El secretario del Tesoro de EEUU dijo que China tiene como prioridad que se abra el estrecho de Ormuz: “Creo que harán todo lo posible”

El secretario del Tesoro de Estados Unidos afirmó que la reapertura del estrecho de Ormuz es prioritaria para China. (REUTERS/Maxim Shemetov)

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró el jueves que la reapertura del estrecho de Ormuz es lo que más conviene a China y manifestó su creencia de que Beijing hará todo lo posible para restablecer el tránsito en esa ruta marítima. “Creo que harán todo lo posible”, dijo Bessent en una entrevista con CNBC. Afirmó que “a China le interesa mucho que se reabra el estrecho, y creo que trabajarán entre bastidores en la medida en que alguien tenga alguna influencia sobre el liderazgo iraní”.

La declaración se produjo en el marco de un contexto diplomático en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realiza una visita a China. Durante esta visita, Trump mantuvo un encuentro con el presidente chino Xi Jinping. El encuentro comenzó el jueves y está programado para culminar el viernes. Según la reseña oficial de Beijing, Xi Jinping remarcó a Trump que el tema de Taiwán constituye el asunto más importante en la relación bilateral, y advirtió sobre las consecuencias de un manejo incorrecto de ese tema. Beijing sostiene que Taiwán, una isla autogobernada, forma parte de su territorio.

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Bessent, en declaraciones a CNBC, indicó también que Estados Unidos puede entablar conversaciones sobre inteligencia artificial con China porque, según sus palabras, “estamos en la delantera”. Explicó que ambas naciones presentaron un protocolo de buenas prácticas para la gestión de la inteligencia artificial, con el objetivo de que actores no estatales no accedan a modelos avanzados. Bessent anticipó que habrá un avance significativo en los próximos lanzamientos de modelos de lenguaje desarrollados por empresas estadounidenses como Google y OpenAI.

Bessent destacó que China tiene incentivos económicos y estratégicos para restablecer el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, esencial para sus importaciones energéticas.

La compañía estadounidense Anthropic fue mencionada por Bessent debido a la inquietud que ha generado en Washington y otras capitales el modelo de inteligencia artificial Mythos, atribuyéndole capacidades de ciberataque. Anthropic comunicó que la disponibilidad inicial del modelo será exclusiva para socios comerciales seleccionados.

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Washington ha buscado frenar el desarrollo de la inteligencia artificial en China imponiendo restricciones a la venta de semiconductores avanzados, principalmente fabricados por Nvidia. El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, se sumó a la delegación estadounidense en la visita a China. Consultado por la prensa sobre los reportes de que Washington habría autorizado la venta de chips Nvidia H200 a empresas tecnológicas chinas, Bessent respondió que hubo “mucho ida y vuelta” en torno a esa decisión.

Bessent destacó que China tiene incentivos económicos y estratégicos para restablecer el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, esencial para sus importaciones energéticas. (REUTERS/Maxim Shemetov)

Previo a su llegada a Beijing, Bessent se reunió con el viceprimer ministro chino He Lifeng en Corea del Sur. Según el Ministerio de Comercio de China, estos diálogos preliminares estuvieron orientados a abordar cuestiones comerciales y a ampliar la cooperación pragmática entre ambos países. En una publicación breve en la red social X, Bessent compartió una fotografía junto a He Lifeng y comentó que conversaron sobre la relación económica y comercial bilateral.

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Bessent también visitó Tokio antes de incorporarse a la delegación de Trump en Beijing. Según publicaciones en X, el secretario del Tesoro mantuvo encuentros con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en los que abordaron temas relacionados con minerales críticos y acuerdos de inversión.

Antes de llegar a China, Bessent sostuvo encuentros con el viceprimer ministro chino He Lifeng en Corea del Sur para dialogar sobre cooperación comercial y relaciones económicas bilaterales. (Casa Azul Presidencial/Yonhap via REUTERS)

La reapertura del estrecho de Ormuz es prioritaria para China debido a su dependencia de las importaciones energéticas que circulan por esa vía marítima. El estrecho de Ormuz, situado entre Irán y Omán, es una ruta empleada diariamente por millones de barriles de petróleo y gas. Las recientes tensiones que derivaron en el cierre del canal han impactado tanto en la economía china como en la de otros grandes países importadores.

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Bessent afirmó que Beijing tiene incentivos económicos y estratégicos para procurar que se restablezca la normalidad en el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz. Señaló que China podría actuar entre bastidores para influir en el liderazgo iraní con el fin de lograr ese objetivo.

Se espera que el presidente Trump haga declaraciones adicionales sobre la cuestión de Taiwán en los próximos días, según anticipó Bessent en su entrevista. El Departamento del Tesoro no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la reunión mantenida en Seúl.

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