Estados Unidos

Un camión de desechos con caras de líderes cubanos causa furor en Hialeah

La aparición de un camión de aguas residuales con imágenes de Fidel Castro, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel desató un fenómeno viral en Florida; el apoyo y la emoción de la comunidad cubana fueron inmediatos

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Camión cisterna azul oscuro con el logo "RHL" y una bandera estadounidense en la parte trasera, mostrando servicios de plomería y capacidad de 4500 galones
La circulación del camión por Hialeah genera reacciones espontáneas de apoyo, entre fotos, videos y bocinazos de los habitantes (Telemundo )

Un camión de desechos circula por Hialeah y genera un fenómeno viral al exhibir en su tanque los rostros de Fidel Castro, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. La iniciativa, impulsada por el empresario cubano Roberto Hernández, mezcla el negocio de las aguas residuales con el humor político y ha desatado reacciones inmediatas de apoyo en la comunidad del exilio cubano en el estado de Florida.

La empresa, con sede en Lehigh Acres, logró ganar notoriedad después de que la creatividad de su dueño transformó un servicio cotidiano en una declaración pública. La respuesta de la gente fue contundente y espontánea: fotos, videos y bocinazos celebran el camión en las calles de una ciudad marcada por la memoria del exilio.

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Origen de la iniciativa y sus motivaciones

La idea surgió cuando Roberto Hernández y su familia debatían cómo decorar el tanque del camión. Durante la conversación, un amigo sugirió utilizar los rostros de los líderes cubanos, propuesta que enseguida todos aprobaron.

“Pusimos los que nos duelen de verdad”, contó Hernández a Telemundo 51. “Estos retratos reflejan el dolor y el sufrimiento acumulados por la comunidad exiliada”, agregó.

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Parte trasera de un camión cisterna azul con tres figuras de hombres en uniforme militar y el texto "Solo se carga". Dos banderas de Estados Unidos cuelgan a los lados
El camión de desechos en Hialeah exhibe los rostros de Fidel Castro, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel como acto de sátira política (Telemundo )

El camión comenzó a llamar la atención en Hialeah, donde cada aparición generaba reacciones inmediatas. Personas de todas las edades se detenían para fotografiarlo, grabar videos o saludar al conductor. Algunos tocaban la bocina como muestra de apoyo, contribuyendo a un ambiente de solidaridad espontánea en el espacio público.

Hialeah y el contexto del exilio cubano

La circulación del camión por Hialeah responde a la importancia de esta ciudad dentro del exilio cubano. Aquí, las expresiones políticas y culturales ligadas a Cuba forman parte de la identidad local y tienen una presencia constante en la vida cotidiana.

Primer plano lateral de un hombre con camisa naranja y gafas de sol amarillas, hablando a un micrófono de noticias, con una bandera de Estados Unidos detrás
La iniciativa del empresario cubano Roberto Hernández mezcla humor político y servicios de aguas residuales (Telemundo )

La presencia de los rostros de Fidel Castro, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel en un camión de desechos tiene un significado especial para quienes han vivido el desarraigo. La iniciativa de Roberto Hernández conecta con una historia de sufrimiento y resistencia, generando un espacio propio para la sátira.

El camión como herramienta de protesta y publicidad

La empresa de Hernández se dedica a la limpieza de fosas sépticas, pero el camión ha trascendido su función original y se ha convertido en una plataforma de protesta y catarsis. Hernández explicó a Telemundo 51 que el vehículo “representa dolor, sufrimiento y todo lo malo” que llevan los cubanos en el exilio. El simple hecho de ver esos rostros en un contexto cotidiano invita a la reflexión y fortalece la identidad de grupo.

La viralización en redes sociales amplificó el efecto. Imágenes y videos del camión se compartieron en redes sociales, consolidando la creatividad de la propuesta y la resistencia expresada por la comunidad. Además, la exposición pública incrementó las consultas y ventas de la empresa, demostrando que el humor puede ser también un motor comercial.

Vista aérea de un camión blanco con remolque gris circulando sobre un nuevo tramo elevado de autopista en construcción, con otras vías y obras en tierra
La empresa de Roberto Hernández logró incrementar sus ventas y consultas gracias a la creatividad y viralización de su camión satírico (Telemundo )

La reacción de la gente en Hialeah fue inmediata y entusiasta. Hernández señala que transeúntes y conductores no dudan en expresar su apoyo, ya sea con gestos, palabras o bocinazos. La comunidad, habituada a la memoria del exilio, encuentra en este camión “una forma de compartir públicamente su sentir” y afirmar su pertenencia.

Roberto Hernández resume lo que quiso dejar en claro para los cubanos del exilio: “Fue hecho con el dolor que yo como cubano he sentido y todos los cubanos de aquí del estado de Florida, de Cuba y del mundo tienen en la sangre”.

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