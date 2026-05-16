Donald Trump se mostró confiado en que Cuba buscará acercarse a Estados Unidos: "Es una nación fallida"

El presidente estadounidense Donald Trump levanta el pulgar tras desembarcar del Air Force One después de su viaje a China en la Base Conjunta Andrews, Maryland, EE. UU., el 15 de mayo de 2026. REUTERS/Evan Vucci

Donald Trump se mostró convencido este viernes de que su Administración logrará reorientar a Cuba hacia Washington, en medio de una campaña de presión que incluye un bloqueo petrolero y una visita sin precedentes del director de la CIA a La Habana.

Al ser preguntado por el periodista Bret Baier en una entrevista con Fox News sobre si Cuba se pondría del lado de Estados Unidos y no del de China, Trump respondió: “Creo que vamos a cambiar el rumbo. Creo que tendrán que venir a nosotros. Es una nación fallida”.

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El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, viajó este jueves a la capital cubana para sostener conversaciones directas con autoridades del Ministerio del Interior y responsables de los servicios de inteligencia de la isla, según confirmó la propia agencia en un comunicado. La CIA también publicó fotografías en X que muestran a Ratcliffe junto a varios funcionarios con los rostros difuminados, entre ellos Ramón Romero Curbelo, jefe de inteligencia del Ministerio del Interior cubano.

Las reuniones abordaron asuntos relacionados con la cooperación en materia de inteligencia, la seguridad regional y la situación económica de Cuba. Entre los interlocutores figuraron Raúl Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro y asesor de seguridad, y el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas.

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Trump elogió el papel del secretario de Estado, Marco Rubio, al ser consultado sobre las acciones de su Administración respecto a la isla, y se mostró confiado en limitar la influencia de sus rivales globales sobre La Habana.

El director de la CIA, John Ratcliffe, asiste a una reunión con funcionarios cubanos en La Habana, Cuba, en esta imagen publicada el 14 de mayo de 2026. CIA vía X/Handout vía REUTERS

Desde enero pasado, Washington intensificó la presión sobre La Habana con un bloqueo petrolero impuesto tras la captura del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, el 3 de enero en Caracas. El único buque cisterna que logró atravesar el bloqueo procedía de Rusia, aliado histórico del gobierno cubano, pero ese cargamento ya se agotó.

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“El impacto del bloqueo nos está causando un daño significativo... porque aún no recibimos combustible”, declaró el ministro de Energía, Vicente de la O Levy, a la televisión estatal cubana. El país enfrenta cortes de electricidad constantes como consecuencia directa de la escasez de hidrocarburos.

El gobierno de La Habana enmarcó la visita de Ratcliffe como una oportunidad para distender las relaciones. Según un comunicado oficial, el encuentro tuvo lugar “en un contexto marcado por la complejidad de las relaciones bilaterales, con el objetivo de contribuir al diálogo político entre ambas naciones”.

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Las conversaciones “permitieron demostrar categóricamente que Cuba no constituye una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, ni existen razones legítimas para incluirla en la lista de países que presuntamente patrocinan el terrorismo”, añadió el texto. La Habana también negó que desde su territorio se permita ninguna actividad hostil contra Washington ni contra terceros países, en referencia a las acusaciones sobre una presencia china en la isla.

En paralelo, CBS News informó, citando fuentes oficiales estadounidenses no identificadas, que la Administración Trump estudia presentar cargos penales contra el expresidente Raúl Castro, de 94 años, por el asesinato de cuatro aviadores voluntarios en 1996. La prensa local cubana también recogió esta semana reportes sobre esa posibilidad.

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