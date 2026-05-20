Las muertes por incendios en la ciudad de Nueva York han aumentado más del 60% en comparación con el año pasado

El aumento de muertes por incendios en Nueva York supera el 60% en comparación con el año pasado, según datos oficiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de muertes por incendios en la ciudad de Nueva York vuelve a poner en alerta a las autoridades y a la población. En lo que va del año, las cifras muestran un incremento superior al 60% en comparación con el mismo periodo del año pasado, lo que ha generado preocupación y un llamado urgente a la prevención. Más de 46 personas han perdido la vida en incendios en la ciudad, según datos oficiales, lo que representa un cambio drástico respecto a la tendencia a la baja que se registró en los dos años anteriores.

La comparación estadística revela un giro inesperado en la evolución de la seguridad contra incendios en Nueva York. El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), a través de su primer subcomisionado, Daniel Flynn, confirmó que la cifra actual de fallecimientos supera ampliamente la registrada en 2025 y 2024. “Es muy preocupante”, declaró el funcionario, aludiendo a la magnitud del repunte.

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En años recientes, la ciudad enfrentó desafíos similares. Tanto en 2022 como en 2023, los incendios provocados por baterías de bicicletas eléctricas generaron una ola de siniestros y muertes en varios barrios. Los datos de aquellos años muestran que en la misma época de 2022 se contabilizaron 47 muertes por incendios, mientras que en 2023 la cifra llegó a 48. Estos números, aunque elevados, comenzaron a descender en los años siguientes: en 2024 se registraron 32 muertes y en 2025 la cantidad disminuyó aún más, llegando a tan solo 28 en este tramo del año.

Las cifras actuales de víctimas fatales por incendios en la ciudad de Nueva York rompen la tendencia descendente de los dos años anteriores (REUTERS/Maye-E Wong)

El descenso sostenido de víctimas fatales permitió pensar en una mejora de las condiciones de seguridad y control de incendios. Sin embargo, ese escenario cambió de forma brusca en 2026. El salto porcentual, que supera el 60% respecto al año anterior, se explica en parte por factores nuevos y un repunte en causas que parecían controladas.

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Uno de los aspectos más alarmantes del incremento es la cantidad de muertes provocadas intencionadamente. Según Flynn, casi una cuarta parte de las muertes de este año han sido consecuencia de incendios provocados. Específicamente, en lo que va de 2026, se han registrado 12 muertes por esta causa, mientras que en todo el año anterior solo se contabilizaron tres. Esta variación muestra cómo unos pocos incidentes graves pueden disparar las estadísticas y alterar la percepción de seguridad en la ciudad. Las autoridades han respondido a esta ola de incendios intencionados con medidas de investigación y colaboración interinstitucional. El FDNY trabaja junto al Departamento de Policía de Nueva York para esclarecer los hechos y ya se han producido varios arrestos relacionados con estos casos.

Los incendios provocados intencionadamente no son el único factor que explica el repunte de víctimas. Los investigadores han identificado errores en el comportamiento de los residentes como un elemento decisivo en la propagación rápida y letal de las llamas. En el caso del incendio que costó la vida a tres niños en el Bronx este mes, se determinó que el fuego se extendió con velocidad porque los habitantes del edificio dejaron las puertas abiertas. Un patrón similar se observó en otro incendio mortal en Inwood a principios de mes, así como en un siniestro ocurrido en abril también en el Bronx. La costumbre de mantener abiertas las puertas de los pasillos o apartamentos facilita que el humo y las llamas se propaguen rápidamente por todo el edificio, reduciendo drásticamente el tiempo de reacción y las posibilidades de escape de los residentes.

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Las muertes por incendios provocados representan casi el 25% del total en 2026, un abrupto incremento frente al año anterior (@FDNY)

El Departamento de Bomberos ha insistido en la necesidad de difundir el mensaje de que mantener las puertas cerradas puede salvar vidas. Esta simple acción, explican los expertos, es fundamental para contener el avance del fuego y proteger a quienes se encuentran en otras áreas del inmueble. Flynn también subrayó la importancia de contar con un plan de escape y de familiarizarse con la ubicación de las escaleras de emergencia. “Los neoyorquinos deberían probar un plan de escape en caso de incendio y asegurarse de saber cómo llegar a la escalera de incendios, porque no querrán tener que intentarlo por primera vez cuando su casa esté en llamas”, advirtió el subcomisionado.

El FDNY ha intensificado sus campañas de concientización en toda la ciudad, orientando a la población sobre prácticas de seguridad y la importancia de la prevención. El mensaje es claro: la preparación y la responsabilidad individual pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte ante un incendio. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando los incidentes recientes y refuerzan la cooperación con otras agencias para reducir la incidencia de incendios provocados y minimizar los riesgos en el futuro.

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