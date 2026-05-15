Alerta entre viajeros colombianos: Estados Unidos les puede quitar la visa americana si hacen compras en estos almacenes

Un outlet, o tienda de fábrica, es un establecimiento comercial que vende productos de marca, excedentes de producción o colecciones de temporadas pasadas a precios significativamente más bajos, a menudo con descuentos del 30% al 70% - crédito Vincent Alban/Reuters

Estados Unidos reforzó los controles migratorios sobre turistas que utilizan la visa americana para hacer compras en outlets, con especial vigilancia sobre quienes adquieren grandes cantidades de productos para su posible reventa. Aunque comprar no constituye una infracción, las autoridades advierten que el uso de la visa para fines comerciales puede derivar en la cancelación de la visa y en la deportación del visitante.

Las personas que utilicen una visa de turista para comprar productos en el gigante norteamericano destinados a la reventa en otros países pueden perder el visado, ser deportados en el momento y quedar sujetos a restricciones para futuros ingresos. La sanción puede aplicarse incluso sin pruebas directas de reventa, siempre que el comportamiento detectado sea incompatible con el perfil turístico permitido legalmente.

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No existe una prohibición para que los turistas latinoamericanos compren artículos personales o aprovechen rebajas durante su estancia en ciudades como Miami u Orlando. Las autoridades distinguen entre el consumo recreativo, permitido bajo la visa B1/B2, y las actividades que sugieren un propósito comercial o de aprovisionamiento para terceros.

El valor de la visa americana de turismo (B1/B2) en Colombia es de USD$185, es decir, cerca de $685.000 - crédito Mohammed Salem/Reuters

La visa de turista B1/B2 fue creada para permitir la entrada a Estados Unidos por motivos como vacaciones, visitas familiares, tratamientos médicos y algunas reuniones autorizadas sin ánimo comercial. No habilita para hacer operaciones comerciales ni para obtener ingresos con actividades desarrolladas dentro del país.

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En los últimos meses, los agentes migratorios intensificaron la vigilancia debido al aumento de viajeros que transportan grandes volúmenes de productos, entre ellos, muchos latinoamericanos en los que se incluyen colombianos. Llaman la atención patrones como la compra recurrente de artículos idénticos, el uso de maletas voluminosas para estancias cortas o la acumulación de facturas con montos superiores a lo que normalmente gastaría un turista.

Uso permitido de la visa americana para compras

La visa de turista permite adquirir artículos personales durante la estancia legal en Estados Unidos. Los viajeros pueden aprovechar ofertas en tiendas y centros comerciales siempre que la actividad se mantenga dentro del ámbito recreativo y privado.

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El Departamento de Estado establece que los visitantes con este visado pueden realizar compras habituales de consumo personal. Sin embargo, cuando la intención es comercializar esos productos o suministrar negocios en el país de residencia, el uso de la visa es considerado indebido y para tales fines existen categorías migratorias diferentes.

Las operaciones comerciales, entendidas como la compra de mercancía con ánimo de lucro o distribución en terceros países, exceden los derechos de los titulares de la visa de turista y están sujetas a sanciones.

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Estados Unidos es el principal destino internacional para los colombianos, con más de 1.6 millones de viajeros en 2025 (el 29% de los 5.8 millones que salieron al exterior) - crédito Brendan McDermid/Reuters

Patrones de compra bajo vigilancia migratoria

Las autoridades identifican ciertos comportamientos como indicios de uso indebido de la visa americana. Entre ellos destacan:

Adquisición de cantidades excesivas de productos iguales

Viajes frecuentes en periodos cortos con equipaje lleno de mercancía

Presentación de facturas de alto valor.

Desfase entre la información declarada y la cantidad de artículos transportados. Si un visitante afirma que todos los productos son para consumo propio, pero la cantidad resulta poco creíble, el caso puede ser objeto de revisión detallada.

Los agentes no requieren pruebas directas de reventa para iniciar un proceso sancionatorio. La detección de patrones incompatibles con el perfil turístico basta para aplicar medidas restrictivas.

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Criterios para evaluar las compras en viajes turísticos

No existe un número exacto ni un límite formal de productos permitidos en las compras de turistas. Cada caso se evalúa de forma individual, considerando:

Frecuencia de los viajes.

Volumen de mercancía.

Tipo de artículos transportados.

Duración de la visita.

Coherencia entre el motivo declarado y las actividades observadas.

El criterio del oficial migratorio y el historial del visitante resultan determinantes. Basta que el conjunto del comportamiento indique actividad comercial para justificar la cancelación de la visa y otras sanciones, incluso en ausencia de prueba directa sobre la reventa.

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Consecuencias de infringir las normas migratorias

Cuando las autoridades migratorias concluyen que una persona utilizó la visa de turista para desarrollar actividades comerciales, pueden imponer la cancelación del visado y la deportación inmediata. Además, existe la posibilidad de establecer prohibiciones temporales o permanentes para volver a entrar al país e impedir futuras solicitudes de visa.

Según las autoridades migratorias de Estados Unidos, la visa B1/B2 está destinada exclusivamente a actividades turísticas, visitas a familiares, atención médica temporal o reuniones puntuales de negocios autorizadas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Algunos visitantes sancionados quedan sujetos a revisiones exhaustivas en viajes posteriores, lo que complica su ingreso, aun si intentan viajar por motivos turísticos en el futuro. Las consecuencias, por tanto, pueden extenderse por años y afectar la posibilidad de volver a ingresar a Estados Unidos.

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Diferencia entre compras personales y compras comerciales

La compra de artículos variados en outlets para uso propio o familiar está permitida. Ropa, electrónicos y otros productos pueden formar parte de la experiencia turística sin infringir normas migratorias.

En cambio, el traslado de mercancía en grandes volúmenes o de muchas unidades iguales puede interpretarse como indicio de importación comercial. Toda mercancía internacional debe realizar el proceso de declaración de mercancía ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Si el valor o naturaleza de los artículos excede lo habitual, los agentes pueden exigir documentos adicionales, aplicar tasas de importación específicas o, en casos extremos, incautar la mercancía. Dichas medidas solo se activan cuando existen sospechas claras de fines comerciales, no en las compras personales ordinarias que forman parte de la visita turística.

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Recomendaciones para viajeros latinoamericanos

Los expertos aconsejan que quienes visitan Estados Unidos mantengan sus compras dentro de un rango razonable para uso propio o familiar. Es fundamental que haya correspondencia entre el propósito informado al ingresar y las actividades desarrolladas durante la estancia.

Las autoridades recomiendan a los visitantes poder explicar de forma clara y coherente el destino de las adquisiciones. Declaraciones contradictorias o volúmenes inusuales pueden desencadenar inspecciones migratorias y riesgos de cancelación de la visa.