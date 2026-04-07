Estados Unidos

El brote de sarampión en California alcanza los 34 casos, la mayoría en menores sin vacunación

Un incremento notable de casos en el norte del estado y a nivel nacional lleva a reforzar las estrategias de prevención y monitoreo entre sectores de la población que no cuentan con protección inmunológica verificada

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Primer plano de un niño con cabello castaño y camiseta azul, mostrando una erupción cutánea roja en sus mejillas, mandíbula y cuello.
El sarampión se ha registrado en 33 estados de Estados Unidos, con un total de 1.671 casos en todo el país y 34 casos confirmados en California.

Se han registrado cinco infecciones recientes en el condado de Sacramento, California, tras la propagación acelerada del sarampión en Estados Unidos. La mayoría de los pacientes pertenece a familias que no han recibido las vacunas recomendadas, lo que ha llevado a las autoridades sanitarias a advertir sobre el alto nivel de contagio de la enfermedad y a subrayar que el riesgo se incrementa entre quienes no cuentan con la protección adecuada.

Hasta el 30 de marzo de 2026, el sarampión ha acumulado 34 casos confirmados en California, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y Sacramento County Public Health. A nivel nacional, se han reportado 1.671 casos en 33 estados durante 2026, de los cuales el 92 % corresponde a personas sin vacunación documentada o con antecedentes inmunológicos inciertos.

Las dos infecciones más recientes en Sacramento fueron confirmadas el 1 de abril en niños sin vacunación previa. Ambos pacientes permanecen bajo monitoreo y aislamiento, mientras se rastrea a las personas con posibles contactos y se ha notificado a clínicas y servicios de emergencia de la región.

Cuál es el riesgo para la población y las medidas adoptadas

De acuerdo con New York Post, especialistas del CDC señalan que el riesgo para la población general se mantiene bajo; sin embargo, advierten que la exposición es considerable para personas no vacunadas o sin antecedentes inmunológicos verificados. A su vez, las autoridades locales han reforzado la vigilancia epidemiológica e intensificado la notificación en clínicas y servicios de emergencia.

La doctora Olivia Kasirye, directora de salud pública del Condado de Sacramento, afirmó en un comunicado oficial: “La identificación continua de casos de sarampión en nuestra comunidad es preocupante y pone de manifiesto la rapidez con la que se propaga esta enfermedad. El sarampión puede causar enfermedades graves, pero es importante recordar que estos casos son prevenibles. La vacunación es la medida más importante que las personas pueden tomar ahora mismo para protegerse a sí mismas y a los demás”.

Primer plano de dos brazos con la piel cubierta de numerosas manchas rojas y elevadas, características de una erupción cutánea o sarampión.
Las autoridades de Sacramento han reforzado la vigilancia epidemiológica y la notificación en clínicas ante el incremento de sarampión.

La vacuna posee 97% de efectividad con dos dosis

Elizabeth Zelidón, portavoz del condado, detalló a Telemundo 33 que existen recomendaciones diferenciadas según edad y antecedentes de vacunación: los niños deben recibir la primera dosis de la vacuna MMR (sarampión, paperas y rubéola) entre los 12 y 15 meses, y la segunda entre los cuatro y seis años. Para adultos nacidos después de 1957, se aconseja consultar el historial inmunológico con el médico, ya que algunos podrían requerir una dosis adicional de refuerzo.

Tanto la vacuna MMR y su variante MMRV, que incluye protección contra la varicela, son la principal herramienta de prevención. Según Sacramento County Public Health, dos dosis de MMR alcanzan un 97% de efectividad, mientras que una sola dosis logra un 93%. Si bien la mayoría de los niños accede a esta vacuna dentro del calendario regular, persisten grupos que no han sido inmunizados y, por tanto, mantienen el riesgo de contagio.

Para quienes no cuentan con seguro médico, hay programas estatales que garantizan el acceso gratuito o a bajo costo a la vacuna en centros y clínicas vinculadas a los programas Vaccines for Children y Vaccines for Adults.

Primer plano del torso de un niño o adulto joven, mostrando múltiples erupciones cutáneas rojas distribuidas irregularmente sobre la piel.
El 92% de los 1.671 casos reportados en 33 estados de EE.UU. pertenece a personas sin vacunación documentada o antecedentes inmunológicos inciertos.

Cómo actuar ante síntomas y recomendaciones preventivas

El sarampión se transmite por vía aérea y a través de superficies contaminadas, incluso después de que la persona infectada haya abandonado el lugar. La exposición al virus puede provocar síntomas entre 7 y 14 días después del contacto. Los síntomas más frecuentes son fiebre alta, tos, secreción nasal, enrojecimiento ocular y un sarpullido que generalmente inicia en la cara y se extiende al resto del cuerpo.

Las autoridades sanitarias recomiendan que quienes presenten síntomas compatibles eviten asistir a reuniones. Además, aconsejan notificar telefónicamente al personal médico antes de acudir a un centro de salud, para reducir el riesgo de transmisión y organizar el aislamiento oportuno si es necesario.

A su vez, las medidas preventivas comprenden el monitoreo de síntomas tras viajes a zonas con brotes y el aislamiento de personas que presenten fiebre o erupciones cutáneas. La recomendación central es verificar el estado de vacunación familiar y consultar con el personal de salud ante cualquier duda.

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