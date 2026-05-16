El Ferrocarril de Long Island declara la huelga y paraliza el transporte en Nueva York: qué alternativas tienen los usuarios

Cinco sindicatos que representan a la mitad de los 7.000 trabajadores del LIRR iniciaron la primera huelga desde 1994 por desacuerdos salariales (Reuters)

El Ferrocarril de Long Island (LIRR, por sus siglas en inglés) suspendió todo su servicio en la madrugada de este sábado 16 de mayo, después de que cinco sindicatos que representan a cerca de la mitad de sus 7.000 trabajadores declararan la huelga a las 0:01, tras el fracaso de las negociaciones con la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA). La propia MTA lo confirmó a través de sus redes sociales: “El servicio del LIRR está suspendido hasta nuevo aviso debido a una huelga”.

Un aviso de Long Island Rail Road (LIRR) en redes sociales informa sobre la suspensión de su servicio debido a una huelga en curso (X: @LIRR)

Con el paro, unos 300.000 pasajeros que usan el sistema cada día de semana para desplazarse entre los suburbios de Long Island y la ciudad de Nueva York quedaron sin su principal medio de transporte. Es la primera huelga del LIRR en más de tres décadas: la última vez que los trabajadores pararon fue en 1994, durante aproximadamente dos días.

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Qué originó la huelga

El conflicto gira en torno a salarios y primas de salud. Los sindicatos —que agrupan a ingenieros de locomotoras, maquinistas, señaleros y otros trabajadores ferroviarios— exigieron un aumento total del 16 % en cuatro años, bajo el argumento de que el costo de vida en la región no deja de subir.

La MTA ofreció un 9,5 % de aumento en tres años más lo que el organismo describió como un incremento efectivo del 4,5 % en el cuarto año, en forma de pagos de suma global. Además, la agencia pidió que los nuevos empleados paguen primas de salud más altas para compensar costos. Los sindicatos rechazaron esa condición.

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El conflicto laboral en el LIRR surge por demandas sindicales de un aumento salarial del 16% en cuatro años y mayores primas de salud para nuevos empleados (Reuters)

Según el negociador jefe de la MTA, Gary Dellaverson, citado por NBC News, “La diferencia entre esas dos posiciones no es insalvable”. Las conversaciones, no obstante, no prosperaron.

Lo que comentaron las partes

Kevin Sexton, vicepresidente nacional de la Hermandad de Ingenieros y Maquinistas de Locomotoras, confirmó que no hay nuevas negociaciones previstas. “Estamos muy lejos en este momento. Lo sentimos de verdad”, declaró a The Associated Press (AP).

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Janno Lieber, presidente de la MTA, fue más duro y aseguró que la agencia “le dio al sindicato todo lo que pedía en materia salarial”, además de afirmar que, a su juicio, los sindicatos siempre tuvieron intención de irse a la huelga.

La interrupción del servicio ferroviario del LIRR impacta económicamente con pérdidas estimadas en USD 61 millones por día, según la Contraloría de Nueva York (Reuters)

La gobernadora Kathy Hochul responsabilizó a los líderes sindicales y declaró, de acuerdo a AP: “Los pasajeros enfrentan una disfunción innecesaria y miles de trabajadores del LIRR se ven obligados a quedarse sin sueldo por decisiones de un pequeño grupo de dirigentes sindicales”.

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En paralelo, la Oficina del Contralor del Estado de Nueva York estimó que la huelga genera un impacto económico de USD 61 millones por día, puesto que este paro frena el movimiento de trabajadores y operaciones vinculadas al LIRR, lo que afecta tanto al comercio como a la movilidad de la región metropolitana.

Cómo moverse durante la huelga

La MTA activó autobuses de enlace gratuitos, aunque de capacidad muy limitada. El servicio opera solo en horas pico: de 4:30 a 9:00 hacia Manhattan y de 15:00 a 19:00 hacia Long Island. Tiene prioridad para trabajadores esenciales y quienes no puedan trabajar desde casa, según informó la cadena estadounidense ABC7 NY.

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Las rutas y conexiones disponibles son las siguientes:

Desde Huntington y Ronkonkoma: buses hacia Jamaica Center-Parsons/Archer (Queens), con conexión a los trenes E, J y Z.

Desde Bay Shore, Hicksville, Mineola y Hempstead Lake State Park: buses hacia Howard Beach-JFK Airport, con conexión al tren A hacia Manhattan.

Desde Nassau County: la MTA recomienda usar el bus NICE para llegar a Flushing-Main Street (tren 7) o a la Terminal de Buses de Jamaica, a poca distancia de la estación 169th Street (tren F).

Las estaciones de metro indicadas como puntos de llegada no tienen estacionamiento propio. La MTA advierte que la huelga generará congestión grave en las autopistas y pide evitar todo viaje no esencial. Quien deba trasladarse de todas formas debe calcular tiempo adicional, sin importar el medio de transporte que elija.

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“Va a ser una pesadilla tratar de entrar”, indicó Rob Udle, electricista que toma el LIRR al menos cinco días por semana, a The Associated Press. Udle agregó que probablemente use sus días de vacaciones antes que enfrentar el caos del traslado.

El contexto político y deportivo del paro

Una huelga anterior se evitó en septiembre pasado cuando la administración del presidente Donald Trump acordó intervenir en las negociaciones.

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La huelga del LIRR coincide con eventos deportivos clave en Nueva York y dificulta el acceso de aficionados a partidos de los Knicks, Yankees y Mets por la suspensión (X: @MTA)

Ese proceso terminó sin acuerdo y dejó el plazo del sábado 16 de mayo como última ventana legal antes de que los sindicatos pudieran declarar el paro o la MTA pudiera decretar un cierre patronal.

El momento del paro también complica el fin de semana deportivo en Nueva York. Los aficionados que quisieran asistir a los playoffs de los Knicks en el Madison Square Garden o a la Subway Series entre los Yankees y los Mets en el Citi Field tendrán serias dificultades para llegar en transporte público.

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