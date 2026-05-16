Estados Unidos

Bloquean la ley migratoria SB 4 de Texas: qué artículos quedan suspendidos

La resolución impide la aplicación de varias disposiciones restrictivas sobre detenciones y expulsiones, anula las atribuciones estatales más controvertidas y abre un escenario de incertidumbre respecto al futuro de la normativa

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Soldados en uniforme militar junto a una valla y alambre de púas observan a personas en un río turbio bajo un cielo nublado
El juez David Ezra determinó que la ley SB 4 viola la Constitución de Estados Unidos y usurpa competencias federales en políticas migratorias (KHOU-TV Houdson)

Un tribunal federal bloqueó la entrada en vigor de las disposiciones centrales de la ley migratoria SB 4 en Texas, que buscaba otorgar a las autoridades estatales la capacidad de arrestos y deportaciones de personas sospechosas de cruzar la frontera sin documentación. La resolución del juez David Ezra, emitida en Austin apenas horas antes de que la ley comenzara a aplicarse, respondió a una demanda colectiva y sostuvo que la normativa invade competencias federales, entrando en conflicto directo con la Constitución de Estados Unidos.

La decisión judicial subrayó el principio de supremacía de la ley federal sobre las iniciativas estatales en materia migratoria. El juez Ezra afirmó que “la Constitución no permite que Texas actúe como si fuera un país independiente”, y destacó que la normativa estatal contradice las facultades exclusivas del Gobierno federal.

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Una vista aérea de la bandera de Estados Unidos y la bandera de Texas ondeando sobre un paisaje urbano extenso con edificios, montañas al fondo y cielo azul
Un tribunal federal bloqueó los puntos clave de la ley SB 4 de Texas, impidiendo arrestos y deportaciones estatales de migrantes (KHOU-TV Houdson)

El dictamen fue informado por la agencia de noticias Reuters y el diario local The Texas Tribune.

Partes de la ley SB 4 bloqueadas y vigentes

Los artículos y facultades estatales que no podrán aplicarse mientras siga vigente la resolución judicial:

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  • El delito de reingreso ilegal, que alcanzaba incluso a quienes retornaran al país con autorización o lograran una residencia legal posteriormente.
  • El poder otorgado a jueces estatales para dictar órdenes de deportación directas.
  • La tipificación como delito del incumplimiento de esas órdenes de expulsión emitidas por tribunales estatales.
  • La imposición de continuar con procesos judiciales en el ámbito estatal, aun si la persona tenía trámites migratorios abiertos ante instancias federales.
  • La creación de nuevos delitos estatales por cruce fronterizo fuera de puntos oficiales.
  • La facultad de la policía local y estatal de detener a cualquier persona sospechosa de ingreso irregular.
  • La imposición de penas severas, como hasta 20 años de prisión por reincidencia o desobediencia a órdenes estatales de deportación.
  • La ausencia de excepciones para quienes tuvieran permisos federales, residencias legales o casos migratorios pendientes, permitiendo arrestos y expulsiones sin intervención federal.

Sin embargo, la disposición que permite arrestos por “ingreso ilegal” en primera ofensa, sin reincidencia, permanece técnicamente vigente.

Gran grupo de personas junto a un río y un terraplén de hormigón inclinado, con un paso elevado y una valla con alambre de púas en segundo plano
La legislación SB 4 facultaba a policías estatales y locales para detener y deportar a personas sospechosas de ingreso irregular en Texas (KHOU-TV Houdson)

Hasta el momento, las autoridades estatales no han detallado cómo implementarán solo esa sección de la ley. Esta situación genera incertidumbre sobre posibles detenciones por cruce fronterizo sin autorización.

¿Quiénes promovieron la demanda?

La demanda que derivó en el fallo fue presentada por la organización de derechos civiles American Civil Liberties Union (American Civil Liberties Union) y la organización legal Texas Civil Rights Project (Texas Civil Rights Project). Ambas organizaciones representaron a migrantes hondureños residentes en Austin, quienes podrían haber sido afectados directamente por la normativa.

Los abogados argumentaron que Texas pretendía asumir competencias exclusivas del Gobierno federal en materia migratoria, lo que vulnera la Constitución.

Personas sostienen una pancarta blanca grande con letras negras que leen '#NOSB4' y varios carteles más pequeños que muestran 'SB4' tachado
La criminalización del reingreso ilegal y las deportaciones ordenadas por jueces estatales quedaron bloqueadas, pero persisten dudas sobre la aplicación parcial de la SB 4 (KHOU-TV Houdson)

El diario local The Texas Tribune informó que el juez Ezra ya había bloqueado intentos previos de implementar la ley, pero un reciente fallo del Quinto Circuito había permitido que partes de la SB 4 entraran en vigor. Esta situación llevó a los colectivos a presentar una nueva acción judicial, buscando una protección más amplia para los migrantes frente a la inminente aplicación de la norma.

¿A quiénes impacta la decisión judicial?

La resolución beneficia a personas migrantes que enfrentan procesos de regularización, a quienes regresan tras una deportación previa con permisos federales y a portadores de tarjetas de residencia. El dictamen protege frente a detenciones y expulsiones sumarias por parte de autoridades estatales, incluso en casos donde existan motivos legales para permanecer en el país.

Dos trabajadores en una plataforma elevadora junto a una valla fronteriza alta con alambre de púas en la parte superior y en el suelo, con vegetación verde
La batalla legal sobre la ley SB 4 continúa, con la posibilidad de llegar a la Corte Suprema y afectar la uniformidad de la política migratoria en Estados Unidos (Reuters)

La agencia de noticias Reuters detalló que la decisión del juez Ezra impide que Texas aplique arrestos y deportaciones basados únicamente en la sospecha de ingreso irregular, garantizando que solo el Gobierno federal mantenga la potestad para definir y ejecutar políticas migratorias.

Esta protección resulta especialmente relevante para quienes se encuentran en trámites migratorios o poseen autorizaciones temporales.

Alcance y consecuencias judiciales del fallo

El dictamen representa un freno para la estrategia migratoria impulsada por el gobernador Greg Abbott, quien ya anunció la intención de apelar la resolución. El juez David Ezra advirtió que permitir la entrada en vigor de la SB 4 podría crear un mosaico de políticas migratorias estatales, fragmentando la uniformidad nacional y comprometiendo los acuerdos internacionales de Estados Unidos.

El litigio continuará en tribunales superiores. Mientras tanto, la incertidumbre persiste para miles de migrantes y para las autoridades estatales, que deberán esperar una definición judicial definitiva sobre las competencias de Texas en materia migratoria.

La disputa podría escalar hasta la Corte Suprema.

Reacciones ante el fallo judicial

El juez Ezra declaró: “Ignorar la Constitución para permitir que Texas controle la frontera no tiene sentido”. Las organizaciones demandantes celebraron el fallo como un triunfo para los derechos de los migrantes y una garantía de que solo el Gobierno federal puede decidir sobre arrestos y deportaciones por ingreso irregular.

Por su parte, la oficina del fiscal general de Texas no respondió a las solicitudes de comentarios antes del cierre de la nota, según lo consignaron Reuters y The Texas Tribune.

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