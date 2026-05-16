El gobernador Brian Kemp extiende la suspensión del impuesto a la gasolina en Georgia hasta principios de junio

La medida permitirá a los conductores georgianos ahorrar 33 centavos por galón de gasolina en plena subida de precios (REUTERS/Ken Cedeno)

El gobernador de Georgia, Brian Kemp, ha decidido extender la suspensión del impuesto estatal a la gasolina hasta principios de junio, en un contexto marcado por la incertidumbre económica y la preocupación de los conductores por los precios del combustible. La medida, que había sido adoptada originalmente por la Cámara de Representantes para suspender el impuesto de 33 centavos por galón, estaba programada para expirar la próxima semana. Sin embargo, la nueva orden ejecutiva garantiza que el alivio fiscal se mantendrá vigente hasta el 2 de junio a las 23:59 horas.

La decisión de Kemp responde a varios factores que inciden directamente en el bolsillo de los habitantes de Georgia. El inminente fin de semana del Día de los Caídos, que tradicionalmente incrementa la demanda de combustible debido al aumento de desplazamientos, se suma a la presión generada por el contexto internacional. La guerra en curso con Irán y la reciente interrupción en el estrecho de Ormuz han disparado la preocupación por la estabilidad de los precios energéticos globales. El temor a un nuevo repunte en el costo de la gasolina ha llevado a las autoridades estatales a tomar medidas preventivas para evitar un impacto negativo en la economía doméstica de miles de familias.

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El gobernador Kemp justificó públicamente la prórroga de la suspensión subrayando el compromiso de su administración con la protección del poder adquisitivo de los ciudadanos. “Mientras las familias de Georgia se preparan para el fin de semana festivo del Día de los Caídos, no deberían verse sorprendidas por los precios de la gasolina”, expresó Kemp en un comunicado oficial. El mandatario insistió en que la colaboración con la legislatura estatal ha sido central para mantener las políticas de alivio fiscal y reiteró que la extensión de la suspensión es una muestra más de la voluntad de su gobierno de cumplir con las promesas realizadas a los trabajadores de Georgia.

El gobernador Brian Kemp extiende la suspensión del impuesto estatal a la gasolina en Georgia hasta el 2 de junio por la incertidumbre económica (EFE)

La medida cobra especial relevancia en el actual escenario de precios. Según datos de la AAA, el precio promedio de un galón de gasolina en Georgia se sitúa en torno a 4,02 dólares, lo que representa unos 50 centavos menos que el promedio nacional. Esta cifra, aunque ligeramente inferior a la registrada hace una semana, evidencia un incremento sustancial respecto al valor de la gasolina hace un año. En la misma época de 2025, el combustible costaba aproximadamente 2,93 dólares por galón, lo que supone un aumento de más de un dólar por galón en solo doce meses. La tendencia alcista es atribuida tanto a factores internacionales como a la volatilidad del mercado energético, agravada por tensiones geopolíticas y eventos imprevistos que afectan la cadena de suministro.

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El impuesto estatal sobre la gasolina, que asciende a 33 centavos por galón, cumple un papel fundamental en la financiación de infraestructuras. Los fondos recaudados a través de este gravamen están destinados a la construcción y mantenimiento de carreteras y puentes, elementos clave para la movilidad y el desarrollo económico de Georgia. Ante la pérdida de estos ingresos fiscales derivada de la suspensión, el estado ha decidido recurrir a su superávit acumulado como mecanismo de compensación. Esta estrategia busca evitar un deterioro en los servicios de infraestructura sin trasladar la carga financiera a los conductores en un momento de inestabilidad.

La posibilidad de nuevas prórrogas no está descartada. El gobernador Kemp cuenta con la facultad de extender indefinidamente la suspensión del impuesto, y existen precedentes que avalan esta estrategia. En 2022, Kemp ya había adoptado una medida similar tras el aumento repentino en los precios de la gasolina relacionado con la guerra en Ucrania. Posteriormente, en 2023, recurrió nuevamente a la suspensión como respuesta a la alta inflación que afectó al país, y en 2024, implementó una prórroga temporal tras el paso del huracán Helene, que también tuvo repercusiones en el mercado local de combustibles.

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El precio promedio de la gasolina en Georgia se sitúa en 4,02 dólares por galón, 50 centavos por debajo del promedio nacional pero más caro que el año anterior (REUTERS/Mike Blake)

La reiterada intervención del gobierno estatal en el mercado de combustibles refleja una política activa orientada a mitigar los efectos de las crisis internacionales y los fenómenos naturales sobre la economía de las familias georgianas. Cada extensión de la suspensión del impuesto a la gasolina ha sido acompañada de un análisis de contexto y de una evaluación del impacto potencial en los precios al consumidor. Esta dinámica ha permitido al estado actuar con flexibilidad y rapidez ante escenarios cambiantes, priorizando la estabilidad económica sobre la recaudación fiscal directa.

La experiencia de Georgia en la gestión del impuesto a la gasolina ofrece un caso paradigmático de cómo las autoridades estatales pueden utilizar los instrumentos fiscales como herramienta de protección social en tiempos de crisis. La decisión de emplear los excedentes presupuestarios para suplir la falta de ingresos por el impuesto demuestra una voluntad de preservar el equilibrio entre la inversión en infraestructura y el apoyo directo a los ciudadanos. A medida que se aproxima el Día de los Caídos, la vigilancia sobre la evolución de los precios del combustible y la situación internacional será determinante para definir los próximos pasos de la administración estatal.

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