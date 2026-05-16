Los fuertes vientos provocan alertas por bandera roja y peligros marítimos en todo el sur de California

Los fuertes vientos en el sur de California desencadenan alerta por bandera roja y advertencias marítimas este fin de semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fuertes vientos que han azotado el sur de California en las últimas horas han generado una serie de advertencias y riesgos que afectan tanto a las comunidades del interior como a toda la franja costera. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido una alerta por bandera roja para el Alto Desierto del condado de Los Ángeles, así como advertencias marítimas que impactan a la mayoría de las playas y zonas de navegación del sur del estado. Estas condiciones extremas, que involucran ráfagas de viento, oleaje elevado y peligro de incendios, han puesto en guardia a autoridades y residentes ante la posibilidad de incidentes graves durante el fin de semana.

La alerta por bandera roja implica un riesgo extremo de incendios, especialmente en zonas donde la vegetación se encuentra reseca y los vientos pueden propagar el fuego con rapidez. El NWS ha señalado que esta advertencia comenzará a regir el sábado en el Valle del Antílope y las estribaciones occidentales cercanas. Además, el riesgo elevado de incendios afecta áreas al sur de Lancaster y se extiende hasta partes del condado de Santa Bárbara. La conjunción de vientos fuertes, baja humedad y temperaturas variables crea el escenario perfecto para la rápida expansión de cualquier foco ígneo que pudiera surgir.

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La decisión de emitir la bandera roja responde a la combinación de factores que favorecen la aparición y propagación de incendios forestales. Las autoridades han llamado a la población a extremar precauciones, evitando actividades que puedan generar chispas o iniciar llamas. La preocupación se centra en que los vientos previstos para el fin de semana podrían transformar rápidamente un incendio pequeño en un desastre de gran magnitud, dificultando las tareas de contención de los servicios de emergencia.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre riesgo extremo de incendios en el Alto Desierto y áreas del condado de Los Ángeles y Santa Bárbara (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo a la amenaza de incendios, el NWS ha emitido una serie de alertas marítimas que incluyen avisos de vendaval, oleaje fuerte, advertencias para embarcaciones pequeñas y alertas de peligro en las playas. Estas advertencias se aplican a prácticamente toda la costa del sur de California, desde los límites del condado de Santa Bárbara hasta las playas más al sur. El principal motivo de preocupación son las condiciones peligrosas tanto para la navegación como para los bañistas y surfistas, ya que el mar se encuentra especialmente agitado por la influencia de los vientos que soplan desde tierra firme hacia el océano.

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Las autoridades han señalado que las olas en aguas abiertas alcanzarán alturas de entre 3 y 5,5 metros. En aguas interiores, se esperan olas de entre 1,8 y 3,7 metros, lo que representa un peligro significativo para todo tipo de embarcaciones, especialmente las de menor tamaño. El NWS ha recomendado a los navegantes y pescadores que permanezcan en puerto y eviten adentrarse en el mar mientras duren las advertencias, dado el alto riesgo de accidentes y vuelcos.

El oleaje elevado afecta de forma especial a las playas cercanas a la costa central de California, donde se prevén olas de aproximadamente 3 a 4,5 metros. Al sur de Point Conception, en el condado de Santa Bárbara, las olas alcanzarán cerca de 1 a 2,5 metros. Estas condiciones no solo dificultan la navegación, sino que también ponen en riesgo a quienes se aventuren en las playas, incrementando la probabilidad de corrientes de resaca y rompientes peligrosas. Los salvavidas han advertido que incluso los nadadores experimentados deben evitar ingresar al agua durante este episodio de oleaje fuerte.

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Olas de entre 3 y 5,5 metros amenazan la navegación y aumentan riesgos en playas desde el condado de Santa Bárbara hasta el sur del estado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intensidad y duración de los vientos es un factor clave para entender la magnitud del fenómeno que afecta a la región. Los meteorólogos pronostican ráfagas de viento de entre 40 y 65 mph (64 a 105 km/h), comenzando el viernes y extendiéndose hasta el domingo. Se espera que el punto máximo de intensidad se registre desde la noche del viernes hasta la noche del domingo, con velocidades sostenidas de entre 55 y 65 mph (88 a 105 km/h). Estas condiciones no solo potencian el riesgo de incendios, sino que también incrementan la peligrosidad de las condiciones marítimas, generando grandes olas y dificultando la maniobrabilidad de las embarcaciones.

Durante el periodo de alerta, las comunidades costeras estarán expuestas a ráfagas de viento con fuerza de vendaval, calculadas entre 35 y 45 nudos (65 a 83 km/h), en la mayor parte de las aguas adyacentes a la costa. Este tipo de viento puede provocar daños en la infraestructura portuaria, arrastrar objetos en la playa y hacer que las condiciones para el tránsito marítimo sean especialmente peligrosas. Las autoridades han recalcado la importancia de seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse informados sobre la evolución del clima durante el fin de semana.

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Las medidas preventivas recomendadas incluyen evitar encender fogatas o quemar basura en zonas rurales, aplazar actividades recreativas en la playa y revisar el anclaje de embarcaciones en puertos deportivos. La población debe permanecer atenta a las actualizaciones del NWS y de los servicios de emergencia locales, ya que el escenario podría cambiar rápidamente si se producen nuevos focos de incendio o si el oleaje incrementa más allá de lo previsto.