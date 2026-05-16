El papa León XIV preside la misa fúnebre del cardenal Emil Paul Tscherrig en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el 15 de mayo de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

El papa León XIV viajará a Francia del 25 al 28 de septiembre y visitará la sede de la Unesco, en París, confirmó el Vaticano.

“Aceptando la invitación del Jefe de Estado y de las autoridades eclesiásticas del país, así como la del Director General de la UNESCO, el Santo Padre León XIV realizará un viaje apostólico a Francia del 25 al 28 de septiembre de 2026 y visitará la sede de dicha Organización”, comunicó el director de la oficina de prensa del Vaticano, Matteo Bruni.

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Será el quinto viaje internacional del papa, que el pasado 8 de mayo cumplió un año de pontificado, después de los realizados a Turquía y Líbano, Mónaco, Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial y el próximo del 6 al 12 de junio a España.

Será el segundo pontífice que acuda a la Unesco, la organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ya que Juan Pablo II visitó su sede el 2 de junio de 1980.

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Los obispos franceses ya habían adelantado la posibilidad de este viaje, que incluiría también una visita al santuario de Lourdes.

El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Jean-Marc Aveline, recordó la “alta estima” que León XIV le ha expresado por Francia, “el país y su historia espiritual”.

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Desde su nombramiento en 2025, Francia ha multiplicado los contactos con León XIV para conseguir una visita apostólica.

El presidente francés, Emmanuel Macron, manifestó este sábado su satisfacción por la oficialización de la visita del papa León XIV a Francia en septiembre, y dijo que será “un honor” para el país, “una alegría para los católicos y un gran momento de esperanza para todos”.

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El presidente francés Emmanuel Macron. REUTERS/Louiza Vradi

En un breve mensaje en su cuenta de X, Macron escribió: “nos alegramos de que su santidad el papa León XIV haya confirmado su viaje a Francia”.

Lo hizo poco después de que el Vaticano anunciara que el viaje del papa estadounidense se hará del 25 al 28 de septiembre y precisara que durante su estancia en París visitará la sede de la Unesco, que atraviesa un momento difícil por la salida de Estados Unidos, decidida el verano de 2025 por el presidente, Donald Trump.

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Su predecesor, Francisco, había estado tres veces en territorio francés durante sus doce años de pontificado, pero no quiso hacer una verdadera visita de Estado pese al interés que puso Macron.

El papa argentino había evitado París, donde durante un tiempo fue muy esperado en particular para la reapertura de la catedral Notre Dame tras su reconstrucción por el incendio de abril de 2019.

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Estuvo en Estrasburgo en 2014, en Marsella en 2023 y en Córcega en diciembre de 2024.

(Con información de EFE)

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