Tom Brady da el salto a las pasarelas de Nueva York: así fue su debut en los desfiles de moda

El exjugador de la NFL lució un conjunto de cuero negro, destacando el regreso de Gucci a sus raíces con la colección 'GucciCore' (Instagram/@NFL)

Tom Brady debutó el sábado en las pasarelas de moda al desfilar en el show de la colección Crucero 2027 de Gucci, celebrado en Times Square, en Nueva York.

El exmariscal de campo de la NFL, de 48 años, vistió un conjunto enteramente negro de cuero mientras recorría la pasarela instalada en uno de los lugares más concurridos del planeta.

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El desfile, transmitido en vivo en las pantallas gigantes de Times Square, fue presentado por el director creativo de Gucci, Demna, quien describió la propuesta como un regreso a las raíces de la marca.

“Quería hacer lo imposible y situar a Gucci en el centro de esta metrópolis”, declaró el diseñador georgiano en un comunicado.

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Demna calificó la colección “GucciCore” como “un regreso a casa para la marca”, en alusión a los vínculos históricos de Gucci con Manhattan, ciudad donde la casa italiana abrió su primera tienda fuera de Italia en 1953.

Tom Brady debutó en las pasarelas de moda desfilando para la colección Crucero 2027 de Gucci en Times Square, Nueva York (REUTERS/Eduardo Munoz)

La colección presentada incluyó trajes de negocios, gabardinas y vestidos de gala, y buscó mostrar, según el diseñador, “la pluralidad de estilos que se entrecruzan como las calles de la ciudad”.

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Junto a Brady, también desfilaron Paris Hilton, Emily Ratajkowski y la supermodelo Cindy Crawford, quien cerró el show.

Entre el público que siguió el evento desde las gradas se encontraban Mariah Carey, Shawn Mendes, Kim Kardashian, Lindsay Lohan y su esposo, Bader Shammas, así como Alix Earle, quien protagonizó rumores de romance con Brady a comienzos de este año. También estuvo presente Anna Wintour.

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El debut de Brady en el mundo de la moda no resultó del todo sorpresivo para quienes lo conocen.

Su exesposa, la supermodelo Gisele Bündchen, quien se separó del exdeportista en octubre de 2022 tras 13 años de matrimonio, describió al quarterback como un apasionado de la moda.

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El show de moda de Gucci, dirigido por Demna, marcó un hito con la transmisión en vivo desde las icónicas pantallas gigantes de Times Square (REUTERS/Eduardo Munoz)

“Ama la ropa mucho más que yo”, declaró la modelo brasileña, de 45 años, a la revista The Wall Street Journal cuando Tom Brady lanzó su propia línea de indumentaria.

“Tiene buen gusto y entiende y le importa mucho lo que la gente quiere, lo que puede hacerla sentir bien. De eso se trata la moda”, agregó Bündchen en aquella ocasión.

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Brady es cofundador de la marca de ropa deportiva y athleisure BRADY, actualmente asociada con NOBULL, que comercializa prendas como buzos, pantalones y ropa exterior, además de accesorios.

El desfile se realizó en el marco del esfuerzo de Kering, grupo propietario de Gucci, por relanzar su marca insignia.

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Demna, quien pasó una década al frente de Balenciaga antes de asumir como director creativo de Gucci en julio del año pasado, presentó en febrero su debut en pasarela para la casa en Milán.

La supermodelo brasileña Gisele Bündchen aseguró que su exesposo siente más pasión por la ropa que ella misma (REUTERS)

Las colecciones Crucero, que inicialmente se limitaban a ropa de resort, son hoy presentadas con frecuencia en locaciones que permiten a las marcas vincular sus diseños a una narrativa geográfica, y se realizan como instancias adicionales al calendario oficial de la moda.

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La elección de Nueva York para el show de Gucci se inscribe en una tendencia más amplia: varias marcas europeas de lujo apuntan al mercado norteamericano para impulsar su crecimiento.

La casa francesa Christian Dior presentó su colección Crucero en Los Ángeles este mismo mes.

El contexto para Gucci es de recuperación. Las ventas de la marca cayeron un 8% en el primer trimestre respecto al año anterior, según informó Kering en abril, afectada por el impacto de la guerra en Irán sobre el gasto de compradores de Medio Oriente y la reducción del turismo internacional.

El grupo calificó los resultados trimestrales como “un primer paso” en su proceso de recuperación.

Tom Brady es cofundador de la marca de ropa deportiva y athleisure BRADY, actualmente asociada con NOBULL, que comercializa prendas como buzos, pantalones y ropa exterior, además de accesorios (REUTERS/Daniele Mascolo)

Kering, que también es propietario de Yves Saint Laurent y de la joyería Boucheron, nombró a Luca De Meo como director ejecutivo el pasado septiembre para liderar un proceso de transformación, con el compromiso de más que duplicar el margen de beneficio operativo del grupo y fortalecer el atractivo de Gucci.