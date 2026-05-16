La vida de Ancelotti será llevada a la gran pantalla: Paolo Sorrentino prepara un documental sobre el icónico entrenador del Real Madrid

Sorrentino prepara un documental en torno a Carlo Ancelotti

El director italiano Paolo Sorrentino prepara un documental que explorará la vida y carrera de Carlo Ancelotti, una de las figuras más influyentes del fútbol internacional. El proyecto, aún sin título, abordará cinco décadas de trayectoria del técnico, desde sus inicios como jugador hasta su rol actual como seleccionador de Brasil para el Mundial de 2026.La noticia fue confirmada tras semanas de especulaciones en medios deportivos italianos. Según se informó, la película ofrecerá una mirada íntima a la evolución profesional y personal de Ancelotti, combinando material de archivo y nuevas grabaciones en diversos países.

El documental se centra en Carlo Ancelotti, quien se prepara para dirigir a la selección de Brasil en la próxima Copa Mundial. El film recorrerá episodios clave de su carrera, mostrando tanto sus éxitos como los desafíos afrontados dentro y fuera del campo de juego. Durante las últimas semanas, diversos blogs y portales de deportes en Italia difundieron rumores sobre el proyecto. Finalmente, las productoras involucradas y el propio Ancelotti confirmaron la realización del documental, que promete un enfoque cercano y humano a la figura del entrenador. La obra incluirá imágenes históricas de los primeros años de Ancelotti y material rodado recientemente en Italia, España, Brasil y en Estados Unidos durante el Mundial. El recorrido culminará con su experiencia al frente del combinado brasileño, un hecho considerado por muchos como uno de los desafíos más relevantes de su carrera.

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Carlo Ancelotti nació en una familia agrícola en la región de Reggio Emilia. Su trayectoria profesional comenzó como mediocampista en el club Parma. Posteriormente, jugó para Roma y AC Milan, donde consolidó su fama como jugador. En la década de 1990, Ancelotti inició su carrera como entrenador. Desde entonces, ha dirigido once clubes de primer nivel, entre ellos Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern Múnich y Real Madrid. A lo largo de su carrera ha sumado 26 trofeos y cinco Ligas de Campeones de la UEFA, cifras que lo ubican entre los técnicos más laureados de la historia del fútbol.

La vida de Ancelotti siempre ha estado ligada al cine desde que participó en un amistoso liderado por los cineastas Bernardo Bertolucci y Pier Paolo Pasolini

De futbolista a leyenda en los banquillos

El documental mostrará cómo Ancelotti ha sabido adaptarse a distintas culturas futbolísticas y liderar equipos en contextos muy diversos, manteniendo siempre un perfil discreto y profesional. Durante la última final de la Champions League 2023/24, Ancelotti celebró una nueva victoria con Real Madrid tras derrotar a Borussia Dortmund en Londres. Este triunfo refuerza su imagen como estratega de élite y será uno de los puntos destacados del film.

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La dirección estará a cargo de Paolo Sorrentino, ganador del Óscar por La gran belleza. Este será el primer documental en la carrera de Sorrentino, quien se ha destacado por películas como La mano de Dios —nominada al Óscar y de corte semiautobiográfico— donde ya abordó el impacto social y emocional del fútbol en su propia vida. Sorrentino cuenta con una filmografía centrada en personajes complejos y escenarios de gran carga simbólica. Entre sus trabajos recientes figuran la serie The Young Pope y La grazia, estrenada en el Festival de Venecia. El proyecto con Ancelotti representa una oportunidad para el cineasta de unir dos pasiones: el cine y el fútbol. El documental buscará captar la esencia humana del entrenador, mostrando tanto su faceta pública como momentos poco conocidos de su vida.

La producción está a cargo de Francesco Melzi d’Eril, responsable de filmes como Suspiria y Call Me by Your Name para MDE Films. También participan Tart Productions, MeMo Films y Fremantle, junto a The Apartment. La venta internacional está en manos de FilmNation. En palabras de Ancelotti: “Es un honor contar mi historia junto a Paolo Sorrentino. Siempre he admirado sus obras y su dedicación al arte de narrar”. El entrenador expresó su expectativa ante la oportunidad de mostrar aspectos desconocidos de su carrera y su visión del fútbol. Se espera que el documental tenga una amplia cobertura internacional y acompañe el trayecto de Ancelotti con Brasil en el Mundial de 2026. La fecha de estreno y los detalles de distribución global serán anunciados próximamente.

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