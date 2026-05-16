Detectan un caso sospechoso de hantavirus en un estudiante de Nueva York

Las autoridades de Nueva York investigan un caso sospechoso de hantavirus en un estudiante de Geneva High School sin vínculo con el brote del crucero MV Hondius (homes.com)

Un adolescente de Geneva High School, en el norte del estado de Nueva York, se encuentra bajo observación por un caso sospechoso de hantavirus, según confirmó la directora de Salud Pública de Ontario, Kate Ott. Las autoridades sanitarias precisaron que el caso no está vinculado al brote del crucero MV Hondius y que el estudiante presenta síntomas leves, mientras la comunidad educativa permanece informada y sin nuevos casos detectados.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Ontario (OCPHD), con sede en Canandaigua, informó que el joven probablemente contrajo el virus localmente tras contacto con roedores y no por transmisión entre personas. El estudiante de secundaria manifestó fatiga, dolores musculares y letargo durante varias semanas.

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El Departamento de Salud del condado de Ontario descarta contagio entre personas y atribuye el hantavirus a un contacto local con roedores infectados (ABC13)

La alerta se activó el jueves y, desde ese momento, los equipos médicos han monitoreado su evolución, que se considera leve. Mientras, el centro educativo notificó a todas las familias del distrito y remarcó que no hay otros alumnos o empleados con síntomas.

Los responsables de salud pública insisten en que el virus circulante en la región solo se transmite a través del contacto con orina, heces o saliva de roedores infectados.

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Qué es el hantavirus y qué diferencia hay con el brote del crucero

El hantavirus es una enfermedad rara en Estados Unidos, donde la transmisión ocurre principalmente por exposición a secreciones de roedores. La cepa andina, responsable de la crisis en el MV Hondius, puede transmitirse entre personas y causó la muerte de tres pasajeros, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Dieciocho pasajeros estadounidenses del crucero MV Hondius fueron aislados en Nebraska tras la alerta internacional, sin evidencias de casos graves ni sintomatología asociada al hantavirus (AFP)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades confirmaron a ABC News que en Estados Unidos no se han detectado infecciones por la cepa andina. El caso de Nueva York se considera independiente del brote internacional y corresponde a la variante de hantavirus local, sin riesgo de contagio interpersonal.

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Dónde están los pasajeros estadounidenses del crucero

Tras el brote en el MV Hondius, 18 ciudadanos estadounidenses que viajaban en el barco fueron trasladados a una unidad de aislamiento en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska.

ABC News reportó que ninguno de ellos presenta síntomas graves y que los protocolos de cuarentena se mantienen activos únicamente para quienes tuvieron contacto directo con infectados por la cepa andina entre el 5 y el 10 de mayo.

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Recomendaciones de los expertos

La directora de Salud Pública de Ontario, Kate Ott, indicó que este es el segundo caso sospechoso en dos décadas en la región y que la vigilancia epidemiológica permanece reforzada.

Las autoridades recomiendan ventilar, limpiar con guantes y evitar el contacto con excrementos de roedores para prevenir la transmisión del hantavirus en Estados Unidos (EFE)

El CDC y la OMS subrayan la importancia de la prevención y la información para evitar alarmas injustificadas.

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Recomendaciones para la población:

Ventilar bien los espacios cerrados antes de limpiarlos, especialmente áticos, galpones y garajes.

Usar mascarilla y guantes al limpiar zonas donde puedan habitar roedores.

No barrer ni aspirar restos de roedores para evitar dispersar partículas en el aire.

Limpiar con paños húmedos y desinfectar superficies expuestas.

Evitar el contacto directo con excrementos, nidos o cadáveres de ratones.

Las autoridades recordaron que el riesgo general para la población es bajo y que los casos en Estados Unidos no suponen un brote comunitario.

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Por qué este caso no representa un riesgo mayor

El caso bajo investigación en Nueva York ocurre en paralelo a la vigilancia internacional sobre el brote del crucero, pero las autoridades sanitarias insisten en que son episodios independientes.

De acuerdo con la OMS y el CDC, el hantavirus detectado en Estados Unidos se transmite únicamente por contacto con roedores y no de persona a persona, lo cual descarta un brote extendido en la comunidad.

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La supervisión continúa tanto en el distrito escolar como en las unidades médicas que atienden a los pasajeros del crucero, sin que hasta la fecha se hayan registrado nuevos contagios ni síntomas graves entre los ciudadanos estadounidenses.