada por investigaciones previas. El profesor Hiroyuki Iseki, especialista en estudios urbanos y planificación de la Universidad de Maryland, coordinó un estudio sobre el efecto del precio de la gasolina en el transporte público en 10 ciudades de Estados Unidos entre 2002 y 2011.

El trabajo halló que un incremento del 10% en el precio de la gasolina durante 13 meses ocasionó un aumento del 1,2% en el uso de tren ligero y del 0,8% en autobuses.

Además, se identificaron umbrales psicológicos: cuando el precio del galón superaba los USD 3 tras un alza del 10%, la demanda total de transporte masivo crecía 1,2%; si el incremento llevaba el precio por encima de los USD 4, la demanda de tren ligero subía hasta 9,3%.

Vista frontal y lateral de un tren gris en una estación con varias personas en el andén, algunas cerca de la puerta del tren y otras esperando
El ferrocarril emerge como opción viable para quienes buscan reducir gastos ante la volatilidad de los precios del combustible (AP Photo)

Efectos del costo del combustible según expertos

El profesor Iseki explicó a Grist que los servicios de ferrocarril para viajeros —utilizados principalmente para los desplazamientos entre el hogar y el trabajo, en trayectos de mayor distancia— resultan especialmente sensibles a las fluctuaciones del precio de la gasolina.

Según su análisis, la extensión de los recorridos incrementa el impacto económico del combustible y motiva el traslado hacia alternativas como el tren.

Por su parte, Michael Manville, profesor de planificación urbana en la Universidad de California, Los Ángeles, indicó que la disposición de los usuarios a cambiar el automóvil por el transporte público está fuertemente condicionada por el acceso a infraestructuras eficientes y la competitividad en tiempos de viaje.

Especialistas señalan que los aumentos sostenidos en el precio de la gasolina pueden modificar patrones de viaje y fomentar el uso del transporte público, aunque advierten sobre barreras estructurales (REUTERS/Kevin Coombs/File Photo)
Especialistas señalan que los aumentos sostenidos en el precio de la gasolina pueden modificar patrones de viaje y fomentar el uso del transporte público, aunque advierten sobre barreras estructurales (REUTERS/Kevin Coombs/File Photo)

Advirtió que el reto de modificar la rutina de desplazamientos hace que, en la mayoría de los casos, los usuarios opten por reducir desplazamientos no esenciales o limitar otros gastos antes que incorporar el transporte público al trayecto laboral. “Una cosa es decir: ‘Ya no conduciré tanto como antes en actividades discrecionales’. Es muy distinto para una persona típica declarar: ‘No conduciré al trabajo. Voy a averiguar cómo usar el autobús’”, señaló.

La estructura urbana actual de Estados Unidos y las políticas de planificación adoptadas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial consolidaron el automóvil como medio central para la movilidad diaria.

“Tomamos decisiones de política que los convirtieron en amos complicados, aunque también pueden ser buenos servidores”, resumió Manville en referencia a los coches particulares y sus funciones familiares.

Primer plano de un brazo con un reloj de pulsera; al fondo, personas esperan en una parada de autobús y otras abordan un autobús urbano en una calle de la ciudad
La decisión de cambiar el automóvil por el transporte público para ir al trabajo depende de la eficiencia de los servicios y la facilidad de acceso en cada ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El transporte público en la política y financiamiento de Estados Unidos

El peso relativo del transporte público dentro del financiamiento federal revela otra dimensión del fenómeno. Según datos citados por Grist, el transporte público recibió menos de un tercio de los fondos federales destinados a infraestructura de movilidad desde 1956. En 2017, el 87% de los desplazamientos en Estados Unidos se efectuaron en automóvil.

Para Elisa Ramirez, experta en políticas de movilidad de la organización de defensa del transporte Transportation for America, la consolidación del transporte público como alternativa real depende de la inversión pública sostenida y de la confiabilidad de los sistemas.

“El tiempo es dinero, y aunque las personas puedan costear una tarifa de USD 2, no pueden permitirse llegar tarde al trabajo o perder turnos médicos. Para la mayoría de los estadounidenses, conducir no es opcional. Esa es mi principal preocupación. ¿Cuánto impacta la gasolina en el uso de transporte público? Primero debemos contar con servicios realmente confiables”, expuso Ramirez a Grist.

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