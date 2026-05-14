Estados Unidos

La familia Bezos donó USD 100 millones para ampliar el acceso a la educación infantil temprana en Nueva York

La donación millonaria se destinó a Robin Hood, una organización referente de la filantropía local, con el objetivo de financiar la educación preescolar, una de las prioridades que encabeza la agenda del alcalde Zohran Mamdani

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Jeff Bezos, calvo, con gafas de sol y esmoquin, sonríe y saluda. En la parte superior derecha, una imagen circular de Mamdani en traje con borde naranja.
El Fondo Jackie Bezos para la Primera Infancia prioriza intervenciones basadas en evidencia para niños en situación de vulnerabilidad (Imagen Ilustrativa Infobae/Agencias).

La familia de Jeff Bezos ha destinado USD 100 millones a la organización sin fines de lucro Robin Hood para fortalecer los programas de cuidado infantil y educación temprana en la ciudad de Nueva York. Esta decisión coincide con el anuncio del presupuesto 2027 realizado por el alcalde Zohran Mamdani, que incluye un enfoque prioritario en el cuidado infantil con guarderías gratuitas y universales.

La donación se suma a un compromiso adicional por USD 25 millones sujeto a fondos equivalentes, lo que puede elevar el aporte familiar a USD 150 millones, informaron Fortune y The New York Post.

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El director ejecutivo de la organización, Richard R. Buery Jr., declaró a The New York Times que el dinero se usará en el corto plazo para generar un “impacto inmediato” en la estabilización del sistema de cuidado infantil de la ciudad.

Además, afirmó: “En un mundo donde es tan difícil hacerse oír entre tanto ruido, donde incluso las personas que deberían ponerse de acuerdo sobre los hechos no lo consiguen, creo que este es un lugar donde tenemos un conjunto de hechos que coinciden y apuntan en una misma dirección”.

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Estrategia de Robin Hood y el Fondo Jackie Bezos para la infancia

La donación familiar se anunció el lunes durante la gala de Robin Hood, celebrada en el Javits Center, que recaudó USD 73 millones adicionales para respaldar programas de lucha contra la pobreza, según The New York Post.

El evento reunió a Jeff Bezos y su esposa, Lauren Sánchez Bezos, junto a figuras públicas como la gobernadora Kathy Hochul, el exalcalde Michael Bloomberg y el filántropo Ken Griffin, donante histórico de la fundación. El alcalde Mamdani se ausentó, en coherencia con su postura crítica hacia los megamillonarios de la ciudad, reportó The New York Times.

La donación de Jeff Bezos se suma a un compromiso potencial de USD 150 millones si se concretan fondos equivalentes adicionales (AP Foto/John Locher).
La donación de Jeff Bezos se suma a un compromiso potencial de USD 150 millones si se concretan fondos equivalentes adicionales (AP Foto/John Locher).

De acuerdo con The New York Times, parte de los fondos de Robin Hood se destinan a programas municipales. Actualmente, la organización administra USD 6 millones en inversiones en cuidado infantil en Nueva York con proyectos que incluyen encuestas para “comprender mejor la demanda de plazas en guarderías por parte de las familias”.

En este marco, el Fondo Jackie Bezos para la Primera Infancia tiene como propósito central financiar intervenciones dirigidas a niños en situación de vulnerabilidad con un enfoque sustentado en la investigación y la evidencia empírica, informó EFE.

Políticas públicas y desafíos para la financiación del cuidado infantil en Nueva York

Tal como señaló Fortune, la donación ocurre mientras el alcalde demócrata Zohran Mamdani consolida su proyecto de ampliación del cuidado infantil. Recientemente, el funcionario anunció que los programas de preescolar (2-K), el cuidado infantil y la educación a partir de los dos años serán gratuitos y accesibles para todos durante todo el año.

Asimismo, en el presupuesto para 2027 se incluyen USD 59,6 millones para educación infantil y apoyo a la enseñanza obligatoria. El alcalde espera recaudar USD 20 millones para su fondo de acción para las infancias, pero hasta ahora solo se han reunido USD 3,5 millones.

El alcalde Zohran Mamdani prioriza las guarderías gratuitas y universales como eje de su presupuesto 2027 en Nueva York (REUTERS/David 'Dee' Delgado).
El alcalde Zohran Mamdani prioriza las guarderías gratuitas y universales como eje de su presupuesto 2027 en Nueva York (REUTERS/David 'Dee' Delgado).

En este contexto, Jenna Lyle, portavoz de Mamdani, declaró a The New York Times que la ciudad se muestra “orgullosa” del compromiso de Robin Hood con la ampliación de los servicios de cuidado infantil.

“Para ofrecer servicios de guardería gratuitos y universales en los cinco distritos será necesario un esfuerzo conjunto del gobierno, los proveedores, las familias trabajadoras, los sindicatos, las organizaciones filantrópicas y los neoyorquinos de toda la ciudad”, afirmó la portavoz.

En palabras de Richard R. Buery Jr., la financiación filantrópica es importante, pero no reemplaza la inversión pública. El director indicó a Fortune que, aunque la financiación pública debe seguir siendo el motor principal, la filantropía puede contribuir a alcanzar los objetivos municipales: “El papel de la filantropía es ayudar a la ciudad a financiar y utilizar esos recursos de manera más eficaz”.

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