Estados Unidos

Un nuevo sistema busca mejorar la comunicación entre conductores autistas y la policía de Florida

El Departamento de Pinecrest implementa un kit con sobre azul y calcomanía para facilitar interacciones seguras y reducir crisis en paradas de tránsito con personas neurodivergentes, anticipando una futura política estatal

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Una mujer policía en uniforme oscuro con un parche de Pinecrest entrega un folleto azul a una conductora sonriente con gafas de sol en un coche blanco
La nueva iniciativa en Pinecrest apunta a evitar crisis y malentendidos con personas con autismo durante paradas de tránsito policial (Village of Pinecrest)

La policía de Pinecrest se convirtió en pionera en el sur de la Florida al implementar un sistema que utiliza un sobre azul y una calcomanía especial para mejorar la seguridad y la comunicación entre agentes y personas con autismo u otras discapacidades del desarrollo durante paradas de tránsito.

El nuevo programa local, adelantado a lo que será una política estatal en enero próximo, tiene como objetivo reducir crisis y eliminar posibles malentendidos que pueden surgir en encuentros rutinarios con la policía, según informó el medio local Telemundo 51.

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Este procedimiento es voluntario y no requiere de bases de datos ni registros formales, eliminando así barreras de privacidad para los conductores. Los kits, disponibles de forma gratuita en la sede del Departamento de Policía de Pinecrest, incluyen un sobre azul para guardar la licencia, registro y seguro, además de una tarjeta donde el conductor puede detallar sus preferencias de comunicación o advertir sobre posibles desencadenantes sensoriales.

Una calcomanía distintiva de 7,6 centímetros en el automóvil señala la participación en el programa, lo que permite al agente reconocer al instante la necesidad de adaptar su modo de interacción, de acuerdo con Miami’s Community News.

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Primer plano de manos sosteniendo un sobre azul dentro de un coche, con un volante y el salpicadero visibles en el fondo
El sobre azul y la calcomanía del programa de Pinecrest facilitan la comunicación entre policías y conductores autistas en Florida (Village of Pinecrest)

Según el capitán Ivan Osores del Departamento de Policía de Pinecrest, “este sobre con la información que tiene publicada aquí afuera ayuda al oficial a saber inmediatamente que estoy tratando con una persona que necesita un poco más de compasión”. Osores detalló en Telemundo 51 que la capacitación para identificar y responder apropiadamente en estos casos se complementa con cursos anuales específicos —de cuatro a ocho horas— sobre autismo y gestión de crisis.

Ajustes policiales y protección de la dignidad

Los oficiales de Pinecrest están entrenados para modificar las condiciones habituales de una parada, como reducir el uso de sirenas y luces o elegir lugares apartados del tráfico, buscando disminuir la ansiedad tanto del conductor como del agente.

Estas prácticas parten del reconocimiento de que “una parada de tránsito puede escalar rápidamente por un simple malentendido, especialmente cuando el conductor tiene autismo u otra condición del desarrollo”, explicó la policía.

La pregunta clave que responde la nueva política es: ¿cómo pueden las fuerzas de seguridad garantizar interacciones seguras para conductores con autismo o discapacidades del desarrollo? El programa Blue Envelope permite que estas personas almacenen los documentos solicitados y notas personales en un sobre azul visible desde el visor o la guantera, acompañado de una calcomanía en la ventanilla trasera.

Ante la presencia de estos elementos, el agente sabe que debe adaptar su comunicación y disposición, priorizando la calma y el respeto, según destacó el capitán Osores para Telemundo 51.

Una agente de policía de Pinecrest revisa documentos, frente a una mujer con gafas sentada en el asiento del conductor de un vehículo blanco
Oficiales de Pinecrest reciben capacitación anual en autismo y gestión de crisis para adaptar sus procedimientos y proteger la dignidad de los conductores (Village of Pinecrest)

Pinecrest anticipa la reforma estatal y fortalece la formación policial

El lanzamiento local antecede a la futura implementación estatal prevista para enero, cuando Florida planea expandir la iniciativa a todo su territorio. Mientras tanto, Pinecrest distribuye los kits no solo en su comisaría, sino también a través de organizaciones como NAMI Miami-Dade County, el Nicklaus Children’s Hospital y el Centro CARD de la Universidad de Miami, facilitando el acceso a familias con neurodiversidad.

Según Miami’s Community News, el programa se integra a una estrategia más amplia del municipio para fomentar la inclusión y el bienestar, reflejando el reconocimiento de Pinecrest como “la mejor localidad para vivir en el sur de la Florida”, con unos 18.500 residentes y altos estándares de calidad de vida.

El esfuerzo local también responde de manera preventiva a las expectativas creadas por la posible promulgación del “blue envelope bill”, actualmente pendiente de la firma del gobernador Ron DeSantis.

Este movimiento incentivó a otros departamentos a iniciar capacitaciones similares y a repensar la manera en que se abordan las crisis en la vía pública, priorizando la salud mental y la dignidad por encima de respuestas punitivas.

“El sistema penal no es el lugar correcto para una persona con problemas de salud mental. Entonces, en vez de enviarlo a la cárcel, lo vamos a enviar a un hospital”, aseveró Osores en diálogo con medios locales.

Oficial de policía sonriente con gafas de sol, sosteniendo una tarjeta azul del 'Blue Envelope Program' frente a un SUV policial Land Rover verde oscuro
El modelo pionero de Pinecrest combina acceso comunitario, confidencialidad y formación policial para promover inclusión y seguridad en la vía pública de Florida (Village of Pinecrest)

Modelo voluntario sin registro y con alcance comunitario

Actualmente, los residentes pueden obtener su sobre azul y la calcomanía gratuitamente en el Departamento de Policía de Pinecrest, así como en entidades asociadas, sin necesidad de registrarse en ningún sistema o base de datos, garantizando total confidencialidad.

El programa constituye un recurso tangible para reducir el riesgo de situaciones de crisis y para fortalecer la confianza entre la comunidad neurodiversa y las fuerzas del orden.

La política de Pinecrest combina tecnología sencilla, formación constante y alianzas con organizaciones especializadas para dar respuesta directa a una necesidad creciente en las ciudades de Florida y ofrecer así, de forma pionera, un modelo replicable para la convivencia segura e inclusiva.

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