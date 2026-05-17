Entretenimiento

Bad Bunny apareció de sorpresa en mall de Puerto Rico y desató la euforia entre sus seguidores

La visita del cantante convirtió el lanzamiento de su nueva colección en todo un evento mediático local

Guardar
Google icon

El cantante puertorriqueño fue captado por cientos de fans en un mall como parte de su nueva colaboración con la marca Zara (X/@badbunnynetwork)

El 16 de mayo, Bad Bunny se presentó de forma inesperada en el centro comercial Plaza Las Américas de San Juan, Puerto Rico, donde fue abordado por seguidores mientras cargaba bolsas de la tienda Zara, cuyo local había sido transformado para el lanzamiento de su nueva línea de ropa.

El cantante puertorriqueño llegó al lugar con capucha y lentes oscuros. Al ser reconocido por los presentes, los seguidores lo abordaron durante su trayecto hacia la salida, pidiéndole fotos y algunas palabras.

PUBLICIDAD

El artista, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, respondía amablemente y continuaba su camino entre la multitud mientras era resguardado por su personal de seguridad.

La aparición del artista en la tienda provocó una gran reacción entre los compradores y seguidores que se encontraban en el lugar.

PUBLICIDAD

Bad Bunny sorprende a seguidores en mall de Puerto Rico tras lanzar su línea de ropa con Zara
Bad Bunny sorprende a sus seguidores con una aparición inesperada en Plaza Las Américas durante el lanzamiento de su colección con Zara (X/AP)

¿Cómo es la nueva colección de Bad Bunny?

La visita de Bad Bunny al centro comercial coincidió con el lanzamiento oficial de Benito Antonio, su línea de ropa en colaboración con la cadena española Zara.

Para el inicio de la colección, la tienda de Plaza Las Américas fue convertida en un espacio exclusivo dedicado a la nueva marca, brindando a los compradores locales la primera oportunidad de adquirir las prendas.

La colección lleva el nombre completo del cantante y fue diseñada para ofrecer versatilidad.

La línea combina prendas de uso diario con influencia del streetwear, como sudaderas y gorras, con trajes de sastrería más formales, en correspondencia con la dualidad presente en el estilo personal del artista.

Por el momento, la colección física solo está disponible en Puerto Rico, aunque Zara ya habilitó una sección dedicada a Benito Antonio en su sitio web oficial. Se esperan lanzamientos internacionales más amplios hacia finales del mes.

Bad Bunny sorprende a seguidores en mall de Puerto Rico tras lanzar su línea de ropa con Zara
La nueva línea de ropa Benito Antonio, fruto de la colaboración entre Bad Bunny y Zara, debutó en San Juan, Puerto Rico (X/AccesBadBunny)

Las pistas de la colaboración con Zara

La alianza entre Bad Bunny y Zara no fue repentina. A lo largo de 2026, el artista había sido visto en múltiples ocasiones utilizando prendas de la cadena española, en una serie de apariciones que los seguidores y especialistas en moda interpretaron como señales anticipadas de lo que estaba por venir.

La primera gran señal llegó durante el Super Bowl, cuando el reguetonero se convirtió en el primer artista latino en encabezar en solitario el espectáculo del medio tiempo del evento deportivo más visto de Estados Unidos.

Para la ocasión, utilizó dos looks de Zara: una camisa con corbata, pantalón corto color crudo y una camiseta de fútbol americano con la palabra “Ocasio” en la espalda, seguida de un traje de hombros anchos en el mismo tono, con el que interpretó un dueto junto a Lady Gaga. Ambos vestuarios fueron confeccionados a medida.

Sobre la elección de una marca de moda accesible para el escenario más visto de la televisión estadounidense, el profesor de diseño de moda de la Universidad de Westminster Andrew Groves señaló al diario The Guardian:

El traje sigue transmitiendo autoridad, pero esa autoridad proviene de la posición cultural de Bad Bunny, no del respaldo de una casa de lujo”.

Bad Bunny durante su actuación en el Super Bowl, donde utilizó dos looks de Zara confeccionados a medida (REUTERS/Carlos Barria)
Bad Bunny durante su actuación en el Super Bowl, donde utilizó dos looks de Zara confeccionados a medida (REUTERS/Carlos Barria)

Agregó que la presencia de Zara en un escenario del Super Bowl “es una declaración sobre el desplazamiento del poder”.

La segunda aparición relevante se produjo en la Met Gala 2026, donde Bad Bunny vistió un esmoquin negro a medida, descrito en un comunicado oficial como “un traje de esmoquin negro completamente personalizado, de su propio diseño, desarrollado en colaboración con Zara”.

En las fotografías del proceso de preparación para el evento, los seguidores notaron que el respaldo de su silla de maquillaje mostraba las palabras “BENITO ANTONIO” en una tipografía particular, identificada como el nuevo logotipo de la marca.

Registros públicos de marcas comerciales en Estados Unidos confirmaron que el nombre “BENITO ANTONIO” fue registrado como marca potencial vinculada a ropa, bolsos y otros productos.

