La recesión lectora persiste en Estados Unidos, pero reformas educativas logran avances históricos en algunos estados

El sistema educativo estadounidense enfrenta desafíos persistentes en la recuperación del nivel académico de sus estudiantes tras varios años de retrocesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo reducido de estados y distritos escolares en Estados Unidos, en lugares como Modesto, California, logró revertir la tendencia negativa en los puntajes de lectura estudiantil, a pesar de que, a nivel nacional, alumnos, lectura, pandemia, puntajes y reformas continúan mostrando un rezago de casi medio grado escolar con respecto a los niveles previos a 2019.

Los resultados en lectura y matemáticas crecieron de forma constante en los últimos años en distritos destacados, lo que luego llevó a la adopción de estrategias destinadas a recuperar el ritmo académico perdido, según expone CBS News.

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Según el informe del National Assessment of Educational Progress, dependiente del Departamento de Educación de Estados Unidos, y un análisis desarrollado por investigadores de las universidades de élite Harvard, Stanford y Dartmouth para el instrumento de datos educativos Education Scorecard —vinculado a la misma Universidad de Harvard—, solo 5 estados y el Distrito de Columbia registraron mejoras significativas en los puntajes de lectura entre 2022 y 2025.

Los nuevos enfoques buscan revertir la caída en la comprensión lectora detectada en exámenes nacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe indica que en más de 400 distritos escolares, incluyendo Modesto, el crecimiento en lectura o matemáticas superó al de otros distritos con contextos demográficos similares en la misma región, lo que rompe con la tendencia nacional de estancamiento y retroceso.

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La investigación precisa que la recesión lectora en Estados Unidos tiene raíz anterior a la pandemia: los puntajes de lectura comenzaron a caer para los alumnos de octavo grado desde 2013 y para los de cuarto grado desde 2015.

Thomas Kane, profesor de Harvard y uno de los creadores del Education Scorecard, sostuvo a CBS News que la pandemia fue “el deslizamiento de lodo que siguió a siete años de erosión constante en el desempeño académico”.

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Añadió que la crisis lectora se desencadenó cuando las políticas educativas eliminaron el sistema de alerta temprana basado en pruebas estandarizadas y las redes sociales empezaron a dominar el tiempo libre de los niños.

La interrupción escolar causada por el COVID-19 profundizó una tendencia negativa que ya se observaba en los resultados educativos (EFE/Cristobal Herrera/Archivo)

Estrategias y reformas: el impacto del método fonético

A pesar de este panorama, ciertas jurisdicciones lograron avances principalmente mediante la adopción de métodos fonéticos para la enseñanza de la lectura y la aplicación de apoyos adicionales para estudiantes con dificultades.

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Las entidades que mostraron mejoras —Louisiana, Maryland, Tennessee, Kentucky e Indiana— ordenaron el uso obligatorio del enfoque conocido como la ciencia de la lectura, sustentado en décadas de investigación sobre cómo aprenden los alumnos a leer a través del reconocimiento de sonidos y palabras.

Junto con la actualización de los métodos de enseñanza, los estados impusieron la detección temprana de discapacidades de aprendizaje como la dislexia e invirtieron en la capacitación docente de manera sistemática.

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El retorno a métodos basados en la fonética redefine la enseñanza y promueve avances en el aprendizaje de la lectura (Freepik)

Modesto ejemplifica estas reformas: durante la pandemia, el distrito transformó la enseñanza de la lectura y, dos años antes, la de matemáticas.

Se creó un departamento especializado para apoyar a estudiantes que aún están aprendiendo inglés y se recompensó a los profesores con USD 5.000 por completar el exigente programa LETRS (Language Essentials for Teachers of Reading and Spelling).

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Las mejoras se reflejaron en un incremento equivalente a 18 semanas más de aprendizaje en matemáticas y 13 semanas en lectura en Modesto, aunque el distrito aún no alcanza los niveles académicos esperados para el grado correspondiente, según el informe difundido por CBS News.

La capacitación intensiva y el apoyo institucional transforman el rol docente en distritos que muestran mejoras (Freepik)

Detroit: inversión, asistencia escolar y resultados

En Detroit, las mejoras en lectura también se atribuyen a un cambio en la asistencia escolar tras una histórica demanda resuelta en 2016, en la que los estudiantes denunciaron la violación de su derecho a aprender a leer.

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El acuerdo judicial asignó más de USD 94 millones, permitiendo la incorporación de 18 educadores de apoyo y la reducción drástica de las ausencias diarias en las escuelas afectadas.

El análisis de CBS News y Education Scorecard confirma que, aunque la aplicación del método fonético es un factor común, su implementación no garantiza resultados inmediatos. Estados como Florida, Arizona y Nebraska introdujeron elementos del enfoque sin lograr mejoras significativas en los exámenes estandarizados.

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Los recursos extraordinarios y la atención personalizada a la asistencia se traducen en avances concretos para los estudiantes de la ciudad (Freepik)

Debate sobre causas: tecnología, hábitos y políticas educativas

Entre los factores en discusión acerca de la causa de la recesión lectora, los expertos señalan la prevalencia de los teléfonos inteligentes y el descenso de la lectura recreativa, junto con la pérdida de sistemas de rendición de cuentas en pruebas estandarizadas.

El uso intensivo de dispositivos móviles y redes sociales modifica los hábitos de lectura y afecta el rendimiento escolar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sur de EE.UU. y la historia de los avances educativos

En el sur de Estados Unidos, la transformación educativa se manifiesta con claridad. Louisiana y Alabama aparecen como los únicos estados donde, en 2025, los puntajes de matemáticas superaron los promedios anteriores a la pandemia, y Louisiana es la única entidad con un 87% de los alumnos de escuelas públicas tradicionales ubicados en distritos donde los resultados en lectura exceden los de 2019.

En Alabama, el éxito de la enseñanza fonética motivó la promulgación de la Numeracy Act en 2022, que estandarizó la enseñanza de matemáticas, estableció pruebas periódicas e impuso la intervención obligatoria para estudiantes con rezago.

La experiencia de Oxmoor Valley Elementary, en Birmingham, Alabama, es ilustrativa: en 2016 la escuela figuraba en la lista estatal de bajo desempeño y, tras contratar a una especialista en matemáticas y reforzar sus intervenciones, sostuvo el crecimiento aunque la mayoría de los alumnos sigue sin alcanzar el nivel de suficiencia.

En escuelas como Fairview Elementary en Modesto, la rutina diaria de la profesora Nancy Barajas incluye actividades lúdicas previas a las pruebas, prácticas colectivas de fluidez lectora y la integración de alumnos que aprenden inglés con sus pares nativos. Un estudiante sintetizó el método al afirmar: “Al final, superas la palabra como si fuera agua. Simplemente la dices suave”.

Algunos estados logran superar el rezago académico con reformas centradas en la enseñanza y la evaluación continua de las habilidades numéricas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectivas de los expertos: la posibilidad de un cambio nacional

Investigadores como Sean Reardon, profesor de Stanford, destacan que el progreso es alcanzable a nivel nacional, ya que hubo décadas de avances sostenidos en los puntajes y en la tasa de graduación, con una tendencia a la reducción de las brechas raciales desde la década de 1990 hasta mediados de los años 2010.

Como subrayó Reardon al medio CBS News: “Logramos enormes avances como país en materia de éxito educativo durante más de 30 años. Los puntajes de los exámenes aumentaron de forma notable. Eso demuestra que, como país, podemos mejorar la educación y las oportunidades educativas.”