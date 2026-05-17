Estados Unidos

Nueva York celebrará el 4 de julio con fuegos artificiales y servicios en español por el aniversario 250 de Estados Unidos

Macy’s incorporará orientación bilingüe y materiales especiales para hispanohablantes en la gran celebración que reunirá multitudes en puntos clave de la ciudad

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Nueva York celebrará el 4 de julio de 2026 con el espectáculo de fuegos artificiales de Macy’s por los 250 años de Estados Unidos (Pexels)
Nueva York celebrará el 4 de julio de 2026 con el espectáculo de fuegos artificiales de Macy’s por los 250 años de Estados Unidos (Pexels)

El espectáculo de fuegos artificiales de Macy’s por el 4 de julio de 2026 en Nueva York celebrará su edición número cincuenta y coincidirá con los 250 años de Estados Unidos, tal como anunció la compañía en su comunicado oficial.

Este año, el despliegue se ampliará a tres escenarios principales: el puente de Brooklyn, el tramo bajo del río Hudson en coordinación con Jersey City y el Lower East River, cubriendo ambas costas de Nueva York y Nueva Jersey.

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El show tendrá una duración prevista de 25 minutos y las actividades comenzarán a las 8:00 PM (hora local), mientras que los fuegos artificiales se lanzarán aproximadamente a las 9:25 PM.

La transmisión estará disponible por televisión abierta y plataformas digitales, según informó la organización.

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Se anticipa la asistencia de dos millones de personas, de acuerdo con estimaciones históricas y con los informes de NYC & Company, la oficina oficial de turismo de la ciudad.

Este volumen generará cortes masivos de calles y un refuerzo de seguridad con más de 3.000 agentes desplegados según el plan de tránsito y seguridad comunicado por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). Los mapas detallados de cortes serán publicados en los días previos al evento para planificar el acceso.

Este año, la comunidad hispana local y los turistas hispanohablantes contarán por primera vez con materiales informativos y orientación en español en los principales accesos, así como con voluntarios bilingües.

Quienes viajen desde otros estados o países deberán utilizar el transporte público, ya que no se habilitará estacionamiento cerca de las zonas oficiales y el tránsito vehicular será severamente restringido.

El acceso será gratuito, sujeto a control de capacidad y revisiones de seguridad. Entre las restricciones se prohíbe el ingreso con alcohol, mochilas grandes, mascotas, drones y objetos voluminosos.

Las áreas oficiales de observación incluyen Brooklyn Bridge Park, The Heights, la costa de Jersey City y South Street Seaport. En algunas zonas, el acceso requerirá boletos gratuitos que serán distribuidos por la ciudad en las semanas previas.

El transporte público contará con refuerzo de frecuencias por parte de la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA) de Nueva York y habrá información en español en estaciones clave.

Accesibilidad y recomendaciones para la comunidad hispana

El show incluirá orientación y materiales en español para hispanohablantes, reforzando la inclusión y los servicios bilingües durante el evento (REUTERS/Amr Alfiky REFILE - QUALITY REPEAT)
El show incluirá orientación y materiales en español para hispanohablantes, reforzando la inclusión y los servicios bilingües durante el evento (REUTERS/Amr Alfiky REFILE - QUALITY REPEAT)

La organización confirmó que en la edición 2026 habrá puntos de información en español, materiales impresos multilingües y voluntarios bilingües en las áreas de mayor afluencia. Se aconseja a las familias hispanohablantes verificar los puntos oficiales de acceso y tomar precauciones por la alta asistencia, especialmente con niños y adultos mayores.

Zonas como Murry Bergtraum Softball Field ofrecerán facilidades para personas con movilidad reducida y orientación en español.

Consejos prácticos de acceso y restricciones

El uso del transporte público es prioritario: el metro tendrá frecuencias reforzadas y la MTA ofrecerá asistencia en español en sus principales estaciones. No se permitirá el ingreso con alcohol, mochilas grandes, mantas, scooters ni objetos voluminosos.

Habrá estaciones de hidratación cercanas a los accesos oficiales. Para planificar el trayecto, se recomienda consultar la información publicada por la MTA y la NYPD.

Impacto operativo y advertencias sanitarias

Se esperan al menos dos millones de asistentes y el evento contará con un operativo de seguridad de más de 3.000 agentes y cortes masivos de calles (REUTERS/Amr Alfiky REFILE - QUALITY REPEAT)
Se esperan al menos dos millones de asistentes y el evento contará con un operativo de seguridad de más de 3.000 agentes y cortes masivos de calles (REUTERS/Amr Alfiky REFILE - QUALITY REPEAT)

El operativo de seguridad prevé la presencia de más de 3.000 agentes y personal sanitario en las principales áreas de observación. Se recomienda protección auditiva para personas sensibles a ruidos y atención a las indicaciones de voluntarios y autoridades.

Habrá zonas específicas de atención médica y personal bilingüe para emergencias, conforme al protocolo oficial del evento y la NYPD.

Sorteo Golden Confetti: dinámica y participación

El sorteo Golden Confetti distribuirá cien premios entre quienes se inscriban en el sitio oficial de Macy’s entre el 1 y el 15 de junio de 2026. El formulario estará disponible en español e inglés y podrán participar tanto residentes de Nueva York como visitantes internacionales. Los premios incluyen entradas preferenciales para el espectáculo y el desfile del Día de Acción de Gracias.

Contexto histórico y declaraciones

El show de 2026 conmemora los 250 años de la Declaración de Independencia y la edición cincuenta de los fuegos artificiales de Macy’s, una tradición iniciada en 1976.

“Este aniversario es un tributo a la historia y diversidad de la ciudad”, afirmó Susan Tercero, directora ejecutiva del evento. Las autoridades municipales remarcaron el énfasis en la inclusión de comunidades migrantes y la oferta de servicios multilingües.

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