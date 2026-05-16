El régimen de Irán indicó que habló con países europeos sobre el tránsito por el estrecho de Ormuz

Un carguero en el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz, visto desde el norte de Ras al-Jaima, cerca de la frontera con la gobernación omaní de Musandam (REUTERS/Stringer REFILIA)

Varios países europeos negocian con el régimen de Irán con el fin de obtener autorización para cruzar el estrecho de Ormuz, vía estratégica para el tránsito de petróleo bloqueada desde el estallido de la guerra en Medio Oriente, informó este sábado la televisión estatal.

“Después del paso de barcos procedentes de países del este de Asia, en particular de China, Japón y Pakistán, hoy hemos recibido informaciones de que hay europeos que han entablado negociaciones con la marina de los Guardianes de la Revolución” para cruzar el paso, anunció la cadena sin especificar los nombres de estos países.

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Esto sucede mientras un alto cargo del Parlamento iraní anunció que el país ha diseñado un nuevo mecanismo para gestionar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, basado en una ruta específica para buques comerciales y países que cooperen con Teherán, así como en el cobro de peajes.

“Irán, en el marco de su soberanía nacional y de la garantía de la seguridad del comercio internacional, ha preparado un mecanismo profesional para gestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz a lo largo de una ruta designada”, afirmó en X el jefe de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi.

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El diputado explicó que, en este proceso, solo se beneficiarán de este mecanismo los buques comerciales y las partes que cooperen con Irán y que “se cobrarán las tarifas necesarias por los servicios especializados prestados en el marco de este mecanismo”.

Buques en el estrecho de Ormuz, Musandam, Omán, 8 de mayo de 2026 (REUTERS/Stringer)

Azizi sostuvo que el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo y del gas natural licuado comercializados en el mundo, “permanecerá cerrado a los operadores del llamado Proyecto Libertad”, lanzado por Estados Unidos el 4 de mayo para escoltar a los buques varados a través del estrecho debido al bloqueo iraní impuesto desde los primeros días de la guerra.

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Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, suspendió la operación al día siguiente para dar margen a las negociaciones de paz con Teherán, estancadas por el momento, después de que Washington tachara de “basura” la última propuesta iraní.

La Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní aprobó ya a finales de marzo un proyecto de ley que establece el pago de peajes en el estrecho de Ormuz, el cual aún debe ser debatido y sometido a votación en la cámara.

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A pesar de que la ley todavía no ha sido aprobada por el pleno del Legislativo, el Banco Central del país anunció a finales de abril que ya estaba recibiendo pagos de buques por transitar por Ormuz.

Estados Unidos, por su parte, mantiene un cerco naval sobre puertos y buques iraníes desde el 13 de abril en respuesta al bloqueo de Teherán en Ormuz.

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El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi (REUTERS/Adnan Abidi)

Irán aseguró que las negociaciones con Estados Unidos siguen adelante

Irán y Estados Unidos mantienen contactos diplomáticos pese al estancamiento de las negociaciones formales para poner fin a la guerra en Oriente Medio. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, confirmó este viernes desde Nueva Delhi que ambos países “aún intercambian mensajes, aunque lentamente”, tras la negativa del presidente estadounidense, Donald Trump, a aceptar la última propuesta presentada por Teherán.

Araqchi, que participa en una reunión de los BRICS en la capital india, precisó que después del rechazo público de Trump —quien calificó la propuesta iraní de “inaceptable” y, según recogió la agencia AP, llegó a describirla como “basura”— Washington retomó el contacto. “Volvimos a recibir mensajes de los estadounidenses en los que decían que estaban dispuestos a continuar las conversaciones y el diálogo”, señaló el canciller ante la prensa.

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El jefe de la diplomacia iraní atribuyó el bloqueo negociador a la falta de confianza en la contraparte. “El principal problema es la confianza”, afirmó, según recogió la agencia iraní de noticias Mehr. “Los mensajes que recibimos son contradictorios: cada día es diferente al anterior. El tuit de hoy es distinto al de ayer”, añadió Araqchi, quien expresó su deseo de que “prevalezca la diplomacia”.