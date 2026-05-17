La Cybertruck de Tesla sigue con problemas: se le caen las ruedas de manera repentina

El Tesla Cybertruck enfrenta una nueva llamada a revisión en Estados Unidos por riesgo de desprendimiento de ruedas en 173 unidades. (REUTERS/Temilade Adelaja)

El Tesla Cybertruck, promocionado por Elon Musk como una camioneta “indestructible”, vuelve a estar en el centro del debate por un defecto inesperado: sus ruedas pueden desprenderse de manera repentina.

El lanzamiento de este vehículo estuvo rodeado de gran expectativa, por una campaña publicitaria que hacía hincapié en la resistencia y singularidad del modelo. Sin embargo, desde su llegada a las calles, la realidad ha sido muy distinta a la prometida.

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Los propietarios y la propia Tesla han debido enfrentarse a una serie de fallos que han puesto en entredicho tanto la seguridad del vehículo como la estrategia comercial de la empresa.

El origen del problema: tuercas, grasa y producción

La última llamada a revisión afecta especialmente a 173 unidades del Cybertruck con tracción trasera de largo alcance (RWD Long Range). Según la información de la National Highway Traffic Safety Administration de Estados Unidos y reportes técnicos, el defecto radica en el uso de una grasa incorrecta y tuercas flojas en la zona de las ruedas. Esto puede provocar que, bajo ciertas condiciones de uso —como baches o maniobras bruscas—, se generen grietas en el orificio de los rotores de freno.

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Tesla sustituirá sin costo los bujes, rotores y tuercas de las camionetas Cybertruck afectadas por el fallo de seguridad detectado. (REUTERS/Temilade Adelaja)

El comunicado de Tesla detalla que “las perturbaciones severas del terreno y las curvas pueden tensar el orificio del rotor de la rueda, provocando la aparición de grietas. Si estas grietas avanzan con el tiempo y el uso, el espárrago de la rueda podría separarse del buje”. De este modo, un conductor podría verse en la situación alarmante de perder una rueda en pleno trayecto.

La causa específica se remonta a un problema en la comunicación interna de Tesla: aunque los ingenieros detectaron que la grasa empleada no era la adecuada y corrigieron la especificación, la instrucción no llegó a tiempo a la línea de producción. Así, se ensamblaron 173 unidades con el material equivocado y el riesgo asociado.

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Consecuencias para los usuarios y respuesta de Tesla

La compañía ha comunicado que sustituirá sin costo los bujes, rotores y tuercas de las unidades afectadas. El alcance limitado del llamado, que involucra solo a una fracción de los vehículos producidos con un lote específico de piezas, ha generado ciertas especulaciones sobre el bajo volumen de fabricación.

Sin embargo, expertos como Sean Tucker, editor de Kelley Blue Book, aclaran que se trata de “un subconjunto dentro de un subconjunto” y no necesariamente de una baja producción general.

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El problema de comunicación interna en Tesla impidió que la corrección de la grasa utilizada llegara a tiempo a la línea de producción.(REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo)

Para los propietarios, el temor de que una camioneta promocionada como apta para todo tipo de terrenos pueda perder una rueda representa un golpe a la confianza en el producto. Tucker señala que un automóvil es una máquina compleja y que alteraciones mínimas en el diseño pueden provocar consecuencias años después.

En este caso, la grasa inadecuada no reducía la fricción lo suficiente, lo que podía aflojar las tuercas y, con el tiempo, generar vibraciones capaces de agrietar el rotor de freno.

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La solución, según el fabricante, pasa por la sustitución completa de las piezas comprometidas. Aun así, el episodio suma a una lista extensa de inconvenientes desde la llegada del Cybertruck al mercado.

Historial de fallos y revisiones del Cybertruck

No es la primera vez que la pick-up eléctrica de Tesla enfrenta problemas mecánicos y estructurales. En el primer año de comercialización, la empresa tuvo que convocar a los propietarios hasta en cinco ocasiones por motivos diversos.

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Durante su primer año en el mercado, el Tesla Cybertruck acumuló hasta cinco llamadas a revisión por fallas mecánicas y estructurales diversas. (REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Uno de los incidentes más notorios obligó a revisar casi todas las unidades por el uso de un pegamento incorrecto en un panel de acero, lo que podía provocar su desprendimiento mientras el vehículo estaba en marcha.

Otras llamadas a revisión han estado relacionadas con componentes como el embellecedor del acelerador —que podía soltarse durante la conducción—, problemas de software, fallos en los limpiaparabrisas y defectos en la cámara trasera.

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En una ocasión anterior, la revisión se debió a un problema similar en las molduras traseras, lo que llevó a Tesla a detener la línea de montaje para investigar y corregir el desperfecto.