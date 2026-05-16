Israel abatió al jefe del brazo armado del grupo terrorista Hamas en Gaza

Ezedin Al Hadad era el jefe del brazo armado del grupo terrorista Hamas

El ejército israelí afirmó este sábado haber abatido a Ezedin Al Hadad, jefe del brazo armado del grupo terrorista Hamas, en un ataque aéreo efectuado la víspera en Gaza.

“El ejército y la agencia de seguridad interior anuncian que ayer (viernes), en un ataque de precisión en la zona de Ciudad de Gaza, el terrorista Ezedin Al Hadad fue eliminado”, indicaron las fuerzas armadas israelíes.

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Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron en un comunicado la muerte de Al Haddad, líder de Hamas en la Franja de Gaza y jefe del ala militar del grupo, tras un ataque aéreo realizado anoche.

De acuerdo con el ejército, Haddad, señalado como “uno de los artífices de la brutal masacre del 7 de octubre”, fue el objetivo de un “ataque de precisión” llevado a cabo en la ciudad de Gaza.

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Después del asesinato de Mohammed Sinwar en mayo de 2025, Haddad asumió el liderazgo militar y político de Hamas en Gaza.

Soldados y tanques israelíes en Gaza (EFE/Patricia Martínez-Sastre)

Según las FDI, en los últimos meses, Haddad “trabajó para reconstruir las capacidades del brazo militar de la organización terrorista y para planificar numerosos ataques terroristas contra civiles israelíes y tropas de las FDI”.

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“Durante toda la guerra, Al Haddad participó en la retención de numerosos rehenes israelíes en poder de Hamas. Dirigió el sistema de rehenes de Hamas y se rodeó de rehenes en un intento por evitar su eliminación”, detalló el comunicado militar.

Se indicó que el terrorista era uno de los comandantes de mayor antigüedad dentro de Hamas, con una trayectoria iniciada en los primeros años del grupo. Las Fuerzas de Defensa sostienen que “mantuvo estrechos vínculos con la cúpula de Hamas” y cumplió un “papel fundamental en el dominio terrorista de Hamas” sobre la Franja de Gaza.

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Previamente, Haddad fue jefe de la Brigada de la Ciudad de Gaza de Hamas y figura entre los últimos altos mandos “que dirigió la planificación y ejecución de la masacre del 7 de octubre y la gestión de las operaciones de combate contra las tropas de las FDI”, según las FDI.

Israel y el Líbano acordaron extender el alto el fuego por otros 45 días

Israel y el Líbano acordaron extender el alto el fuego por otros 45 días

En otro orden, Israel y el Líbano prorrogaron 45 días el alto el fuego declarado el 16 de abril, tras dos jornadas de negociaciones en Washington auspiciadas por el gobierno de Donald Trump, informó el viernes el Departamento de Estado de Estados Unidos. El portavoz Tommy Pigott calificó las conversaciones como “altamente productivas” y anunció nuevas fechas para continuar las tratativas.

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La extensión de la tregua —que vencía este viernes— fue acordada por delegaciones de ambos países en la sede del Departamento de Estado, en lo que constituyó la tercera ronda de contactos desde que se reactivaron los enfrentamientos el 2 de marzo. “El cese de hostilidades del 16 de abril se extenderá por 45 días para permitir mayores avances”, escribió Pigott en sus redes sociales.

Un portavoz de la cartera diplomática estadounidense señaló a la agencia Europa Press que “el ambiente de las conversaciones ha sido muy positivo, incluso superando las expectativas”.

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