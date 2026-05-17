Estados Unidos

Sobrevivientes de la explosión de una embarcación en Miami analizan acciones legales

El accidente ocurrido en Haulover Beach dejó a varias personas hospitalizadas y motivó que un bufete especializado investigue posibles fallas en la seguridad náutica en el sur de Florida

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La explosión en Haulover Beach dejó 11 heridos tras el siniestro de una embarcación en plena celebración de cumpleaños (NBC Miami)

Un bufete de abogados especializado en lesiones personales fue contratado por varias víctimas de la explosión ocurrida el 11 de mayo en Haulover Beach, Florida, donde un grupo de personas que celebraba un cumpleaños vio interrumpida su fiesta por el estallido repentino de la embarcación que ocupaban.

La firma Morgan & Morgan investiga múltiples hipótesis sobre el origen del accidente mientras al menos cinco personas continúan hospitalizadas, una de ellas en cuidados intensivos.

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El episodio, con consecuencias físicas y psicológicas para los afectados, centra la atención en la seguridad de las embarcaciones alquiladas en el sur de Florida, mientras las autoridades aún no determinaron la causa oficial del siniestro, según informaron medios locales como NBC Miami y CBS News Miami.

Cinco personas, tres hombres y dos mujeres, sonríen a la cámara al aire libre, de pie en un camino pavimentado con vegetación frondosa al fondo
Cinco víctimas permanecen hospitalizadas, una de ellas en cuidados intensivos, tras sufrir graves quemaduras y fracturas por la explosión (NBC 6 News)

Detalles del accidente y situación de las víctimas

La embarcación, un modelo Sea Ray Cabin de 12 metros, se encontraba anclada cerca del banco de arena de Haulover con 13 pasajeros a bordo en el momento del incidente, precisó la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) a CBS News Miami.

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Del total de personas presentes, 11 debieron ser trasladadas de urgencia al hospital, y cinco seguían internadas al menos hasta el viernes posterior, de acuerdo con reportes de familiares citados por Telemundo 51.

Según el relato de Adriana Torres, una de las víctimas más afectadas, la explosión se produjo cuando alguien intentó encender velas en un pastel de cumpleaños. Torres sufrió quemaduras de segundo grado en piernas, espalda y torso y permanece en la unidad de cuidados intensivos. Su hijo, Adrian Torres, explicó al medio NBC Miami: “Ella simplemente se quedó en la embarcación, agarró mucha agua y se la echó encima”.

Una lancha blanca en primer plano con el nombre 'Naoli Nakora', junto a un bote azul. Más embarcaciones y edificios costeros se ven en la distancia
Las autoridades investigan si el capitán de la embarcación poseía licencia, tras no encontrar registros sobre sus credenciales oficiales (NBC 6 News)

Otra de las sobrevivientes, Ruth Gutiérrez, de 62 años, contó en CBS News Miami que había percibido “un olor a gasolina a bordo” y optó por lanzarse al agua, afirmando que prefería ahogarse antes que quemarse. Gutiérrez destacó el pánico vivido en el agua, ya que algunos pasajeros no sabían nadar y temieron por sus vidas mientras familias enteras pedían ayuda.

También Ofelia Hurtado, atendida en el Jackson Memorial Hospital, recordó que estaban “tomando fotos, celebrando un cumpleaños”, cuando advirtió el “olor a gasolina”, una advertencia que no fue atendida de inmediato por el grupo. Hurtado sufrió lesiones en la pierna derecha y fracturas en la cadera y debe someterse a tres cirugías, informó en diálogo con CBS News Miami.

Paola Scott, residente de Cooper City, resultó gravemente herida con quemaduras en más del 50% de su cuerpo. Su esposo Jim Scott precisó a los medios que enfrenta una recuperación larga y dolorosa tras volver al hospital para ver a su esposa.

Paciente con cánula nasal y suero en camilla es atendido por personal de Miami-Dade Fire Rescue en la parte trasera abierta de una ambulancia
Sobrevivientes de la explosión en Haulover Beach reportaron olor a gasolina antes del estallido y pánico durante el rescate en el agua (NBC 6 News)

Investigación sobre el accidente y posibles causas penales

La firma Morgan & Morgan, de Orlando, anunció que está evaluando todas las hipótesis posibles detrás de la explosión, incluyendo eventuales “fallas de producto, errores durante el repostaje y problemas en el sistema de combustible que podrían haber provocado la acumulación de vapores en el casco”, según un comunicado remitido a Telemundo 51 y recogido también por CBS News Miami.

Su fundador, John Morgan, y el abogado Ryan Will enfatizaron que consideran que la explosión “pudo haberse evitado” y anunciaron que perseguirán responsabilidades ante cualquier parte implicada.

El impacto de la tragedia no es solo físico, remarcó Hurtado en declaraciones recogidas por CBS News Miami: “Las víctimas han quedado afectadas física y psicológicamente”. Para los sobrevivientes, el episodio transformó una jornada de celebración en una situación traumática.

Vista de un muelle con barcos amarrados en aguas turquesas bajo un cielo despejado. Árboles verdes se ven a la izquierda, y edificios en la distancia
El impacto físico y psicológico en las víctimas afecta a familias enteras, mientras la investigación oficial continúa sin causa determinada (NBC 6 News)

Investigaciones oficiales y dudas sobre la seguridad

Hasta el momento, la causa exacta de la explosión permanece bajo investigación tanto de la FWC como del Miami-Dade Fire Rescue, que confirmó el traslado de once personas a diferentes hospitales. NBC Miami señala que no se estableció si el capitán de la nave contaba con licencia para operar el bote, ya que no se halló información sobre sus credenciales.

Las autoridades no han comunicado avances sobre una conclusión definitiva respecto al origen del incidente. Por ahora, la atención judicial y mediática se mantiene sobre las condiciones de seguridad del alquiler de embarcaciones en la región y la eventual responsabilidad de terceros en la acumulación de vapores de combustible, aspecto quela firma de abogados califica como un factor determinante en el siniestro.

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