Tecno

Así cotizan las principales criptomonedas del mundo digital este sábado 16 de mayo

Lass criptomonedas han tenido diversos movimientos en las últimas horas

Guardar
Google icon
Las criptomonedas se caracterizan por usar redes blockchain, no existir físicamente y carecer de regulación. (Archivo)
Las criptomonedas se caracterizan por usar redes blockchain, no existir físicamente y carecer de regulación. (Archivo)

Las criptomonedas son un activo digital innovador que han experimentado un crecimiento monumental en los últimos tiempos debido a varios elementos que contribuyen a ello, entre ellos que algunos gobiernos hayan decidido darles una oportunidad como moneda de curso legal; no obstante, también han sufrido descalabros que han puesto en duda su viabilidad, como el más reciente episodio conocido como el "criptoinvierno".

Pese a este panorama, cada vez más personas han empezado a adquirir criptomonedas para poder invertir en algo "seguro" y "fiable" tanto a corto como a largo plazo, a pesar de los niveles extremos de inestabilidad que sufre constantemente.

PUBLICIDAD

Sin embargo, invertir o comprar en criptodivisas es más fácil de lo que parece. Hay que recordar que se trata de monedas virtuales, por lo que serán controladas en carteras o monederos que comparten esa particularidad, pues a diferencia del dinero corriente, no tienen un soporte físico.

El precio de las criptomonedas hoy

Esta es la cotización de las criptodivisas más destacadas en este momento.

PUBLICIDAD

El Bitcoin, cotiza a 78.379,56 dólares, lo que implicó un cambio de -0,868% en las últimas horas.

La segunda criptomoneda más popular del mercado, Ethereum, ha mostrado un movimiento de -1,444% en las últimas 24 horas, por lo que su valor se ubica en 2.191,23 dólares.

En el caso de TetherUs, su precio es de 1 dólares, por lo que en el último día tuvo un movimiento de -0,03%.

Por su parte, BNB, tiene un valor de 659,04 dólares, con un cambio de -2,79%, en cambio el Litecoin cotizó a 55.95 dólares, tras una variación de -3.7983036.

Finalmente, el Dogecoin, una de las monedas virtuales que fue impulsada por Elon Musk, tiene un valor de 0,11 dólares tras presentar un cambio de -4,74% en las últimas 24 horas.

Representaciones de bitcoins. (REUTERS/Dado Ruvic)
Representaciones de bitcoins. (REUTERS/Dado Ruvic)

Qué pasa con las criptodivisas

Luego de que en las primeras semanas de mayo del 2022 se viviera el "criptocrash" o "criptoinvierno" que dejaron al descubierto la enorme volatilidad de estas monedas digitales, ha llegado un nuevo periodo de relativa estabilidad.

Bitcoin, ethereum y BNB han mostrado variaciones "controladas", puesto que no se han disparado los precios como en semanas previas. Por ejemplo, a inicios de agosto, las mencionadas anteriormente tuvieron un cambio menor del 2%.

Por otra parte, algo que esta llamando la atención en el mundo de las criptomonedas es que China está ablandando sus restricciones y podría comenzar a permitir su uso. Específicamente sería Hong Kong en donde este cambio se haría presente.

Sumado a ello, la plataforma de transacciones digitales PayPal anunció su propia stablecoin llamada PayPal USD (PYUSD), que cuenta por el respaldo de depósitos en dólares, bonos del Tesoro de Estados Unidos a corto plazo y activos equivalentes.

La compañía ha afirmado en su declaración que permitirá la transferencia de fondos a monederos digitales de terceros y proporcionará detalles sobre cómo integrar su servicio en exchanges centralizados y descentralizados, con el objetivo de ser utilizado en Finanzas Descentralizadas (DeFi, por sus siglas en inglés). Por lo tanto, es muy probable que se utilice ampliamente en la industria Web3.

Su avance en Latinoamérica

Criptomonedas en México: el Banco de México (Banxico) ha determinado que ninguna de las instituciones que participan en el sistema financiero nacional podrá hacer uso o deberá permitir operaciones de ninguna clase a través de este medio de pago.

En territorio mexicano el empresario Ricardo Salinas Pliego, uno de los más ricos del país, ha mostrado interés en las criptomonedas y ha asegurado que varios de sus negocios aceptarán bitcoin en el futuro, incluido su banco; hasta el momento una de sus tiendas más populares ya lo hace.

Una representación de las criptomonedas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Una representación de las criptomonedas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Criptomonedas en Perú: el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) ha dejado en claro que su misión no es ser el primero ni el segundo banco central que regule el uso de las criptomonedas, ello debido a la inestabilidad que las caracteriza. Sin embargo, hace días el presidente del (BCR) aseguró que el BCR trabajaba en un proyecto de moneda digital propia.

Criptomonedas en Colombia: en la nación sudamericana hay más de 500 sitios donde es permitido pagar con criptodivisas. Colombia ocupa el puesto 14 entre 26 países de adopción de criptomonedas, según el informe de Finder.

