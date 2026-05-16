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El papa León XIV aprobó la creación de una comisión vaticana sobre inteligencia artificial

El máximo representante de la Iglesia Católica mostró desde el inicio del pontificado su atención por la IA y tiene prevista la publicación inminente de una encíclica sobre el tema

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El papa León XIV preside la misa fúnebre del cardenal Emil Paul Tscherrig en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el 15 de mayo de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane
El papa León XIV preside la misa fúnebre del cardenal Emil Paul Tscherrig en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el 15 de mayo de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

El papa León XIV aprobó la institución de una comisión formada por miembros de los varios dicasterios (ministerios) que forman el Gobierno vaticano para facilitar el intercambio de información y proyectos sobre inteligencia artificial, incluyendo políticas para su uso interno, informó este sábado la Santa Sede.

El papa ha mostrado desde el inicio del pontificado su atención por la IA y tiene prevista la publicación inminente de una encíclica sobre el tema.

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La idea es del cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

Czerny, que será el responsable, y cuenta con la aprobación del papa y analizará “sus posibles efectos en los seres humanos y en la humanidad en su conjunto, así como la preocupación de la Iglesia por la dignidad de cada ser humano, especialmente en relación con su desarrollo integral”.

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En el documento de sus institución se explica que”Corresponde a la institución coordinadora facilitar la colaboración y el intercambio entre los miembros del grupo de información relativa a las actividades y proyectos relacionados con la inteligencia artificial, incluidas las políticas sobre su uso dentro de la Santa Sede, promoviendo el diálogo, la comunión y la participación".

El cardenal Michael Czerny. (AP Foto/Gregorio Borgia)
El cardenal Michael Czerny. (AP Foto/Gregorio Borgia)

Ya en enero de 2025, los dicasterios para la Doctrina de la Fe y para la Cultura y la Educación elaboraron el importante documento ‘Antiqua et Nova’ sobre la relación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana.

La comisión estará integrada por representantes de los dicasterios para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, para la Doctrina de la Fe, para la Cultura y la Educación, y para la Comunicación, así como por miembros de la Academia Pontificia para la Vida, la Academia Pontificia de las Ciencias y la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales.

Una iniciativa que, en cierto modo, recuerda a la comisión vaticana Covid-19, creada por el papa Francisco en marzo de 2020, en el punto álgido de la pandemia.

León XIV recordó este sábado a los bancos que detrás de los números hay personas y familias “que necesitan ayuda” e instó a que no se abandone “a la frialdad del algoritmo” y siga habiendo presencia de personas “dispuestas a escuchar”.

“El espíritu de sus fundaciones recuerda a todos, en particular, que la banca no se trata de capital, sino de personas, y que detrás de los números hay mujeres y hombres, familias que necesitan ayuda”, dijo al recibir en el Vaticano en audiencia a representantes de varias entidades bancarias italianas.

Y agregó que en un contexto “donde las herramientas altamente informatizadas imponen mediaciones cada vez más elaboradas y artificiales en las relaciones interpersonales, ustedes, herederos de una gran tradición de atención humanitaria, están llamados a garantizar que quienes acceden a sus servicios no se sientan abandonados a la frialdad de los sistemas algorítmicos”.

Por ello el papa instó a que en los bancos siga habiendo “la presencia de personas dispuestas a escuchar y deseosas de hacer el bien”.

El papa León XIV inciensa el ataúd del cardenal Emil Paul Tscherrig durante la misa fúnebre en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el 15 de mayo de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane
El papa León XIV inciensa el ataúd del cardenal Emil Paul Tscherrig durante la misa fúnebre en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el 15 de mayo de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Afirmó además que “los bancos pueden influir enormemente en la evolución estructural de una sociedad e incluso en su desarrollo cultural” y por eso “su presencia es tan valiosa: para recordar a quienes recurren con demasiada facilidad a valores puramente materiales, confundiendo fines y medios en la vida, que incluso en el ámbito financiero, las personas deben estar siempre en el centro”.

“Los animó a continuar trabajando de esta manera, manteniendo viva su vocación como organizaciones de ayuda mutua y orientando siempre sus esfuerzos hacia una ética de solidaridad”.

En su discurso también pidió a las entidades bancarias que informen y capaciten “a las personas y los entornos en los que operan para que utilicen los recursos con sabiduría y ética apropiada, combinando sensibilidad, inteligencia, honestidad y caridad”.

(Con información de EFE)

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