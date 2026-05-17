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Taiwán aseguró que las ventas de armas de EEUU son cruciales para la paz y estabilidad regional frente a la amenaza china

El presidente de la isla resaltó el papel estratégico de la cooperación militar con Estados Unidos en el contexto de las tensiones con China y subrayó la relevancia del apoyo internacional en materia de defensa

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Taiwán aseguró que las ventas de armas estadounidenses son cruciales para la paz regional y la estabilidad. (REUTERS/ARCHIVO)
Taiwán aseguró que las ventas de armas estadounidenses son cruciales para la paz regional y la estabilidad. (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, afirmó este domingo que las ventas de armas estadounidenses y la cooperación en materia de seguridad con la isla son “elementos clave” para la paz regional. En un comunicado publicado en Facebook, Lai declaró que “las ventas constantes de armas de Estados Unidos a Taiwán y el fortalecimiento de la cooperación en seguridad entre ambos no solo son necesarios sino, también, elementos clave para el mantenimiento de la paz y la estabilidad regionales”.

Taiwán depende en gran medida del apoyo en seguridad que le proporciona Estados Unidos como medida de disuasión ante la amenaza de China de anexar la isla por la fuerza. Lai insistió en que “la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán nunca serán sacrificados o negociados”, y subrayó que la isla se encuentra en el “núcleo de los intereses mundiales”.

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Las declaraciones de Lai Ching-te se produjeron días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, manifestara que la continuidad de las ventas de armas a Taiwán “depende de China” y calificara dichas ventas como “una baza negociadora muy buena para nosotros [Estados Unidos]”. Trump realizó estas afirmaciones tras su visita de Estado a China, señalando que había alcanzado un “buen entendimiento” con su homólogo chino, Xi Jinping, en relación con la isla, gobernada de forma autónoma desde 1949 y considerada por Beijing como parte inalienable de su territorio.

Durante la conversación a bordo del Air Force One, Trump indicó que tomaría una decisión sobre las ventas de armas a Taiwán en un “periodo bastante corto” y que consultaría con “la persona que ahora dirige Taiwán”, en referencia a Lai Ching-te.

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Los acuerdos de cooperación en materia de seguridad entre Taiwán y Estados Unidos sirven como elemento de disuasión ante una posible anexión china. (AP/ARCHIVO)
Los acuerdos de cooperación en materia de seguridad entre Taiwán y Estados Unidos sirven como elemento de disuasión ante una posible anexión china. (AP/ARCHIVO)

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán afirmó este sábado que Estados Unidos ha reiterado que su política hacia la isla “no ha cambiado” y recordó a Washington sus compromisos, incluida la venta de armas, tras las declaraciones de Trump. La cancillería taiwanesa subrayó que Estados Unidos, incluido el presidente Trump, ha mantenido de manera constante su postura hacia la isla y agradeció el apoyo continuado de Trump desde su primer mandato.

La cancillería recordó que la venta de armas constituye un “elemento de disuasión conjunta frente a las amenazas regionales” y representa un compromiso de seguridad recogido en la Ley de Relaciones con Taiwán. Esta ley establece el suministro de los medios necesarios para la autodefensa de la isla y contempla las llamadas “seis garantías”, que incluyen no consultar con China las decisiones estadounidenses sobre la venta de armamento defensivo a Taipéi.

A finales del año pasado, Washington autorizó la venta de un paquete de armas valorado en 11.100 millones de dólares, el mayor adquirido por la isla hasta la fecha.

El canciller chino, Wang Yi, declaró este viernes que Estados Unidos comprende la posición de Beijing y rechaza la independencia de Taiwán, pidiendo al gobierno estadounidense “acciones concretas” para garantizar la estabilidad de las relaciones bilaterales y la paz en el estrecho. Wang destacó que la cuestión de Taiwán es “el asunto más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos”.

China exige que Estados Unidos no apoye la independencia de Taiwán y pide acciones concretas para asegurar la estabilidad bilateral. (REUTERS/ARCHIVO)
China exige que Estados Unidos no apoye la independencia de Taiwán y pide acciones concretas para asegurar la estabilidad bilateral. (REUTERS/ARCHIVO)

Según Wang Yi, durante la reunión entre ambos mandatarios, se percibió que Estados Unidos comprende la postura china, valora sus preocupaciones y ni reconoce ni acepta la vía independentista de Taiwán. El canciller indicó que el mayor denominador común para ambas partes es mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán, y que la condición previa es no apoyar ni tolerar la independencia de Taiwán.

Durante la visita de Trump a China, el presidente Xi Jinping advirtió que una “mala gestión” de la cuestión taiwanesa podría llevar a ambos países al “choque” o incluso al “conflicto”, según la agencia estatal Xinhua. Trump descartó un riesgo inmediato de conflicto y afirmó que Xi “no quiere ver una guerra”.

Wang Yi informó que los mandatarios acordaron intensificar sus intercambios e interacciones. En el ámbito económico y comercial, los equipos de ambos países lograron avances en la implementación de acuerdos previos, la creación de consejos comerciales y de inversiones, el acceso mutuo a mercados agrícolas y la ampliación del comercio bilateral con reducción recíproca de aranceles.

China instó a Estados Unidos e Irán a resolver sus diferencias mediante negociaciones y defendió la pronta reapertura del estrecho de Ormuz y el mantenimiento de un alto el fuego permanente. Wang calificó la comunicación entre los mandatarios como “franca, profunda, constructiva y estratégica” y señaló que ambas partes exploran vías para la convivencia entre dos grandes potencias y han alcanzado una serie de consensos.

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