Criptomonedas en Centroamérica: en el gobierno de El Salvador, el bitcoin, que en septiembre de 2021 se convirtió en moneda de curso legal, ha perdido oficialmente este estatus en este enero del 2025 tras una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa del país. Según informó la prensa local, la modificación de la Ley Bitcoin fue impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele y respaldada por la mayoría oficialista en el órgano legislativo. Este cambio marca el fin de una política que había colocado al país centroamericano en el centro del debate global sobre las criptomonedas.

¿Cómo crear una criptomoneda?

Al momento de crear una criptomoneda es importante primero determinar qué se desea tener: una moneda o un token. La primera usa su propia blockchain, mientras que la segunda se basa en una red preexistente.

De acuerdo con el sitio de Binance, para crear una criptomoneda se necesita de un gran equipo de desarrolladores y expertos; mientras que para el token sí se requieren conocimientos técnicos pero es posible crearlo en minutos a través del uso de otras blockchains como Ethereum o BNB, que son las más populares.

Los costos de creación, el tiempo requerido y el uso de fuerza de trabajo dependerá de si se opta por hacer una moneda virtual o un token. En éste último caso también se puede usar un código establecido para crear tokens o pagar para usar un servicio de creación de monedas.

Es importante saber que antes de crear una criptomoneda se debe considerar su utilidad y estado legal.

En el caso de elegir crear una criptomoneda, entonces se debe elegir una blockchain, posteriormente se debe hacer un plan acorde al funcionamiento y la funcionalidad de la blockchain para diseñar los nodos y la interfaz.

Temas Relacionados

Precio CriptomonedasBitcoinEthereumMercado de criptomonedasEconomía digitalInversionesÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La IA Claude Mythos logró vulnerar el chip M5 de Apple en menos de una semana

La startup Calif aseguró que utilizó una versión avanzada de Claude Mythos para desarrollar un exploit funcional contra las nuevas protecciones del chip M5 de Apple

La IA Claude Mythos logró vulnerar el chip M5 de Apple en menos de una semana

Meta, despidos masivos y ansiedad en la plantilla: la apuesta por la IA que resquebraja el clima laboral

Las recientes reestructuraciones en la empresa desencadenaron una oleada de inseguridad y movilizaciones sin precedentes en la industria. El nuevo enfoque corporativo profundiza la brecha interna y multiplica el desconcierto entre empleados

Meta, despidos masivos y ansiedad en la plantilla: la apuesta por la IA que resquebraja el clima laboral

Descarga gratis este juego de Batman en Epic Games Store por tiempo limitado

El videojuego The Telltale Batman Shadows Edition presenta una nueva forma de explorar la personalidad del Caballero Oscuro y de la ciudad de Gotham

Descarga gratis este juego de Batman en Epic Games Store por tiempo limitado

Este es el prompt que debes usar en Gemini para recrear que estas en un partido de la Copa Mundial FIFA 2026

Los usuarios deben escoger una foto clara y que tenga buena iluminación para que la IA genere el video de forma efectiva

Este es el prompt que debes usar en Gemini para recrear que estas en un partido de la Copa Mundial FIFA 2026

Xbox ahora aparece en mayúsculas: qué cambió realmente en la marca

La CEO Asha Sharma promovió este cambio tras consultar a la comunidad en X, dando inicio a una nueva estrategia de rebranding

Xbox ahora aparece en mayúsculas: qué cambió realmente en la marca

DEPORTES

Quiénes dirigirán la semifinal entre River Plate y Rosario Central: los antecedentes que ponen en alerta al millonario

Quiénes dirigirán la semifinal entre River Plate y Rosario Central: los antecedentes que ponen en alerta al millonario

Con un golazo de taco, el Manchester City le ganó la final de la FA Cup al Chelsea de Enzo Fernández

Jugó en Real Madrid y un Mundial con Brasil mientras ocultaba su alcoholismo: “Llegué a tomar 70 cervezas y 15 caipiriñas en un día”

Dolor en el ciclismo por la muerte de una joven promesa de 19 años: su conmovedora lucha contra el cáncer

La cifra millonaria que Jorge Sampaoli le exige al Atlético Mineiro tras la recisión de su contrato

TELESHOW

Facundo Arana mostró cómo se entrena para escalar una montaña de 6800 metros: la emotiva conexión con su padre

Facundo Arana mostró cómo se entrena para escalar una montaña de 6800 metros: la emotiva conexión con su padre

Las lágrimas de la China Suárez en la fiesta de Galatasaray campeón: “Nunca vi un amor tan grande”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Sofía Solá relató el accidente que sufrió en Barcelona: “Por primera vez sentí la soledad”

Dyango y su amor por nuestra tierra: “El único país al que vuelvo todos los años es Argentina”

INFOBAE AMÉRICA

La ONU destaca obligación de garantizar condiciones seguras para el periodismo en Honduras

La ONU destaca obligación de garantizar condiciones seguras para el periodismo en Honduras

Consuelo Porras defiende su gestión y denuncia campaña para desacreditarla en Guatemala

El Ministerio de Gobernación intensifica mantenimiento de dispositivos de control telemático en Guatemala

El ADN que separa la esperanza de la tragedia: Hallan osamenta que coincide con joven desaparecida en Honduras

Danza y gastronomía: la estrategia de El Salvador para proyectar su identidad en Turquía