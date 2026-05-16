Estados Unidos pedirá la pena de muerte para el autor del atentado en el Museo Judío de Washington

La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Ferris Pirro, habla sobre Elias Rodriguez, sospechoso de asesinar a tiros a dos empleados de la embajada israelí frente al Museo Judío Capital, en el Departamento de Justicia en Washington, D.C., EE. UU., el 7 de agosto de 2025 (REUTERS/Kent Nishimura)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que solicitará la pena de muerte para el hombre acusado de matar a tiros a dos empleados de la Embajada de Israel en Washington cerca del Museo Judío de la capital estadounidense hace poco más de un año.

“Tras una exhaustiva revisión de los hechos y la ley, mi oficina solicitará la pena de muerte contra Elías Rodríguez. La acusación formal modificada alega los asesinatos intencionales y premeditados de Yaron Lischinsky (30) y Sarah Milgrim (26), el asesinato selectivo de personas relacionadas con un evento para jóvenes profesionales judíos en el Museo Judío de la Capital, y una conducta que creó un grave riesgo para otras víctimas inocentes”, declaró en rueda de prensa la fiscal general de Washington, Jeanine Pirro.

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La magistrada expuso, a poco más de una semana del primer aniversario del suceso, “que cualquier persona que cometa actos de violencia política en la capital del país enfrentará todo el peso de la ley”.

El acusado, de 30 años y oriundo de Chicago, se acercó a un grupo de cuatro personas, sacó una pistola y abrió fuego, hiriendo a Lischinsky (israelí) y Milgrim (estadounidense), una pareja que estaba a punto de comprometerse y que trabajaba en la legación diplomática de Israel en Estados Unidos. En el momento de su detención, Rodríguez coreó “¡Palestina libre!” y admitió que lo hizo “por Gaza”, según apuntaron los fiscales a cargo de la investigación.

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Yaron Lischinsky y Sarah Milgrim, víctimas mortales del ataque antisemita en Washington

La acusación considera que el asesinato fue premeditado y planeado, dado que Rodríguez habría viajado desde Chicago antes del evento del 21 de mayo con una pistola en su equipaje.

Los empleados de la Embajada de Israel, murieron a causa de disparos efectuados por el hombre. Al momento del hecho, la pareja asistía a un evento para jóvenes profesionales en el Museo Judío de la Capital, organizado por el Comité Judío Americano.

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El ataque ocurrió alrededor de las 21:00 hs. frente al museo, donde el agresor abrió fuego y mató a ambos trabajadores. Rodríguez fingió ser un transeúnte tras el tiroteo, pero cuando llegó la policía, se entregó y gritó a favor de Palestina mientras era esposado.

Tras el arresto, la jefa del Departamento de Policía Metropolitana, Pamela Smith, indicó que el detenido “insinuó que él cometió el delito”, inculpándose ante las autoridades del orden. La entonces fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró: “Haremos todo lo posible para mantener a todos los ciudadanos seguros”.

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El autor del tiroteo, Elías Rodríguez, de 30 años, aparece en el Tribunal de Distrito de EE. UU., donde fue acusado de dos cargos de asesinato en primer grado por el tiroteo ocurrido cerca del Museo Judío Capital, en Washington, D.C., EE. UU., el 22 de mayo de 2025 (REUTERS)

El documento judicial también detalló que el acusado seleccionó de forma específica a las víctimas por su presencia en un evento para jóvenes profesionales judíos en el museo, con la intención de “amplificar el efecto de sus crímenes”. La opción de solicitar la pena de muerte ya había sido mencionada poco después del incidente por Bondi, quien prometió buscar “el castigo más severo posible”.

El presidente Donald Trump condenó el ataque en Truth Social: “Estos horribles asesinatos en Washington, basados ​​obviamente en el antisemitismo, deben terminar ¡YA!“. “El odio y el radicalismo no tienen cabida en Estados Unidos”, expresó y transmitió sus condolencias a las familias de las víctimas.

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(Con información de Europa Press)