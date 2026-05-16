La enigmática reunión de Liam Gallagher y John Squire en Abbey Road que desató rumores: qué se sabe

Liam Gallagher visita Abbey Road Studios y aviva rumores sobre un posible nuevo álbum junto a John Squire (Photo by Sebastian Reuter/Redferns)

La reciente presencia de Liam Gallagher en Abbey Road Studios junto a John Squire ha generado una ola de especulación en la escena musical británica, reforzada por la ausencia de declaraciones oficiales sobre el propósito de la sesión y por mensajes enigmáticos en redes sociales, lo que mantiene la atención de seguidores y medios ante la posibilidad de nuevos proyectos o colaboraciones inéditas.

Un encuentro que reanima rumores

Gallagher y Squire, figuras centrales de la música de Mánchester, coincidieron en Abbey Road a inicios de mayo, lo que avivó el interés tras el lanzamiento de su álbum conjunto en marzo de 2024.

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La presencia de ambos en el emblemático estudio, reportada por RockFM, reactivó especulaciones sobre una continuación creativa, aunque ninguno de los músicos ha ofrecido detalles sobre la naturaleza del encuentro.

El hermetismo de Gallagher y Squire tras su sesión en Abbey Road genera especulación en la escena musical británica (Photo by Robin Little/Redferns)

El hermetismo predominante ha sido interpretado como una estrategia deliberada para mantener la expectativa. Squire, tras dos décadas fuera de los lanzamientos discográficos, ha resurgido junto a Gallagher, alimentando la posibilidad de que la colaboración se expanda más allá del reciente disco.

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El rol de las redes sociales y la interacción con el público

En la red social X, Gallagher publicó: “Soy cantante, canto canciones, eso es lo que hago”, una declaración que, según RockFM, descarta los rumores de una reunión de Oasis y enfatiza su actividad musical actual.

Además, cuando un seguidor le consultó por su presencia en Abbey Road, respondió: “No puedo decirles lo que estoy haciendo por razones de seguridad y por el Sistema Nacional de Salud Estas respuestas, lejos de ofrecer certezas, incrementaron la intriga y el debate en plataformas digitales.

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Mensajes enigmáticos en redes sociales mantienen la incertidumbre sobre nuevos proyectos musicales de Liam Gallagher (Foto: AP)

La elección de mantener el misterio ha multiplicado las interpretaciones entre los fanáticos, que analizan cada mensaje y aparición de Gallagher en busca de pistas sobre sus próximos pasos. El prestigio histórico del estudio Abbey Road añade un elemento simbólico que intensifica las expectativas sobre el posible anuncio de nuevos trabajos.

Oasis: rumores y distancias ante el Salón de la Fama

Aunque la especulación sobre un regreso de Oasis persiste, RockFM subraya que no existen señales concretas que apunten a una reunión del grupo.

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Los movimientos recientes de Gallagher y Squire sugieren que la prioridad está en la exploración de proyectos personales y colaborativos, sin implicar la reactivación de la banda. El lanzamiento de su disco en marzo refuerza la visión de una etapa creativa independiente de sus trayectorias previas.

RockFM descarta señales de una reunión de Oasis, pese a los persistentes rumores y la próxima inclusión en el Salón de la Fama

La próxima inclusión de Oasis en el Salón de la Fama del Rock and Roll, prevista para noviembre de 2026 en Los Ángeles y retransmitida por Disney+, ha reavivado rumores sobre una posible actuación conjunta. Sin embargo, hasta la fecha, no existe confirmación oficial sobre la participación del grupo en la ceremonia.

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Posturas de los Gallagher y el impacto mediático

Liam Gallagher ha manifestado una postura escéptica respecto al Salón de la Fama. Según RockFM, afirmó: “No quiero formar parte de nada que esté perturbado. Además, he hecho más por el rock and roll que la mitad de los payasos que están en ese comité”.

Noel Gallagher, su hermano y excompañero en Oasis, también rechazó públicamente la idea de participar en el evento bajo las condiciones actuales. Este distanciamiento refuerza la percepción de que una reunión de la banda es improbable, pese al interés persistente de los seguidores.

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Liam y Noel Gallagher rechazan la participación de Oasis en el Salón de la Fama del Rock and Roll ante diferencias con la organización (Créditos: YouTube / adidas Originals)

El manejo de la expectativa por parte de Gallagher, su colaboración con Squire y la repercusión en redes sociales mantienen a ambos artistas en el centro del debate musical británico.

Mientras el público aguarda anuncios concretos, su capacidad para generar interés sin ofrecer certezas consolida su vigencia y potencia la atención sobre sus futuros movimientos dentro de la industria.

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