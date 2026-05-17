Los Ángeles confirmó el quinto caso de sarampión en el condado durante 2026

El condado de Los Ángeles confirma el quinto caso de sarampión en 2026 tras el arribo de un viajero internacional a la Terminal B (Canva)

Los Ángeles registró su quinto caso de sarampión en 2026 tras confirmarse la infección en un residente que regresó recientemente de un viaje internacional.

La detección de este caso refuerza la alerta sanitaria en el condado, donde las autoridades enfatizan la importancia de la vacunación y la vigilancia de síntomas debido a la alta contagiosidad del virus, especialmente en entornos como aeropuertos, informó el Los Angeles County Department of Public Health mediante un comunicado citado por medios como CBS News y Los Angeles Times.

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Detalles del caso y exposición en el aeropuerto

El viajero llegó el 14 de mayo en el vuelo 1354 de Alaska Airlines a la Terminal B del Aeropuerto Internacional Tom Bradley. El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles informó, reproducido también por ABC 7, que cualquier persona que estuviera en la Terminal B entre las 6:00 y las 8:00 horas pudo haber estado expuesta al virus del sarampión.

A quienes estuvieron en el lugar durante ese intervalo se les recomienda confirmar su protección y estar atentos a la aparición de síntomas hasta el 4 de junio, plazo correspondiente al máximo período de incubación.

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Las autoridades de salud alertan sobre la alta contagiosidad del virus del sarampión en entornos concurridos como aeropuertos y recomiendan vigilancia de síntomas (Reuters)

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), se notificará específicamente a los pasajeros que estuvieron sentados cerca del individuo infectado.

Paralelamente, los centros de salud afectados están en proceso de aviso directo tanto a pacientes como a personal potencialmente expuesto, detalló Los Angeles County Department of Public Health en su comunicado oficial.

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Situación del sarampión en Estados Unidos y California

A la fecha del 14 de mayo, en Estados Unidos se habían registrado 1.893 casos de sarampión solo en 2026, una cifra reflejada por County of Los Angeles que se acerca rápidamente al total reportado en el año previo.

En California, los 48 casos registrados este año marcan el mayor número anual en 7 años, una tendencia que, de acuerdo con Los Angeles Times, coincide con la disminución de las tasas de vacunación en la región. El primer caso de sarampión en el condado en 2026 fue notificado a finales de enero.

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Las autoridades consideran que quienes han padecido sarampión o han recibido las dos dosis recomendadas de la vacuna triple viral (MMR) presentan protección frente al virus, aunque deben monitorear posibles síntomas.

Aquellos sin historial claro de inmunización o que no enfermaron anteriormente constituyen el grupo de mayor riesgo. Si una persona permanece sin síntomas durante los 21 días subsiguientes a la exposición, se considera fuera de peligro.

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La vacunación con dos dosis de MMR protege contra complicaciones graves del sarampión, como neumonía y encefalitis, y es fundamental mantener una alta cobertura (ABC7)

Formas de transmisión y síntomas del sarampión

La transmisión del sarampión puede ocurrir a través del aire o el contacto directo. El virus permanece viable en el ambiente durante horas y su capacidad de contagio inicia aproximadamente cuatro días antes de la aparición del exantema característico.

Los síntomas incluyen fiebre superior a 38,3°C (101°F), tos, secreción nasal, ojos enrojecidos y la erupción cutánea, que generalmente comienza en el rostro y se extiende al resto del cuerpo.

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El riesgo de complicaciones graves, tales como neumonía, encefalitis o incluso la muerte, hace imperioso mantener una cobertura de vacunación superior al 95% con ambas dosis de la vacuna MMR a nivel comunitario, informó el Los Angeles County Department of Public Health.

El doctor Muntu Davis, director de Salud Pública del condado, subrayó a CBS News: “A medida que aumentan los casos de sarampión, es importante que los residentes tomen medidas para asegurarse de estar plenamente protegidos. La vacuna MMR es la manera más segura y confiable de prevenir el sarampión y proteger a usted, su familia y su comunidad”.

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Davis enfatizó que el virus “se propaga fácilmente y puede llevar a complicaciones graves, incluyendo neumonía, inflamación cerebral y muerte”.

Clínicas acreditadas ofrecen la vacuna MMR sin costo o a bajo precio para personas sin seguro médico (EFE/José Jácome)

Recomendaciones para viajeros y familias

Las recomendaciones oficiales incluyen revisar el historial de vacunación propio y de los familiares antes de cualquier viaje, especialmente si se dirige a zonas con brotes activos, como México, donde persiste un brote con más de 8.600 casos reportados en 2026, según datos de County of Los Angeles.

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Los infantes de seis a once meses con viajes planeados a áreas con epidemias deben recibir una dosis anticipada de la vacuna, que no sustituye las dosis habituales.

Para quienes carecen de seguro médico o están subasegurados, existen clínicas acreditadas donde la vacuna MMR o MMRV se puede aplicar sin costo o a bajo precio, como informó el Los Angeles County Department of Public Health. Mantener la inmunización no solo previene el contagio sino que protege a personas vulnerables, como menores de un año, embarazadas o inmunosuprimidos.

El Departamento de Salud de Los Ángeles recomienda a quienes estuvieron en la Terminal B el 14 de mayo confirmar su vacunación contra el sarampión y monitorear síntomas (REUTERS/Lucy Nicholson)

Qué hacer ante posibles síntomas

Cualquier persona que haya estado expuesta y desarrolle fiebre, tos, erupción o conjuntivitis debe evitar acudir directamente a centros médicos y, en su lugar, contactar primero a su proveedor de salud para recibir instrucciones, con el fin de limitar posibles eventos de transmisión.

El aumento de casos nacionales y la persistencia de brotes internacionales mantienen el sarampión entre las amenazas prioritarias de vigilancia epidemiológica en Los Ángeles y Estados Unidos.