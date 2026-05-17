Bad Bunny apareció de sorpresa en mall de Puerto Rico y desató la euforia entre sus seguidores

El cantante puertorriqueño fue captado por cientos de fans en un mall como parte de su nueva colaboración con la marca Zara (X/@badbunnynetwork)

El 16 de mayo, Bad Bunny se presentó de forma inesperada en el centro comercial Plaza Las Américas de San Juan, Puerto Rico, donde fue abordado por seguidores mientras cargaba bolsas de la tienda Zara, cuyo local había sido transformado para el lanzamiento de su nueva línea de ropa.

El cantante puertorriqueño llegó al lugar con capucha y lentes oscuros. Al ser reconocido por los presentes, los seguidores lo abordaron durante su trayecto hacia la salida, pidiéndole fotos y algunas palabras.

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El artista, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, respondía amablemente y continuaba su camino entre la multitud mientras era resguardado por su personal de seguridad.

La aparición del artista en la tienda provocó una gran reacción entre los compradores y seguidores que se encontraban en el lugar.

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Bad Bunny sorprende a sus seguidores con una aparición inesperada en Plaza Las Américas durante el lanzamiento de su colección con Zara (X/AP)

¿Cómo es la nueva colección de Bad Bunny?

La visita de Bad Bunny al centro comercial coincidió con el lanzamiento oficial de Benito Antonio, su línea de ropa en colaboración con la cadena española Zara.

Para el inicio de la colección, la tienda de Plaza Las Américas fue convertida en un espacio exclusivo dedicado a la nueva marca, brindando a los compradores locales la primera oportunidad de adquirir las prendas.

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La colección lleva el nombre completo del cantante y fue diseñada para ofrecer versatilidad.

La línea combina prendas de uso diario con influencia del streetwear, como sudaderas y gorras, con trajes de sastrería más formales, en correspondencia con la dualidad presente en el estilo personal del artista.

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Por el momento, la colección física solo está disponible en Puerto Rico, aunque Zara ya habilitó una sección dedicada a Benito Antonio en su sitio web oficial. Se esperan lanzamientos internacionales más amplios hacia finales del mes.

La nueva línea de ropa Benito Antonio, fruto de la colaboración entre Bad Bunny y Zara, debutó en San Juan, Puerto Rico (X/AccesBadBunny)

Las pistas de la colaboración con Zara

La alianza entre Bad Bunny y Zara no fue repentina. A lo largo de 2026, el artista había sido visto en múltiples ocasiones utilizando prendas de la cadena española, en una serie de apariciones que los seguidores y especialistas en moda interpretaron como señales anticipadas de lo que estaba por venir.

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La primera gran señal llegó durante el Super Bowl, cuando el reguetonero se convirtió en el primer artista latino en encabezar en solitario el espectáculo del medio tiempo del evento deportivo más visto de Estados Unidos.

Para la ocasión, utilizó dos looks de Zara: una camisa con corbata, pantalón corto color crudo y una camiseta de fútbol americano con la palabra “Ocasio” en la espalda, seguida de un traje de hombros anchos en el mismo tono, con el que interpretó un dueto junto a Lady Gaga. Ambos vestuarios fueron confeccionados a medida.

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Sobre la elección de una marca de moda accesible para el escenario más visto de la televisión estadounidense, el profesor de diseño de moda de la Universidad de Westminster Andrew Groves señaló al diario The Guardian:

“El traje sigue transmitiendo autoridad, pero esa autoridad proviene de la posición cultural de Bad Bunny, no del respaldo de una casa de lujo”.

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Bad Bunny durante su actuación en el Super Bowl, donde utilizó dos looks de Zara confeccionados a medida (REUTERS/Carlos Barria)

Agregó que la presencia de Zara en un escenario del Super Bowl “es una declaración sobre el desplazamiento del poder”.

La segunda aparición relevante se produjo en la Met Gala 2026, donde Bad Bunny vistió un esmoquin negro a medida, descrito en un comunicado oficial como “un traje de esmoquin negro completamente personalizado, de su propio diseño, desarrollado en colaboración con Zara”.

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En las fotografías del proceso de preparación para el evento, los seguidores notaron que el respaldo de su silla de maquillaje mostraba las palabras “BENITO ANTONIO” en una tipografía particular, identificada como el nuevo logotipo de la marca.

Registros públicos de marcas comerciales en Estados Unidos confirmaron que el nombre “BENITO ANTONIO” fue registrado como marca potencial vinculada a ropa, bolsos y otros productos.

Bad Bunny en la Met Gala, donde vistió un esmoquin negro a medida descrito en un comunicado oficial como "un traje de esmoquin negro completamente personalizado, de su propio diseño, desarrollado en colaboración con Zara" (REUTERS/Daniel Cole)

Mientras tanto, Bad Bunny se prepara para llevar su gira musical a Europa en las próximas semanas.