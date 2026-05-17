Estados Unidos

Revelaron imágenes del trágico accidente donde un hombre murió atrapado en una escalera mecánica

La difusión de grabaciones sobre el fallecimiento de Steven McCluskey en una estación de la MBTA de Massachussets renovó la discusión sobre el deber de actuar ante emergencias y la necesidad de formación tanto para usuarios como para empleados del sistema de transporte

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El video de vigilancia mostró la omisión colectiva e institucional durante los 22 minutos previos a la asistencia en el accidente del MBTA (X/GRIFTY)

Una serie de omisiones y demoras fatales en la respuesta ante una emergencia marcaron la muerte de Steven McCluskey, un hombre de 40 años que quedó atrapado en una escalera mecánica en la estación Davis de Somerville, en el sistema de la Massachusetts Bay Transportation Authority (MBTA), el pasado 27 de febrero.

La tragedia, que inició alrededor de las cinco de la mañana, expuso el retraso de más de 20 minutos en la asistencia, pese a la presencia de numerosos pasajeros que presenciaron la situación, y colocó bajo debate tanto el accionar de la empresa de transporte como la reacción colectiva de la sociedad ante un accidente público, según revelaron medios como NBC Boston y Boston Globe.

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Pese a que la tragedia sucedió hace algunos meses, las imágenes se difundieron recientemente debido a una investigación criminal en curso y al proceso legal de solicitudes de registros públicos.

Vista aérea en blanco y negro de una persona, Davis, cayendo de espaldas por una escalera mecánica metálica con pasamanos
La muerte de Steven McCluskey en una escalera mecánica del MBTA expone graves fallas en la respuesta ante emergencias públicas (MBTA)

Más de 20 minutos sin asistencia: evidencia del video y retraso institucional

La grabación de vigilancia obtenida por NBC Boston mostró que, tras perder el equilibrio al llegar al final de la escalera mecánica, McCluskey cayó y quedó atrapado en la base del mecanismo con sus prendas enredadas, provocándole una asfixia mortal.

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El vídeo evidenció que, en los 22 minutos siguientes, más de una docena de personas pasaron frente a él; apenas dos intentaron ayudarlo de manera fugaz, pero ninguno presionó el botón de parada de emergencia ni llamó inmediatamente al servicio 911, según confirmó Boston Globe.

La reacción institucional tampoco fue inmediata. Un empleado de MBTA solo detuvo la escalera al llegar al lugar a las 5:21 horas, es decir, más de 20 minutos después de la caída, cuando todavía no se había contactado a los servicios de emergencia, de acuerdo a registros revisados por NBC Boston.

Para entonces, McCluskey permanecía inmóvil, ya sin pulso, tal como consta en el reporte del departamento de bomberos de Somerville citado por New York Post.

Una escalera mecánica y escaleras fijas paralelas en una estación con paredes de ladrillo; personas suben, una con sombrero azul y mochila
Más de 20 personas pasaron junto a la víctima sin solicitar ayuda ni detener el mecanismo en la estación Davis de Somerville (MBTA)

Testimonio de la familia y búsqueda de respuestas

La familia Flaherty —la madre, Mary, y la hermana menor, Shannon— había solicitado acceder al video sin éxito antes de que fuera revelado por NBC Boston. Desde su casa de South Boston, ambas describieron a McCluskey como un hábil carpintero, propietario de su propio negocio y padre de dos niños, que en época reciente había enfrentado problemas de adicción.

Mary Flaherty manifestó a NBC Boston su consternación: “¿Dónde estaba la seguridad? ¿Dónde estaban los ‘red coats’ que deberían estar en cada piso desde que abre hasta que cierra la estación? ¿Cómo es posible que en una estación concurrida nadie se detenga, nadie lo vea?”.

Primer plano de dos mujeres sentadas, una con cabello rubio y otra con cabello castaño largo, en un salón con un marco de chimenea y fotos
La familia de McCluskey reclama explicaciones a la MBTA y cuestiona la falta de seguridad y responsabilidad en espacios públicos (NBC Boston)

Para Shannon Flaherty, la tragedia subraya la necesidad de responsabilidad institucional: “Quiero que haya alguien o algo que asuma la responsabilidad por el hecho de que mi hermano no fue protegido en un espacio público”.

