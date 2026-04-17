California registró el mayor brote de sarampión en siete años por baja vacunación infantil

California registró en 2026 el mayor número de casos de sarampión en siete años, alcanzando 40 infecciones confirmadas según el Departamento de Salud Pública estatal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

California registró en 2026 el mayor número de casos de sarampión en siete años, con al menos 40 infecciones confirmadas. Supera los 25 casos de 2025 y representa el mayor registro desde 2019, según el Departamento de Salud Pública estatal.

El estado encabezó el resurgimiento del sarampión en Estados Unidos, una enfermedad que el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), principal organismo de salud de EE.UU., declaró eliminada en el país en 2000. El aumento de contagios respondió a la disminución de la vacunación escolar.

El CDC informó que la cobertura de la triple viral (MMR) en niños de kínder bajó de 95,2% en 2019-2020 a 92,5% en 2024-2025, y quedó por debajo del umbral recomendado para frenar la transmisión. En California, la tasa alcanzó 96,1% de escolares vacunados, pero estados como Texas (93,2%), Nuevo México (94,8%) y Carolina del Sur (91,2%) presentaron tasas menores al objetivo de 95%.

El descenso de la vacunación escolar explica el aumento de contagios de sarampión en California y otros estados, según informes del CDC. (AP)

En todo el país, los casos confirmados de sarampión llegaron a 1.714 en 2026, una cifra cercana al máximo anual anterior y uno de los brotes más grandes desde 1991, según el CDC. La mayoría de las infecciones afectó a personas no vacunadas, especialmente a menores de 20 años.

El Dr. Eric Sergienko, del Departamento de Salud Pública estatal, precisó que entre los 39 primeros casos en California, el 95% correspondió a personas sin registro de inmunización o con estatus desconocido. El caso más reciente involucró a un lactante de San Francisco que contrajo la enfermedad durante un viaje internacional y resultó demasiado pequeño para recibir la vacuna, según informó Los Angeles Times, medio nacional de referencia en EE.UU.

Brotes y transmisión del sarampión en California

California vivió en 2026 tres brotes principales: uno familiar en Riverside, otro en una comunidad religiosa de Shasta y un tercero en Sacramento y Placer.

En Sacramento, el contagio comenzó en un niño no vacunado que viajó a Carolina del Sur, donde un brote en el condado de Spartanburg sumó cerca de 1.000 casos, uno de los mayores en más de tres décadas, según Los Angeles Times. El virus pasó luego a tres hermanos en Placer y, en marzo, un caso en un programa educativo expuso potencialmente a 130 menores, lo que provocó el cierre temporal de la institución.

Otros condados notificaron infecciones vinculadas a viajes internacionales y a comunidades con baja cobertura. Los Ángeles reportó cuatro casos después de viajes al extranjero, incluido uno detectado en un vuelo de Singapore Airlines.

La cobertura de la vacuna triple viral (MMR) en niños de kínder en EE.UU. cayó por debajo del umbral recomendado, incrementando la vulnerabilidad ante brotes de sarampión.(Imagen Ilustrativa Infobae)

En Orange County, una joven adulta transmitió el virus en un gimnasio y un centro médico; además, dos visitantes de Disneyland se contagiaron en enero. En la Bahía de San Francisco, un adulto vacunado contrajo sarampión tras regresar del exterior. En San Bernardino y San Diego, los contagios estuvieron relacionados con viajeros provenientes de otros estados.

El sarampión se propagó sobre todo entre personas no vacunadas y menores de edad. El virus, uno de los más contagiosos, puede permanecer en el aire hasta dos horas después de que una persona infectada abandona el lugar. Los síntomas aparecen entre siete y 21 días después de la exposición: fiebre, tos, moqueo, ojos rojos y, por último, la erupción cutánea característica.

Causas del resurgimiento y comunidades vulnerables

El descenso en la vacunación infantil favoreció el resurgimiento del sarampión en Estados Unidos. El Dr. Peter Chin-Hong, especialista de la Universidad de California en San Francisco, universidad líder en investigación médica, advirtió que existen zonas vulnerables, como algunas comunidades, en las que pueden desatarse brotes incontrolables, en declaraciones a Los Angeles Times.

El caso del lactante en San Francisco, el primero en la ciudad desde 2019, evidenció el riesgo permanente para quienes todavía no figuran en el calendario de inmunización.

Tres brotes principales de sarampión se identificaron en 2026 en California, con focos en Riverside, Shasta, Sacramento y Placer, afectando principalmente a comunidades con baja inmunización. (Reuters)

El sarampión puede provocar complicaciones graves. El CDC señaló que la vacuna MMR brinda 97% de protección con dos dosis. Las personas inmunizadas pueden enfermar en casos excepcionales, aunque suelen presentar cuadros leves.

Por cada 10.000 infectados, se estima que 500 niños desarrollan neumonía y hasta 30 fallecen. Entre las secuelas graves se encuentra la panencefalitis esclerosante subaguda, una enfermedad cerebral fatal que puede aparecer años después de la infección.

El CDC advirtió que el sarampión, uno de los virus más contagiosos, puede causar complicaciones graves como neumonía y enfermedades cerebrales fatales en niños. (Reuters)

Vale recordar que el movimiento antivacunas creció en los últimos años, impulsado por campañas de desinformación y el respaldo de figuras como Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos.

Tanto expertos como autoridades señalan que, mientras existan comunidades con baja inmunización y viajeros no vacunados, el riesgo de nuevos brotes y complicaciones graves persistirá en California y en todo el país.