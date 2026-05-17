El grupo terrorista Hezbollah lanzó cerca de 200 proyectiles contra Israel durante el fin de semana

El grupo terrorista Hezbollah lanzó un ataque con cerca de 200 proyectiles contra Israel durante el fin de semana. (REUTERS/Stringer)

Hezbollah, organización terrorista respaldada por Irán, lanzó cerca de 200 proyectiles contra Israel y sus tropas durante el fin de semana, pese a un acuerdo para prorrogar el alto el fuego, según informó un portavoz militar israelí en declaraciones a AFP. El funcionario calificó los ataques como una violación continua de los entendimientos del alto el fuego.

El viernes, representantes de Israel y Líbano —sin la presencia de Hezbollah— aprobaron en Washington una extensión de 45 días para la tregua iniciada el 16 de abril, en un proceso mediado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. También acordaron una nueva ronda de negociaciones de paz para el 2 y 3 de junio y una reunión militar en el Pentágono el 29 de mayo.

PUBLICIDAD

En las últimas semanas, la organización terrorista Hezbollah ha utilizado drones de bajo costo con tecnología FPV contra fuerzas israelíes. El primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó en una reunión del gabinete que enfrenta el desafío de neutralizar estos drones y que ordenó encontrar una solución.

“Hoy nos enfrentamos al reto de neutralizar los drones FPV (...) Se trata de un tipo específico de amenaza. Mi directriz al equipo es encontrar una solución para esto y para la próxima amenaza que se presente”, apuntó el premier.

PUBLICIDAD

El cuartel de Ya'ara en el norte de Israel fue atacado con un enjambre de drones, según un comunicado de Hezbollah. (FDI)

Este sábado, los terroristas del grupo libanés afirmaron haber atacado el cuartel de Ya’ara en el norte de Israel con un enjambre de drones. La organización también anunció operaciones contra fuerzas israelíes en el sur del Líbano, donde las tropas israelíes ocupan territorio cercano a la frontera.

Por su parte, Israel bombardeó el sábado zonas del sur del Líbano, tras el anuncio de la extensión del alto el fuego, informó la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN). Según la agencia, el cruce de Srobbin fue atacado, lo que dejó un muerto y un herido. También se reportaron ataques en Bint Jbeil y Tiro; en esta última, una vivienda fue alcanzada y hubo heridos.

PUBLICIDAD

Desde el inicio de las hostilidades el 2 de marzo, los ataques israelíes han causado la muerte de 2.951 personas en el Líbano y 8.988 han resultado heridas, según el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública. Más de 400 personas han muerto desde que comenzó la tregua el 17 de abril, según autoridades libanesas.

El grupo terrorista Hezbollah sigue preparando ataques contra Israel y sus fuerzas militares. (@idfonline)

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que han perdido 20 soldados y un contratista civil en el sur del Líbano desde el inicio del conflicto.

PUBLICIDAD

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, celebró el sábado la extensión por 45 días del alto el fuego alcanzado a mediados de abril entre Israel y Líbano, y exigió a ambas partes el fin de toda agresión y el cumplimiento del Derecho Internacional.

“El jefe de la ONU acoge con satisfacción el anuncio de la prórroga de 45 días del cese de hostilidades tras las conversaciones facilitadas por Estados Unidos entre Israel y Líbano”, señaló un comunicado oficial difundido por el portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq.

PUBLICIDAD

El representante máximo de la organización reiteró el apoyo de Naciones Unidas a “todos los esfuerzos para poner fin a las hostilidades y aliviar el sufrimiento de las comunidades a ambos lados de la Línea Azul”, nombre que recibe frontera provisional entre ambos países.

Guterres instó al cese inmediato de las hostilidades en Líbano en medio de los ataques entre Hezbollah e Israel

El comunicado subrayó la importancia de que “todos los actores (...) respeten plenamente el cese de las hostilidades, cesen cualquier ataque posterior y cumplan en todo momento con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional, incluido el Derecho Internacional Humanitario”.

PUBLICIDAD

El conflicto comenzó cuando la organización terrorista Hezbollah lanzó cohetes hacia Israel el 2 de marzo, en respuesta a una campaña militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán. En represalia, Israel invadió el sur del Líbano y ha atacado objetivos de Hezbollah en todo el país.