Ambas insistieron en que la respuesta tardía y la indiferencia colectiva fueron determinantes. Debido a esto, la madre del fallecido señaló: “Nadie se detuvo, nadie lo ayudó... Si alguien hubiera tomado ese minuto, hoy estaría aquí”.

Un hombre con gorra blanca y tatuajes en los brazos abraza a dos niños pequeños, sus caras pixeladas, delante de un árbol de Navidad decorado y regalos
Steven McCluskey es recordado por su familia como un ejemplo de resiliencia y buena predisposición, dejando una vacío para sus dos hijos pequeños (Facebook)

Perspectiva de expertos y las explicaciones oficiales

Robert Cotton, consultor con más de cuatro décadas encargándose de infraestructura de escaleras mecánicas, afirmó a NBC Boston que “el MBTA incumplió con su deber”, un estándar legal denominado “common carrier” que exige la máxima diligencia posible al transporte público. Según Cotton, “si alguien tuvo conocimiento del incidente, debió actuar de inmediato”.

Por su parte, el director general de la MBTA, Phil Eng, reconoció a NBC Boston que “la seguridad y la fiabilidad del sistema son primordiales” y calificó el hecho como “una tragedia”.

El ejecutivo Eng detalló que el inspector a cargo ese día inició su turno a las 4:45 horas y estaba completando la lista de tareas para la apertura de la estación cuando sucedió el incidente. Tras la emergencia, el personal revisó la escalera y la devolvió al servicio sin hallar fallas técnicas, según la comunicación oficial compartida por la MBTA.

Las autoridades judiciales de Middlesex confirmaron en Boston Globe que la investigación sobre la causa y las circunstancias del fallecimiento sigue abierta y pendiente de las conclusiones del médico forense.

Paramédicos empujan una camilla con una persona cubierta hacia la entrada de la estación de metro Davis Red Line, con nieve a la izquierda
Expertos y consultores en transporte señalan incumplimientos del deber legal de máxima diligencia por parte del sistema MBTA (NBC Boston)

Antecedentes de accidentes similares y debate sobre responsabilidades

La muerte de McCluskey no es un caso aislado en la historia del sistema MBTA. Según NBC Boston, en 2009 una mujer mayor falleció en la estación State Street cuando su ropa se enredó y le oprimió el cuello. En 2005, otro hombre perdió la vida en Porter Square bajo circunstancias similares. En todos estos casos, la falta de reacción inmediata y la necesidad de protocolos claros fueron temas recurrentes.

Por su parte, la MBTA, en declaraciones a Boston Globe, reiteró que “cualquier persona puede detener una escalera mecánica en caso de emergencia presionando el botón rojo en la parte superior e inferior de cada estructura” y recomendó llamar de inmediato al 911. La compañía sostiene que su personal responde “con la máxima celeridad posible” para asistir en cualquier incidente.

Las imágenes del accidente y la respuesta social desencadenaron un debate público en Boston acerca de la responsabilidad ciudadana en espacios comunes y la necesidad de reforzar la formación sobre actuación en emergencias, tanto entre empleados como entre usuarios.

Vista desde arriba de personal de emergencia, con uniformes de bombero y paramédico, bajando una camilla con una persona por una escalera mecánica metálica gris
Antecedentes de accidentes similares en la red MBTA reabren el debate sobre protocolos, formación y responsabilidad ciudadana ante urgencias (NBC Boston)

Steven McCluskey fue recordado por su familia, en una frase consignada en su obituario y recogida por New York Post, como alguien que “si algo necesitaba ser arreglado o alguien necesitaba apoyo, Steven era la persona a la que acudían”.

Hasta el momento, la investigación permanece abierta, mientras la familia mantiene la exigencia de que se esclarezca por qué, durante una situación de riesgo evidente y a la vista de decenas de personas, ninguna acción efectiva logró evitar la muerte.

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