Bad Bunny en la Met Gala, donde vistió un esmoquin negro a medida descrito en un comunicado oficial como "un traje de esmoquin negro completamente personalizado, de su propio diseño, desarrollado en colaboración con Zara" (REUTERS/Daniel Cole)
Bad Bunny en la Met Gala, donde vistió un esmoquin negro a medida descrito en un comunicado oficial como "un traje de esmoquin negro completamente personalizado, de su propio diseño, desarrollado en colaboración con Zara" (REUTERS/Daniel Cole)

Mientras tanto, Bad Bunny se prepara para llevar su gira musical a Europa en las próximas semanas.

Temas Relacionados

Bad BunnyPuerto RicoZaraentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El creador de “Peaky Blinders” aseguró que puede reinventar a James Bond sin restricciones

El guionista Steven Knight afirmó en el Festival de Cannes que Amazon le otorgó plena libertad creativa para la próxima película

El creador de “Peaky Blinders” aseguró que puede reinventar a James Bond sin restricciones

Mike Tyson sobre su infancia: “Me crié entre criminales y prostitutas, era la casa del delito”

El exboxeador de fama mundial revela la dureza y precariedad de su hogar en Brooklyn, transmitiendo las complejidades de crecer rodeado de ambientes hostiles y carentes de referentes positivos

Mike Tyson sobre su infancia: “Me crié entre criminales y prostitutas, era la casa del delito”

Colman Domingo reflexionó sobre las décadas que pasó lejos del protagonismo en Hollywood y aseguró: “No cambiaría nada”

En una entrevista con un medio estadounidense especializado en entretenimiento, el actor recordó los momentos decisivos de su recorrido artístico, habló acerca los obstáculos que atravesó antes de alcanzar el reconocimiento masivo y explicó cómo enfrenta esta nueva etapa dentro de la industria audiovisual

Colman Domingo reflexionó sobre las décadas que pasó lejos del protagonismo en Hollywood y aseguró: “No cambiaría nada”

“Muerto y enterrado”: las palabras de John Lennon en su entrevista final, horas antes de ser asesinado

El documental “John Lennon: The Last Interview” rescata la conversación inédita del músico, donde reflexiona sobre creatividad, familia y su conexión con Yoko Ono

“Muerto y enterrado”: las palabras de John Lennon en su entrevista final, horas antes de ser asesinado

El entrenamiento de Anne Hathaway a los 43 años para su transformación en “El diablo viste a la moda”

La rutina de 30 minutos que combina técnica, elegancia y ciencia en movimientos inspirados en la danza

El entrenamiento de Anne Hathaway a los 43 años para su transformación en “El diablo viste a la moda”

DEPORTES

Espeluznante accidente en el MotoGP: el español Álex Márquez voló por el aire tras un despite y su moto quedó destruída

Espeluznante accidente en el MotoGP: el español Álex Márquez voló por el aire tras un despite y su moto quedó destruída

Independiente denunció que tres juveniles del club fueron víctimas de grooming

El gol en contra más insólito de la historia: la pelota pegó en un jugador lesionado, hizo una extraña parábola y se metió en el arco

Impacto en la F1: McLaren solicitó a la FIA “eliminar cualquier tipo de alianza” entre equipos en medio los rumores entre Alpine y Mercedes

En Portugal aseguran que Nicolás Otamendi le comunicó a Mourinho que se irá de Benfica para jugar en River Plate

TELESHOW

Fiesta sorpresa, brindis y mensajes de amor: así fue el cumpleaños de Darío Cvitanich junto a Ivana Figueiras y amigos

Fiesta sorpresa, brindis y mensajes de amor: así fue el cumpleaños de Darío Cvitanich junto a Ivana Figueiras y amigos

Dominique Metzger habló de su nuevo romance: “Estoy en la etapa del enamoramiento”

Louis Tomlinson palpitó su regreso a Argentina: de su fanatismo por Boca a su deseo de cantar junto a un artista local

Entre algoritmos y nostalgia, Miriam Lanzoni pone el cuerpo a lo que duele y hace reír: “Los vínculos humanos no son fáciles”

Gael García Bernal y Natalia Oreiro, juntos por primera vez en el cine: “Hicimos una película de vínculos adultos”

INFOBAE AMÉRICA

El atacante de Módena tenía historial psiquiátrico y la fiscalía italiana descarta por ahora vínculos con el terrorismo

El atacante de Módena tenía historial psiquiátrico y la fiscalía italiana descarta por ahora vínculos con el terrorismo

De admirar la naturaleza a sufrir una pesadilla: así vivieron el brote de hantavirus los pasajeros del MV Hondius

Vacacionar en El Salvador cuesta más: restaurantes y hoteles lideran el incremento de precios en 2026

Consumo de sal en Costa Rica duplica el límite recomendado, según autoridades

En imágenes: Jornada festiva en Guatemala por el fin de la gestión de Consuelo Porras