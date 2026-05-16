Vladimir Putin viajará a China días después de la visita de Donald Trump

El presidente ruso, Vladimir Putin, junto a su par chino, Xi Jinping, durante un encuentro en febrero de 2022 (Europa Press)

El presidente ruso Vladimir Putin visitará China los días 19 y 20 de mayo, apenas unos días después de la visita de su homólogo estadounidense, Donald Trump. China considera a Rusia como un socio prioritario para establecer un nuevo orden mundial multipolar postoccidental.

Durante esta visita, Putin discutirá con el presidente chino Xi Jinping cómo “fortalecer aún más la relación global y la cooperación estratégica”, según informó el Kremlin.

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Ambos mandatarios tratarán “los principales temas internacionales y regionales” y firmarán una declaración conjunta. Además, está programado un encuentro con el primer ministro chino, Li Qiang, para analizar la cooperación económica y comercial bilateral.

Ucrania es un tema central en este contexto. Trump, quien ha actuado como mediador en el conflicto entre Ucrania y Rusia, estuvo en China antes que Putin. La visita del líder ruso ocurre mientras los esfuerzos para resolver el conflicto en Ucrania permanecen estancados, en parte por la situación en Medio Oriente.

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Una breve tregua negociada bajo los auspicios de Trump detuvo temporalmente los bombardeos lejos del frente, pero los ataques se retomaron tras expirar el lunes por la noche.

El saludo entre Xi Jinping y Donald Trump el pasado 14 de mayo (Kenny Holston/Pool via REUTERS)

China impulsa las negociaciones de paz y el respeto a la integridad territorial de todos los países, aunque no ha condenado a Rusia por su ofensiva en Ucrania iniciada en febrero de 2022. Pekín declara mantener una postura neutral y niega suministrar armas letales a cualquiera de las partes, mientras acusa a los países occidentales de prolongar el conflicto al armar a Ucrania.

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Como socio económico clave, China es el principal comprador de combustibles rusos, incluidos los productos petroleros, lo que contribuye a financiar el esfuerzo bélico ruso.

Antes de la llegada de Trump a China, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski solicitó que el estadounidense abordara con Xi posibles vías para detener la ofensiva rusa.

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Tras su visita, Trump afirmó haber logrado acuerdos comerciales “fantásticos”, aunque no ofreció detalles. El fabricante aeronáutico Boeing confirmó un “compromiso inicial” para la venta de 200 aviones a China, como anunció Trump. Por su parte, China comunicó un acuerdo con Trump para iniciar una “relación de estabilidad estratégica constructiva”.

El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, valoró de forma positiva la cumbre y destacó la naturaleza privilegiada de los vínculos entre Moscú y Pekín.

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“Si los acuerdos que han alcanzado o alcanzarán Pekín y Washington responden a los intereses de nuestros amigos chinos, no podemos más que alegrarnos”, afirmó Lavrov en una rueda de prensa en Nueva Delhi.

“Nos unen a China unas relaciones (...) que son más profundas y sólidas que las alianzas políticas y militares tradicionales. Se trata de un nuevo tipo de relaciones que estabilizan la política mundial y la economía mundial más que cualquier otro factor”, completó.

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