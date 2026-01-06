Se confirman casos de sarampión en cuatro aeropuertos clave durante el pico de viajes por vacaciones

Casos de exposición al sarampión en cuatro aeropuertos internacionales de Estados Unidos generan preocupación en plena temporada alta de viajes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la temporada alta de viajes de diciembre de 2025, autoridades sanitarias de Estados Unidos confirmaron casos de exposición al sarampión en cuatro aeropuertos internacionales del país. La situación afecta a viajeros y personal de los aeropuertos de Raleigh-Durham, Boston Logan, Newark Liberty y Denver, donde se detectó la presencia del virus en fechas cercanas a las fiestas de fin de año. La noticia genera preocupación en el contexto del aumento de movilidad y la propagación de enfermedades infecciosas.

Según reportes oficiales de los departamentos de salud estatales y comunicados de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los casos fueron identificados en distintos días de diciembre y se difundieron a través de alertas públicas. Las autoridades locales y federales insisten en la importancia de la vigilancia epidemiológica y el seguimiento de posibles contactos, de acuerdo con los procedimientos establecidos por los CDC y las agencias estatales de salud.

El sarampión es considerado una de las enfermedades más contagiosas y ha registrado un repunte de casos en Estados Unidos en los últimos años. De acuerdo con datos de los CDC, hasta diciembre de 2025 se notificaron más de 2.000 casos en el país, cifra que representa un incremento respecto a años anteriores. El virus se transmite principalmente por vía aérea, lo que convierte a los aeropuertos en puntos críticos para su propagación, especialmente durante períodos de alto tránsito de personas.

¿Dónde ocurrieron las exposiciones y qué medidas adoptaron las autoridades?

Los departamentos de salud estatales de Carolina del Norte, Massachusetts, Nueva Jersey y Colorado confirmaron la presencia de personas infectadas en los aeropuertos internacionales de Raleigh-Durham (RDU), Boston Logan (BOS), Newark Liberty (EWR) y Denver (DEN) durante diciembre de 2025.

En Raleigh-Durham, el caso fue detectado el 10 de diciembre en la Terminal 2, entre las 4:00 y las 8:00 horas, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) .

En Boston Logan, la exposición se produjo en las terminales B y C los días 11 y 12 de diciembre, de acuerdo con el Departamento de Salud Pública de Massachusetts (MDPH) .

En Newark Liberty, el caso confirmado estuvo presente el 12 de diciembre entre las 7:00 y las 19:00 horas, según el Departamento de Salud de Nueva Jersey (NJDOH) .

En Denver, la alerta se emitió tras la presencia de un viajero infectado en la Concourse B el 12 de diciembre, entre las 19:00 y las 23:55 horas, de acuerdo con el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE).

Cada una de estas agencias estatales publicó comunicados oficiales en sus sitios web, donde se detallan las zonas y franjas horarias de posible exposición, además de recomendaciones para quienes hayan transitado por esos lugares.

El sarampión, una de las enfermedades más contagiosas, registró un repunte de más de 2.000 casos en Estados Unidos hasta diciembre de 2025.

¿Qué recomendaciones emitieron los CDC y las autoridades estatales?

Los CDC y los departamentos de salud instaron a las personas que estuvieron en los aeropuertos en los horarios señalados a que monitoreen la aparición de síntomas asociados al sarampión y consulten con un profesional de la salud ante cualquier sospecha. Entre los síntomas iniciales se encuentran fiebre alta, tos, secreción nasal, conjuntivitis y erupciones cutáneas que suelen aparecer entre tres y cinco días después del inicio de la fiebre, según información publicada por los CDC.

Las autoridades enfatizaron la importancia de la notificación temprana: “Toda sospecha de sarampión debe reportarse de inmediato a la jurisdicción donde reside la persona”, explicó un portavoz del Departamento de Salud de Nueva Jersey en declaraciones recogidas por Fox News. El procedimiento implica la toma de muestras de hisopado nasofaríngeo u orofaríngeo y análisis de sangre para confirmar el diagnóstico por laboratorio, conforme a los protocolos estatales y federales.

¿Cuál es la situación epidemiológica del sarampión en Estados Unidos?

De acuerdo con cifras oficiales, hasta el 30 de diciembre de 2025 se reportaron 2.065 casos de sarampión en Estados Unidos, con 49 brotes y tres muertes confirmadas por complicaciones asociadas a la enfermedad, según datos de los CDC. La mayoría de los casos se concentran en personas no vacunadas o con esquemas incompletos, lo que ha motivado campañas de sensibilización sobre la importancia de la inmunización.

El sarampión puede propagarse con facilidad en espacios cerrados y concurridos, como los aeropuertos. Según los CDC, el virus puede permanecer activo en el aire hasta dos horas después de que una persona infectada abandona el lugar, lo que incrementa el riesgo de transmisión a viajeros y trabajadores. Las autoridades sanitarias recomiendan a quienes no estén vacunados o desconozcan su estado de inmunización que reciban la vacuna correspondiente.

Los departamentos de salud estatales y los CDC identificaron los casos en Raleigh-Durham, Boston Logan, Newark Liberty y Denver durante días clave de diciembre.

¿Qué procedimientos siguen las autoridades para el rastreo de contactos y la contención de brotes?

Los departamentos de salud involucrados coordinaron acciones con los CDC para rastrear los posibles contactos de las personas infectadas. El proceso incluye entrevistas con los pacientes, revisión de itinerarios de viaje y colaboración con los operadores aeroportuarios. Cuando la exposición ocurre en espacios públicos, las agencias emiten alertas para informar a la comunidad y facilitar la identificación de personas potencialmente expuestas.

El Departamento de Salud Pública de Massachusetts informó que “la determinación de lugares y horarios de posible exposición del público se realiza en coordinación con otras autoridades”. A nivel local, los funcionarios investigan cada caso para establecer la cronología de los movimientos del paciente y definir las áreas de riesgo, según consta en los comunicados oficiales.

¿Qué impacto tiene este escenario para los viajeros y el personal aeroportuario?

La detección de casos de sarampión en aeropuertos internacionales durante la temporada de viajes plantea retos para la salud pública y la gestión de emergencias sanitarias. Los CDC recalcan la necesidad de mantener altos niveles de cobertura vacunal y fortalecer los sistemas de vigilancia en puntos de ingreso al país. Para los viajeros, la principal medida de prevención es contar con el esquema completo de vacunación y estar atentos a cualquier síntoma compatible con la enfermedad.

El Departamento de Salud de Colorado recomendó a quienes hayan transitado por los espacios señalados que “vigilen la aparición de síntomas y eviten el contacto con otras personas si presentan signos de sarampión”. Además, los comunicados estatales insisten en que la información sobre la exposición puede actualizarse a medida que avanza la investigación epidemiológica.

Las autoridades sanitarias recomiendan vigilar la aparición de síntomas tras posibles exposiciones en terminales y áreas específicas de los aeropuertos afectados.

¿Qué se puede esperar en las próximas semanas?

Las autoridades sanitarias continuarán monitoreando la evolución de los casos y publicarán actualizaciones si se detectan nuevos focos de exposición. El incremento de la movilidad durante las vacaciones representa un desafío para el control de enfermedades transmisibles, por lo que los departamentos de salud mantienen activas las alertas en los principales puntos de tránsito del país. Los CDC y las agencias estatales reiteran que la vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz para prevenir el sarampión y reducir la incidencia de brotes en la población general.