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El creador de “Peaky Blinders” aseguró que puede reinventar a James Bond sin restricciones

El guionista Steven Knight afirmó en el Festival de Cannes que Amazon le otorgó plena libertad creativa para la próxima película

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El creador de “Peaky Blinders” dice que tiene licencia para reinventar a James Bond
Amazon da carta blanca a Steven Knight para reinventar a James Bond en la nueva película de la franquicia 007 (Amazon MGM/REUTERS)

El guionista Steven Knight aseguró que Amazon le dio carta blanca para reinventar al agente James Bond en la próxima entrega cinematográfica de la franquicia, la primera producida por la compañía tecnológica.

El creador de Peaky Blinders hizo las declaraciones en el Festival de Cannes, donde participó en conversaciones con la revista Screen.

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“Bond ha sido a prueba de balas. La gente ha podido cometer errores y variaciones y el personaje ha sobrevivido”, dijo al citado medio.

“Porque el núcleo es como un diamante. No puedes tocarlo. La persona de la que hablas es folclore”, añadió Knight.

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El guionista reveló que, para construir su versión del agente 007, realizó una investigación de campo con fuerzas especiales y organismos de inteligencia.

James Bond
El guionista señala que el personaje de Bond tiene un núcleo inalterable y considera al icónico agente como parte del folclore cultural (Amazon MGM)

“He hablado con el SAS e incluso con grupos más secretos”, señaló, sin precisar los nombres de las organizaciones consultadas.

Knight explicó que sus conversaciones con personal de fuerzas especiales y servicios de inteligencia forman parte de una inmersión en ese mundo.

“Les pregunto sobre lo que hacen cada día. Todo es real”, afirmó ante la prensa en Cannes.

El guionista también trazó un vínculo directo entre el origen literario del personaje y la experiencia de combate de su creador.

El escritor Ian Fleming “vivía esa vida en la guerra”, dijo Knight, en referencia al rol de Fleming como oficial de inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial.

Historia de James Bond
Knight establece un vínculo entre el origen literario del personaje 007 y la experiencia de combate de Ian Fleming durante la Segunda Guerra Mundial (Shutterstock)

“Hacía esas cosas. Conocía a gente haciendo eso, saliendo a matar personas”, agregó.

A pesar de la apertura con la que habló sobre su proceso creativo, Knight fue hermético respecto al contenido específico del guion.

“No puedo decir nada sobre el guion”, insistió ante Screen.

En paralelo a su trabajo en Bond, el guionista informó que la nueva temporada de Peaky Blinders está próxima a completarse.

“Estamos filmando la próxima temporada en este momento, la tendremos lista en pocas semanas”, dijo a Deadline.

Y continuó en su declaración: “La gente se va a sorprender gratamente de cómo resultó, porque es muy buena”.

James Bond Sean Connery
Comienzan las audiciones oficiales para elegir al próximo actor que interpretará a James Bond, con varios nombres destacados en consideración (Shutterstock)

Comienzan las audiciones para el próximo James Bond

Mientras Knight avanza con el guion, Amazon MGM Studios confirmó que las audiciones para encontrar al próximo actor que interpretará al agente 007 ya están en marcha.

Según informó Variety, el estudio convocó en las últimas semanas a la directora de casting Nina Gold para liderar la búsqueda.

Gold es reconocida en la industria por su trabajo en producciones de gran escala, entre ellas la serie Game of Thrones de HBO, The Crown de Netflix y cinco películas de la saga Star Wars, en la que eligió a Daisy Ridley para el papel de Rey en El despertar de la fuerza.

En 2025 recibió una nominación al Oscar por su trabajo en Hamnet, en la primera edición en que la Academia incluyó esa categoría.

“La búsqueda del próximo James Bond está en marcha”, señaló Amazon MGM Studios en un comunicado oficial.

La próxima entrega de James Bond será la primera producción de Amazon, con dirección de Denis Villeneuve (REUTERS/Mario Anzuoni)
La próxima entrega de James Bond será la primera producción de Amazon, con dirección de Denis Villeneuve (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Si bien no planeamos comentar detalles específicos durante el proceso de casting, estamos ansiosos por compartir más noticias con los fanáticos de 007 cuando sea el momento adecuado”, agregó la compañía.

La película será dirigida por Denis Villeneuve, responsable de la saga Duna, La llegada y Blade Runner 2049.

Amy Pascal y David Heyman producirán el filme, con Tanya Lapointe como productora ejecutiva.

Entre los nombres que circulan como posibles protagonistas figuran Jacob Elordi, Callum Turner y Aaron Taylor-Johnson. También han sido mencionados Harris Dickinson, Jack Lowden y Louis Partridge.

Antes del inicio formal de las audiciones, Courtenay Valenti, directora de cine de Amazon MGM, había adelantado en CinemaCon que el proceso se llevaría a cabo “con cuidado y profundo respeto” hacia la franquicia.

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