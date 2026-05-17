Estados Unidos

Murió un bombero y al menos 10 personas resultaron heridas tras explosión en una planta maderera de Maine

Una emergencia en la localidad rural de Searsmont conmocionó a la comunidad tras un siniestro en una planta industrial, que dejó víctimas fatales y varios lesionados. Las autoridades mantienen controles y asistencia en el área mientras avanza la investigación sobre lo ocurrido

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Imágenes aéreas muestran la magnitud del daño provocado en la estructura principal y en los alrededores de la planta (@WMTW-TV)

Un incendio en la planta maderera Robbins Lumber de la localidad rural de Searsmont, Maine, provocó en la mañana del viernes la muerte de un bombero voluntario, Andrew Cross, miembro del departamento de bomberos de Morrill de 27 años.

Además, dejó un saldo provisional de al menos 10 personas heridas, incluidas otras integrantes de cuerpos de emergencia y civiles.

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Entre las personas lesionadas se encuentra la teniente Katherine Paige del departamento de bomberos voluntarios de Northport, hospitalizada en estado crítico, según confirmó Shannon Moss, vocera del Departamento de Seguridad Pública de Maine al canal local News Center Maine.

Tres bomberos, dos de ellos con mangueras, combaten un incendio industrial masivo con grandes llamas y denso humo oscuro que se eleva detrás de ellos en Maine
El incidente en la planta industrial sorprendió a una comunidad poco habituada a emergencias de esta magnitud (Maine Department of Public Safety via AP)

El cuerpo de Cross fue trasladado con honores el sábado en la mañana desde la oficina forense local hasta una funeraria, de acuerdo a lo recogido por Fox News. Algunos afectados presentan lesiones graves y continúan bajo atención médica.

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Las autoridades prevén que las operaciones de asistencia y contención se extiendan durante varios días, dada la complejidad del siniestro y la destrucción causada, según indicó la señal nacional Fox News.

Bomberos uniformados, varios hombres y mujeres, sostienen y despliegan una gran bandera de Estados Unidos junto a un camión de bomberos rojo con el texto "Augusta Fire Dept"
El cuerpo del bombero voluntario fue escoltado en caravana por equipos de emergencia y autoridades locales (@NEWS CENTER Maine)

Propagación del fuego y daños materiales

La explosión y el incendio ocurrieron poco después de las 10 de la mañana. El fuego comenzó en la zona de la planta donde se empacan virutas de madera y, de acuerdo con declaraciones de Ben Hamel, gerente de compras de Robbins Lumber al diario local Bangor Daily News, las llamas se propagaron con rapidez hacia un silo de polvo, que posteriormente estalló y provocó el desastre.

Varias unidades de bomberos voluntarios llegaron al lugar, aunque numerosos camiones cisterna resultaron destruidos por las llamas, según informó el departamento de bomberos de Thorndike en su página oficial.

La causa inicial del incendio no fue determinada; en el lugar se detectó también una fuga de combustible, mencionada por un agente estatal a personas presentes, lo que motivó el pedido de evacuar la zona por seguridad.

Vista aérea de un complejo industrial con un gran incendio y denso humo negro elevándose. Hay árboles y paisaje rural alrededor de la instalación
Las llamas avanzaron rápidamente y alcanzaron varias áreas del complejo, dejando instalaciones destruidas (Maine Department of Public Safety via AP)

Respuesta de múltiples agencias y contexto local

El jefe de bomberos estatal, Shawn Esler, describió el escenario al llegar los equipos de emergencia: “Me encontré ante una escena, no por la respuesta de los equipos, sino por la cantidad de fuego y de estructuras incendiadas, frente a los recursos limitados con los que contaban los departamentos”, señaló Esler en una conferencia de prensa, según Fox News.

La mayoría de quienes combatían el incendio eran bomberos voluntarios, aunque personal de la policía estatal, el servicio forestal y otras agencias colaboraron en las tareas de contención.

El cuerpo de bomberos de Camden Fire & Rescue informó que desplegó un equipo de apoyo y que esperan mantener personal asignado en la zona durante varios días.

Un gran incendio en un aserradero con intensas llamas naranjas y humo negro denso. Un edificio verde está a la izquierda y el suelo mojado refleja el fuego
Diversos organismos, desde bomberos hasta equipos estatales, coordinaron acciones para contener la situación y asistir a los afectados (Maine Department of Public Safety via AP)

Impacto en la comunidad y próximos pasos

Searsmont, donde se ubica la planta afectada, es una pequeña población rural situada a una hora y media (aproximadamente 145 kilómetros) al noreste de Portland y unas cuatro horas (aproximadamente 320 kilómetros/200 millas) al norte de Boston.

El incendio y la posterior explosión alarmaron a toda la región. La gobernadora de Maine, Janet Mills, anunció por sus redes sociales que había sido informada sobre los hechos y pidió a la ciudadanía evitar la zona y atender las indicaciones de las fuerzas de seguridad.

“Solicito a la población de Maine que se una a mí para tener presentes en sus pensamientos a quienes se han visto afectados”, comunicó Mills en X.

La gobernadora estuvo presente en la zona y supervisó personalmente las tareas de control y apoyo a las víctimas (REUTERS/Sophie Park/File Photo)
La gobernadora estuvo presente en la zona y supervisó personalmente las tareas de control y apoyo a las víctimas (REUTERS/Sophie Park/File Photo)

El representante federal de Maine, Jared Golden, expresó su “preocupación por la seguridad de los equipos de primera respuesta y el bienestar de todas las personas presentes”, e instó a la población local a mantenerse informada a través de fuentes oficiales.

La causa específica del incendio y la explosión no se dio a conocer hasta la tarde del viernes, de acuerdo con la cobertura de la cadena nacional Fox News.

La investigación sigue su curso y las autoridades anticipan la presencia de equipos de emergencia y peritos en el sitio al menos durante los próximos días.

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