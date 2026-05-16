Una empresaria entrenó una IA de ChatGPT para que pensara como Steve Jobs y la aconseje

En una sala de control futurista con iluminación tenue y estética cyberpunk, un avatar hiperrealista de Steve Jobs aconseja estratégicamente a una empresaria frente a pantallas con gráficos y análisis avanzados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial ya no solo se usa para responder preguntas o automatizar tareas simples. Una consultora de branding en Países Bajos aseguró haber creado un equipo completo de 17 agentes de IA personalizados que trabajan como empleados virtuales especializados, entre ellos uno entrenado para pensar y responder como Steve Jobs.

La protagonista es Yesim Saydan, especialista en branding y estrategia digital, quien relató en un ensayo publicado por Business Insider cómo reemplazó parte de las funciones operativas de su negocio con modelos personalizados de ChatGPT entrenados para distintas tareas.

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Según explicó, los agentes fueron diseñados para ayudarla a escalar su consultora sin necesidad de contratar más personal. Cada uno cumple un rol específico: desde análisis de mercado y redacción de propuestas hasta creación de guiones, revisión de perfiles de LinkedIn y evaluación de llamadas de ventas.

Un empresario moderno trabaja en una oficina futurista, interactuando con 17 asistentes de inteligencia artificial activos, incluyendo un avatar digital inspirado en Steve Jobs. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un “equipo” de IA especializado para cada tarea

La consultora contó que inicialmente pensó en crear solo cuatro asistentes virtuales. Sin embargo, descubrió que los resultados empeoraban cuando un único modelo debía encargarse de demasiadas funciones al mismo tiempo.

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La solución fue desarrollar agentes independientes especializados en tareas concretas. De esa manera, cada IA funciona como un empleado virtual entrenado únicamente para un tipo de trabajo.

Entre los asistentes que utiliza actualmente hay:

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Un investigador de mercado.

Un analista de llamadas comerciales.

Un redactor de propuestas.

Un creador de guiones para video.

Un evaluador de perfiles profesionales.

Agentes personalizados para clientes específicos.

Saydan aseguró que cada agente mejora progresivamente con el uso, ya que puede incorporar nuevos documentos, conversaciones y ejemplos para perfeccionar sus respuestas.

Un ejecutivo utiliza ChatGPT en su laptop mientras agentes de IA especializados en marketing, ventas y creatividad colaboran en una oficina de alta tecnología, simbolizando el futuro del trabajo asistido por inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función que permite crear GPT personalizados fue lanzada por OpenAI en noviembre de 2023 y abrió la puerta a que usuarios y empresas desarrollen asistentes adaptados a necesidades concretas.

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Cómo creó un “Steve Jobs virtual”

Uno de los proyectos más llamativos fue el desarrollo de un GPT entrenado para responder como Steve Jobs. Para construirlo, Saydan recopiló durante más de 40 horas entrevistas, transcripciones de conferencias, presentaciones de productos y análisis sobre la estrategia empresarial del exdirector ejecutivo de Apple.

El objetivo no era solo replicar frases célebres, sino entrenar a la IA con la lógica de pensamiento y el estilo creativo que caracterizaban a Jobs. Según explicó, el sistema fue alimentado con información relacionada con lanzamientos históricos como el iPhone y el iPad para que pudiera “razonar” siguiendo patrones similares a los del empresario.

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Posteriormente, aplicó el mismo método para crear agentes inspirados en figuras como Elon Musk y Dan Kennedy, reconocido referente del marketing directo.

Una empresaria sonriente participa en una videollamada con un mentor virtual de IA, inspirado en Steve Jobs, en su escritorio moderno con un ambiente de startup tecnológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La IA como herramienta de trabajo y creatividad

La consultora sostiene que estos agentes no reemplazan completamente el trabajo humano, pero sí permiten automatizar tareas repetitivas y acelerar procesos estratégicos. Uno de los usos más frecuentes es el brainstorming creativo. En lugar de reunirse con un equipo, Saydan consulta a sus agentes virtuales para obtener ideas, críticas o propuestas de mejora.

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También afirmó haber desarrollado métodos específicos para evitar uno de los problemas más comunes de la IA generativa: la tendencia a responder siempre de forma complaciente.

En lugar de preguntar si una idea es buena, plantea evaluaciones numéricas y solicita mejoras concretas. Por ejemplo: “¿Qué tan buena es esta estrategia del uno al diez?” y luego “¿Qué haría falta para convertirla en un diez?”. De acuerdo con Saydan, ese enfoque permite obtener respuestas más críticas y útiles.

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Un ejecutivo supervisa su empresa futurista con decenas de asistentes de inteligencia artificial proyectados como hologramas, simbolizando la automatización total del personal en un entorno corporativo de alta tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento de los agentes de IA personalizados

El caso refleja una tendencia cada vez más visible dentro del sector tecnológico: el uso de agentes de IA especializados para realizar tareas empresariales de forma autónoma.

Grandes compañías tecnológicas como Microsoft, Google y NVIDIA han comenzado a desarrollar herramientas orientadas a la llamada “IA agéntica”, es decir, sistemas capaces de ejecutar acciones, tomar decisiones y operar con distintos niveles de autonomía.

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La expansión de estos modelos también reabre el debate sobre el impacto laboral de la inteligencia artificial y el futuro de ciertos empleos administrativos, creativos y operativos.

Pese a ello, Saydan considera que la IA funciona mejor cuando actúa como una extensión del trabajo humano y no como un reemplazo absoluto. “La IA es poderosa, pero se vuelve realmente útil cuando se combina con la experiencia humana”, concluyó.