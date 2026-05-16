Una noche de bromas, alcohol y golpes: la pelea en 1991 entre Michael J. Fox y Woody Harrelson

Michael J. Fox y Woody Harrelson protagonizaron una pelea bajo los efectos del alcohol en el rodaje de "Doc Hollywood" en 1991

Una noche de 1991, Michael J. Fox y Woody Harrelson protagonizaron una pelea bajo los efectos del alcohol durante el rodaje de la película Doc Hollywood. El episodio, ocurrido cuando Fox ya presentaba los primeros síntomas de Parkinson, mostró una cara poco conocida en la vida de ambos actores, según Far Out.

En este incidente, Michael J. Fox y Woody Harrelson, amigos cercanos, participaron en una pelea que comenzó como un juego pero derivó en un enfrentamiento más intenso a causa del consumo de alcohol y el momento personal de Fox.

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Uno de los protagonistas de “Volver al futuro”, marcado por su reciente diagnóstico de Parkinson, buscaba evadirse mediante la bebida, lo que potenció la tensión durante esa noche en la que ambos terminaron envueltos en un altercado físico memorable.

Relato de la pelea entre Michael J. Fox y Woody Harrelson

Según narró Fox, la noche empezó con bromas y se transformó después de varias rondas de alcohol. “Por alguna razón, tras consumir una cantidad indeterminada de alcohol, buscábamos cualquier excusa para voltear sillas y simular peleas elaboradas”, explicó el actor.

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La diferencia física entre ambos era evidente. “Woody me saca una cabeza y pesa 23 kilos más que yo, lo que significaba que cada vez que el juego se salía de control, yo era quien salía peor parado”, declaró Fox.

En el momento más intenso, ambos participaron en una “pelea de bofetadas”, que quedó grabada en sus recuerdos como una de sus anécdotas más extravagantes.

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La diferencia física entre Fox y Harrelson provocó que Fox sufriera más en los juegos de fuerza y peleas entre ambos actores

Fox apenas recordaba el final de esa noche. Solo conservó la imagen de llegar a su habitación auxiliado por su guardaespaldas, desplomándose de cabeza sobre una mesa. “Cualquier dolor de cabeza que tenía era causado por el alcohol, no por los golpes”, subrayó.

La batalla personal de Michael J. Fox tras el diagnóstico de Parkinson

La pelea fue una manifestación de la etapa complicada que atravesaba Michael J. Fox tras conocer su diagnóstico de Parkinson en 1991. Ante la noticia, el actor recurrió al alcohol como una vía de escape, situación que mantuvo en secreto durante ese período.

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La presión del ambiente de Hollywood y la necesidad de mantener una imagen profesional aumentaron su conflicto interno. Fox admitió que no buscaba la violencia sino una distracción frente al peso de la enfermedad: “Buscaba cualquier cosa para no pensar en el Parkinson”.

La necesidad de ocultar su enfermedad y sus problemas personales reflejó el desafío de la fama para Michael J. Fox (Universal Pictures)

Woody Harrelson y las noches turbulentas en Hollywood

Por su parte, Woody Harrelson era conocido por otros episodios similares relacionados con el alcohol y peleas. Entre ellos, un incidente en Nueva Orleans donde el actor Mark Ruffalo intervino para alejarlo de una pelea durante el rodaje de Now You See Me.

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El historial de Harrelson incluye altercados con artistas marciales croatas, un puñetazo a un hombre en la terraza de un bar y una demanda por agredir a un fotógrafo. Estas historias, señaladas por Far Out, reflejan su tendencia a situaciones conflictivas nocturnas.

Woody Harrelson acumula antecedentes de incidentes vinculados al consumo de alcohol y altercados nocturnos (REUTERS/Eduardo Munoz)

Aunque la amistad entre Fox y Harrelson persiste a pesar de esos episodios, la fragilidad emocional de Fox tras el diagnóstico de Parkinson marcó una diferencia significativa entre ambos durante aquella época.

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El punto de inflexión: cuando Michael J. Fox dejó el alcohol

A pesar de que estos juegos servían como distracción, Fox llegó a un límite. En 1992, después de que su esposa y su hijo lo encontraran desmayado en el sofá con una lata de cerveza derramada tras otra noche de consumo excesivo, el actor decidió acabar con el alcohol. Según narró a Far Out, ese hecho fue el detonante para mantenerse sobrio desde entonces.

El dolor que sentía Fox no era solo físico ni fruto de los golpes, sino resultado de las dificultades que afrontaba en ese momento. El episodio de 1991 quedó como uno de los tantos avisos de que la verdadera batalla de Fox ocurría lejos de las cámaras de Hollywood.

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